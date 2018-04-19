Самые читаемые новости за 19 апреля

Замминистра здравоохранения Карелии нашел нарушения при начислении зарплат сотрудникам станции скорой помощи

Минздрав Карелии провел внеплановую проверку ведения финансово-хозяйственной деятельности в Больнице скорой медицинской помощи и нашел нарушения.

Заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Роман Савин встретился с коллективом петрозаводской станции скорой медицинской помощи, сообщили в Минздраве республики.

Он проинформировал работников о результатах внеплановой проверки отдельных вопросов ведения финансово-хозяйственной деятельности в Больнице скорой медицинской помощи. Проверка касалась вопросов оплаты труда работников и показала, что оплата труда производится в соответствии с нормативными документами, согласно табелям и графикам.

Вместе с тем, выявлены единичные нарушения при установлении стимулирующих и компенсационных выплат. Руководству учреждения рекомендовано устранить нарушения в кратчайшие сроки.

разговоре приняли участие главный врач Больницы скорой медицинской помощи Алексей Хейфец, его заместитель – руководитель подразделения скорой медицинской помощи Наталья Седлецкая, председатель Карельской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Ирина Смирнова. Работники станции могли задать им вопросы, касающиеся порядка оплаты труда, роли профсоюза в решении вопросов, связанных с соблюдением трудового законодательства, а также обсудить вопросы организации текущей деятельности станции.

В ходе почти двухчасового диалога затронуты темы ответственности граждан за ложные вызовы, защиты работников скорой помощи при исполнении должностных обязанностей, ответственности пациентов за собственное здоровье, закрепленной Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Роман Савин заверил участников встречи в том, что все вопросы, обозначенные работниками станции, министерством взяты на контроль и поручил руководителям Больницы скорой медицинской помощи предметно разобраться с проблемами каждого конкретного работника.

Ранее коллектив петрозаводской станции скорой помощи выразил недовольство уровнем оплаты труда: сотрудники были возмущены, почему им урезали "ночные", "колесные" и выплаты "за вредность".

Глава Карелии объяснил, для чего ему куплено обслуживание в VIP-залах аэропортов России

Артур Парфенчиков объяснил, для чего на бюджетные деньги для трех высокопоставленных чиновников правительства Карелии купили обслуживание в VIP-залах в нескольких аэропортах России.

Ранее издание "Черника" сообщило, что администрация главы республики и ФГУП "Президент-Сервис" заключили госконтракт на оказание услуг по обслуживанию пассажиров в залах официальных лиц и делегаций аэропортов (ЗОЛД). Оплачивать эти услуги будут из регионального бюджета.

Как следует из прейскуранта, обслуживание одного пассажира по вылету составляет 5 тыс. рублей. Еще столько же по прилету. Аренда комнаты переговоров – 2 тыс. рублей.

По данным издания, в перечень лиц, которым будут оказываться услуги в аэропорту, включены три человека: глава Карелии Артур Парфенчиков, его первый заместитель Александр Чепик, заместитель по региональной политике Владимир Любарский. Цена контракта составляет 150 тыс. рублей.

В комментарии к данной новости Артур Парфенчиков объяснил, что "VIP-обслуживание в аэропорту – это в первую очередь скорость передвижения и работа".

"Можно, например, заранее с вечера прилететь на мероприятие и, поселившись в гостинице за гораздо большие госсредства, обеспечить своё участие в том же форуме или коллегии, - написал Прафенчиков, - а можно прилететь утренним рейсом и, используя возможности спецобслуживания, сразу успеть на мероприятие. VIP-залы - это также удобное место для встреч и переговоров. Например, на последнем форуме в Сочи с учётом его насыщенной программы, три встречи с федеральными министрами и руководителем крупного банка я провёл как раз в VIP-секторе аэропорта".

Молодой инженер ЦБК в Кондопоге пришел на работу и умер

Несчастный случай со смертельным исходом произошел с инженером-геодезистом ОАО "Кондопога", сообщили Инспекции труда Карелии.

Завершено расследование несчастного случая со смертельным исходом произошедшего 25 января с инженером-геодезистом ОАО "Кондопога".

Мужчина, следуя по территории комбината 25 января около 14.30, почувствовал себя плохо.

Находившиеся рядом работники пытались оказать коллеге первую помощь и вызвали скорую медицинскую помощь.

В 15.00 медицинские работники констатировали смерть геодезиста.

Согласно заключению врачей смерть мужчины наступила от заболевания сердца. Умершему было 39 лет. Всего за месяц до смерти он проходил профилактический медицинский осмотр.

В Карелии пьяный мужчина прикоснулся веткой к электропроводу и умер вместе с товарищем

Завершено расследование группового несчастного случая со смертельным исходом произошедшего с двумя работниками железной дороги, сообщили в трудовой инспекции Карелии.

Несчастный случай произошел 25 декабря 2017 года с двумя работниками Петрозаводской дистанции электроснабжения – структурном подразделении Октябрьской дирекции по энергообеспечению – структурном подразделении "Трансэнерго" – филиале Открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

При расследовании установлено, что 25 декабря прошлого года в 14.25 мотовоз МПТ с бригадой электромонтеров А. и П. отправилась на перегон.

Со слов машиниста, по команде электромонтера была произведена остановка мотовоза.

А. и П. покинули мотовоз и направились к опоре электропередачи и лежащим на земле проводам.

Далее, по словам машиниста, электромонтер А, сломав ветку кустарника, коснулся провода линии электропередачи ВЛ-10 кВ несколько раз, после чего раздался хлопок и стоящий А. упал на спину. В правой руке находилась ветка, левой рукой А. держался за П., который также упал.

В 17.40 работник скорой медицинской помощи констатировал смерть электромонтеров А. и П.

В соответствии с заключением врачей смерть электромонтеров наступила от поражения техническим электричеством.

При судебно-химическом исследовании крови трупа электромонтера А. обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,35 промилле.

Большинством голосов членов комиссии указанный несчастный случай квалифицирован, как несчастный случай не связанный с производством.

С данным решением большинства Государственная инспекция труда в Республике Карелия не согласилась и подписала соответствующие акты расследования с особым мнением.

На сегодняшний день на основании заявлений родственников погибших работников Государственная инспекция труда в Республике Карелия проводит дополнительное расследование данного несчастного случая.

ФОТО: Спустя два года на Ключевском шоссе вновь провалился асфальт

В Петрозаводске рушится асфальт – водители негодуют.

В паблике "ДТП Петрозапводска и Карелии" в минувшую среду появилос сообщение о том, что на Ключевском шоссе образовалась огромная яма.

"Асфальт рушится, - написали очевидцы, - самодельное ограждение без всяких дорожных знаков двигается к центру дороги. С момента сообщения дежурному по городу прошло больше 12 часов".

Напомним, что в июле 2016 года в этом же месте уже было обрушение асфальта. Тогда образовалась яма шириной 2 метра и глубиной 1 метр.

Железнодорожный вокзал Петрозаводска перестал принимать поезда на первую платформу

Железнодорожный вокзал Петрозаводска приступил к реконструкции первой платформы, все поезда принимаются только на платформу №2.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Идет реконструкция вокзала. С удовлетворением увидел, что поезда приходят на вторую платформу, реконструкция первой платоформы началась, и к сентябрю мы получим современный вокзал», - сказал Парфенчиков.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Жительница Петрозаводска пожаловалась в Роспотребнадзор на уличную пыль

Жительница столицы Карелии направила жалобу в управление Роспотребнадзора после того, как наглоталась дорожной пыли.

"Прошу проверить работу администрации Петрозаводского городского округа в части обязательств по уборке и содержанию дорог, тротуаров. Например, микрорайон Зарека утопает в пыли и грязи. На проспекте Невского от перекрестка с ул. Правды до ул. Ригачина не убран песок, которым посыпали улицы зимой. Он поднимается в воздух, попадает в глаза и дыхательные пути людей, что причиняет вред здоровью и жизни граждан", - говорится в тексте обращения.

Женщина просит принять меры реагирования, "которые не допустят ухудшение жизни и благополучия жителей Петрозаводска".

Санитар психбольницы в Карелии получил производственную травму

Завершено дополнительное расследование легкого несчастного случая, произошедшего с санитаром республиканской психиатрической больницы в Пряжинском районе Карелии.

Госинспеция труда провела дополнительное расследование легкого несчастного случая, произошедшего 30 декабря прошлого года с санитаром палатным психиатрической больницы Карелии.

Мужчина 12 декабря 2017 года в 07.45 на личном автомобиле заехал на территорию больницы.

При выходе из машины санитар поскользнулся и упал. В результате несчастного случая мужчина получил закрытый перелом внутренней лодыжки и нижней трети малоберцовой кости левой голени, подвывих стопы.

В соответствии с медицинским заключением о характере полученных повреждений –мужчина получил легкую травму.

Указанный несчастный случай, в соответствии с действующим законодательством, расследовался без привлечения Государственной инспекции труда в Республике Карелия.

Комиссия по расследованию квалифицировала данный несчастный случай как несчастный случай, не связанный с производством.

Однако пострадавший не согласился с выводами комиссии по расследованию и обратился с жалобой в Государственную инспекцию труда в Республике Карелия.

По результатам дополнительного расследования психбольница оформила полученные травмы санитара как несчастный случай на производстве.

Бывший пресс-секретарь главы Карелии стала членом Общественной палаты республики

Депутаты парламента одобрили включение в новый состав Общественной палаты региона кандидатуру бывшего пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк.

За ее назначение 19 апреля депутаты проголосовали на заседании парламента.

Марина Кабатюк в январе 2016 года была назначена пресс-секретарем занимавшего в то время пост главы Карелии Александра Худилайнена. Затем она семь месяцев проработала в качестве официального представителя в СМИ Артура Парфенчикова. После выборов главы Карелии она ушла в отпуск с последующим увольнением. В настоящее время Кабатюк работает в ООО "Русский Лесной Альянс".

Также в список Общественной палаты от Заксобрания вошли писатель Дмитрий Новиков, предприниматель Гегам Мкртчян, поисковик Илья Герасев, директор филармонии Ирина Устинова и другие.

ВИДЕО: Ночью автомобиль сбил пешехода на улице Чапаева

В Петрозаводске автомобиль сбил молодого человека, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу.

В объектив камеры наружного наблюдении попал момент ДТП, когда 15 апреля в 00.02 на улице Чапаева автомобиль совершил наезд на молодого человека, который бежал по пешеходному пешеходу.

В сводке ГИБДД ДТП на ул.Чапаева значится как неучетное: пешеходу не потребовалась медицинская помощь.

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