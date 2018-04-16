Важные новости, которые вы могли пропустить

Гаврилов уверен, что в суде докажет абсурдность обвинения по делу о надписях на стенах

Бывший заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Алексей Гаврилов рассказал политологу Олегу Реуту про уголовное дело о вандализме.

В Петрозаводске начался суд над Алексеем Гавриловым. Бывший вице-спикер Законадательного собрания обвиняется по статье "Организация совершения вандализма, то есть осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества в иных общественных местах, совершенного группой лиц, по мотивам политической ненависти, и руководство его исполнением". Пострадавшими по делу признаны экс-депутат Петросовета Дмитрий Макеев и депутат Госдумы Валентина Пивненко.

"Знаете, тут в каком-то смысле потерпевший – судья, который должен разбираться в этом деле. При этом следствие самому себе разрешило нарушать закон. Надеюсь, что суд даст и этому правовую оценку. Понимаю, что обвинительный приговор написать легче, чем оправдательный. И судье будет действительно тяжело. Но исход судебных рассмотрений уголовных дел в отношении Владимира Собинского и Ванды Патенко, а теперь и Юрия Дмитриева показывает, что если суд на деле разбирается объективно, то шанс на защиту есть", - сказал Алексей Гаврилов.

"Считаю, что дело мы выиграем, в том смысле, что докажем абсурдность предъявленного обвинения. Но, конечно, останется вопрос о том, что делать с непрофессионалами, которые в Карелии такие уголовные дела возбуждают?" - добавил он.

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В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа

В лицее №13 на Кукковке школьник выпал из окна 3-го этажа, сообщили в МВД Карелии.

Ранее стало известно, что в лицее №13 сегодня в 12.00 10-классник стал во время урока открывать окно для проветривания и выпал с 3-го этажа. Пострадавший был госпитализирован.

В МВД уточнили, что в дежурную часть полиции поступил звонок из БСМП. Врачи сообщили, что в больницу привезли 16-летнего учащегося лицея №13. Он выпал из окна. Подросток получил ссадины, ему была оказана медицинская помощь.

В настоящий момент проводится доследственная проверка.

В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Директор ГУП в Петрозаводске попалась на вымогательстве взятки и махинациях с деньгами, сообщает МВД Карелии.

По версии следствия, государственное унитарное предприятие задолжало транспортной компании 600 тысяч рублей по договорам аренды. Директор приказала подчиненным не гасить долг.

Она потребовала у представителя коммерческой фирмы 480 тысяч рублей, в обмен на это она пообещала погасить задолженность.

Женщина была задержана после получения первой части взятки в 35 тысяч рублей. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст.290 УК РФ ("Получение взятки, совершенное с вымогательством в крупном размере").

Кроме того, отмечает карельское управление следственного комитета, обвиняемая совместно с бухгалтером предприятия организовали заключение фиктивных договоров на оказание услуг и выполнение работ с подконтрольными фирмами, после чего перечислили на их счета 420 тысяч рублей, которые были обналичены и переданы директору.

Она же организовала заключение фиктивных договоров с обществом с ограниченной ответственностью, по которым услуги не оказывались и работы не выполнялись, а денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей были необоснованно перечислены третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ.

СРОЧНО: В школе Петрозаводска ученик выпал из окна 3-го этажа

На Кукковке в лицее №13 школьник выпал из окна 3-го этажа прямо на уроке.

Как стало известно "Столице на Онего" сегодня днем, 16 апреля около 12.00, учащийся 10-го класса лицея №13 во время урока выпал из окна 3-го этажа.

По словам очевидцев, подросток (из благополучной семьи) стал открывать окно на уроке, потому что было душно, и упал.

С травмами подросток был госпитализирован.

В МВД Карелии информацию не опровергли, подробности сообщат позже.

фото: МВД РК

Ушел гулять и не вернулся: в Петрозаводске пропал ребенок

В Петрозаводске полиция разыскивает 12-летнего Никиту М.

По информации карельского МВД, 15 апреля около 11 часов мальчик ушел на прогулку из дома на улице Машезерской, а домой так и не вернулся.

Его приметы: на вид 12 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в бейсболку черного цвета, удлиненную черную куртку-парку с капюшоном, жилетку черного цвета с надписью "Теле 2" на груди, серо-зеленые джинсы, удлиненные серые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Никиты или видел его сегодня, просят позвонить по телефонам: 8(8142)73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного 102).

Стало известно, кто возглавит государственный кинотеатр "Премьер" в Карелии

Новым руководителем Центра культуры "Премьер" станет председатель молодежного правительства Карелии Андрей Редькин. Ранее эту должность занимала Екатерина Анисимова.

Как стало известно "Столице на Онего", новым директором центра культуры "Премьер" станет председатель молодежного правительства Карелии, член штаба регионального отделения общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" 28-летний Андрей Редькин.

Информацию об этом нашему изданию подтвердил министр культуры республики Алексей Лесонен. Он также сообщил, что сегодня нового руководителя представят коллективу центра "Премьер".

На протяжении долгого времени пост директора центра культуры "Премьер" занимала Екатерина Анисимова. На прошлой неделе интернет-журнал "Лицей" написал о странном увольнении Екатерины Анисимовой.

Автономное учреждение "Центр культуры "Премьер" создано на базе государственного учреждения "Карельский центр народного творчества" (отдел кинообслуживания населения). Является учреждением, подведомственным министерству культуры Республики Карелия.

Роструд напомнил, как отдыхаем на майских праздниках

Первая рабочая неделя мая продлится два дня.

В Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя в РФ будет шестидневной — с понедельника, 23 апреля, по субботу, 28 апреля включительно, после которой россиян ждут четыре выходных дня подряд по случаю празднования Первомая, а первая рабочая неделя мая продлится всего два дня, сообщает "Интерфакс".

"Следующая, соответственно, предпраздничная неделя будет шестидневной. Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно", — сообщили "Интерфаксу".

Первая рабочая неделя мая продлится всего два дня, отметили в ведомстве.

Первый рабочий день после праздничных выходных — четверг, 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует двухдневная рабочая неделя.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной "разделит" рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу РФ, будет короче на 1 час.

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботы, 9 июня.

Николай Левин объяснил новшества в компенсации проезда пенсионерам на отдых

Пенсионерам, нуждающимся в компенсациях проезда к месту отдыха, теперь будет проще получить необходимые документы, сообщил управляющий ОПФ по Карелии Николай Левин.

По его словам, упрощены требования к оформлению документов, необходимых для получения спецталонов на проезд в железнодорожном транспорте. Если пенсионер отправляется на отдых без путевки, а собирается погостить у родственников или самостоятельно снимать квартиру, то ему достаточно взять справку у того, кто его пригласил. Такую справку не надо заверять у нотариуса.

В случае организованной поездки, документ, подтверждающий планируемое место отдыха пенсионера, может быть выдан санаторием, турбазой, индивидуальным предпринимателем без образования юрлица и т.п.

Продолжение – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Карелии 21 фирма получила разрешение не поднимать своим работникам зарплату до минимальной

Рабочая группа по контролю над соблюдением соглашения о росте минимальной зарплаты в Карелии признала мотивированным отказ 21 компании от присоединения к соглашению.

Соглашение между Союзом работодателей, Союзом объединений профсоюзов и правительством предусматривает, что организации в 2018 году поднимают минимальную зарплату до 10 тыс. рублей.

Работодатели, которые не захотели выполнять соглашение, должны были написать письменные мотивированные отказы.

Как сообщили в Управлении труда и занятости Карелии, в установленный срок до 10 февраля поступило 122 заявления от работодателей об отказе в присоединении к соглашению.

Подробности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Савельев рассказал, с чего начнет работу на посту гендиректора Корпорации развития Карелии

Генеральным директором АО "Корпорация развития Республики Карелия" с сегодняшнего дня назначен Юрий Савельев.

В числе первых управленческих решений в новой должности Савельев назвал полное обновление регламента сопровождения инвестиционных проектов, развитие системы продвижения карельской продукции, а также создание на базе корпорации Фонда развития промышленности Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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