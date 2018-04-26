Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
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Новости. Погода
07:05, 26 Апреля 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 26 апреля

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +4 ° …+7 ° 3 м/с ЮЗ 739 мм.рт.ст. 88%
день Небольшой дождь, +6 ° …+7 ° 2 м/с ЮЗ 739 мм.рт.ст. 72%
вечер Небольшой дождь, +4 ° …+7 ° 1 м/с З 740 мм.рт.ст. 84%
ночь Небольшой дождь, +2 ° …+3 ° 2 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 95%

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