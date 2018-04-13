Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
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299
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Новости. Погода
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Прогноз погоды на пятницу

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Холодная ночь и теплый день ожидают жителей Карелии 13 апреля
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Погода в Петрозаводске сегодня, 12 апреля
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В Карелии завтра до плюс 10 градусов, без осадков
11.04.18 17:00
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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, -2 ° …+5 ° 2 м/с СЗ 763 мм.рт.ст. 76%
день Ясно, +5 ° …+7 ° 2 м/с С 764 мм.рт.ст. 56%
вечер Ясно, -2 ° …+6 ° 0 м/с СВ 764 мм.рт.ст. 73%
ночь Ясно, -2 ° …-1 ° 2 м/с ЮЗ 765 мм.рт.ст. 78%

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