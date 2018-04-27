Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 апреля

Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии

Центр развития региональной политики опубликовал прогноз возможных скорых отставок глав регионов.

По данным Центра, среди вероятных кандидатов на уход – глава Алтайского края Александр Карлин (66 лет) и глава Республики Алтай Александр Бердников (64 года). Оба могут быть заменены в ходе реализации стратегии на омоложение региональных кадров. Толчком к этому могут послужить невысокие результаты на президентских выборах за действующего президента, низкая явка и депрессивная ситуация в экономике.

Высока вероятность ухода главы (Ил Дархана) Якутии (Саха) Егора Борисова (63 года), так же продемонстрировавшего худшие результаты за действующего президента по итогам выборов и ставшего фигурантом целого ряда громких медийных скандалов, кроме того, глава Якутии может проиграть выборы в Ил Тумэн (парламент республики).

"Вероятной становится отставка главы Республики Карелия Артура Парфенчикова (был избран в 2017 году), ввиду возможных проблем со здоровьем или переходом на новое место работы", - отмечается в публикации.

Специалисты Центра развития региональной политики занимаются приоритетными направлениями исследований в области изучения функционирования федеральных и региональных групп влияния, изучение общественно-политической и экономической ситуации на федеральном и региональном уровне. Организация занимается политическими исследованиями.

Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке

Пресс-секретарь главы Карелии Диана Василевич опровергла информацию о возможной отставке Артура Парфенчикова в связи с состоянием здоровья или переходом на новую работу.

Напомним, ранее Центр развития региональной политики опубликовал прогноз возможных скорых отставок глав регионов. В нем говорилось, что глава Карелии может покинуть свой пост.

"В связи с публикациями в СМИ информации о возможной скорой отставке главы РК сообщаю следующее. Планы Артура Олеговича на ближайшие четыре года связаны с Республикой Карелия. Предложений, связанных с его переходом на новую должность, главе не поступало. О состоянии здоровья главы Карелии можно судить по насыщенному графику поездок А.О.Парфенчикова по районам республики, а также по интенсивной работе за пределами региона. На счету Артура Олеговича не один десяток сдач донорской крови, что свидетельствует об отличном состоянии здоровья", - говорится в комментарии пресс-секретаря главы региона, адресованном "Столице на Онего".

ФОТО: Появились кадры с места ДТП на улице Зайцева, где тяжело был травмирован мотоциклист

Сегодня утром 79-летний водитель "жигулей" не уступил дорогу мотоциклисту и произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

На сайте "ДТП Петрозаводска Карелии" появились фото с места ДТП на улице Зайцева.

Сегодня утром, 27 апреля в 7.32, на ул.Зайцева столкнулись автомобиль "ВАЗ-2105" и мотоцикл Honda.

При выезде со второстепенной дороги 79-летний водитель "жигулей" не предоставил мотоциклу преимущество в движении и совершил ДТП.

В ДТП серьезные травмы получил 27-летний водитель мотоцикла. Пострадавший был госпитализирован.

В Карелии задержаны охотники, подозреваемые в убийстве беременной лосихи

Пряжинские полицейские задержали подозреваемых в убийстве беременной лосихи и лосенка, сообщает МВД Карелии.

Как ранее сообщалось, в Пряжинском районе неизвестные браконьеры убили беременную лосиху на предродовом этапе и годовалого лосенка. Место преступления обнаружено по остаткам животных, в том числе по двум эмбрионам почти родившихся лосят. Охота на лося сейчас запрещена. Материальный ущерб составил не менее 800 тысяч рублей.

Полицией были установлены свидетели, видевшие возможных подозреваемых. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия полицейские сумели обнаружить гильзу, что позволило определить тип и калибр оружия. В дальнейшем это помогло подтвердить причастность одного из подозреваемых к данному преступлению, поскольку на него зарегистрирован именно такое оружие.

Стражи порядка установили подозреваемых и все обстоятельства: 19 апреля двое местных жителей, имея лицензию на отстрел медведя, вели охоту. В этом месте имелся "солонец" - соль, привлекающая лосей. Охотники убили животных, разделали туши и спрятали в гараже.

В настоящее время проводится баллистическая экспертиза. В отношении 51-летнего и 33-летнего подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Они дали признательные показания и сообщили, что, узнав о подозрениях в отношении них, выкинули мясо в реку.

В инспекции труда Карелии назвали "вопиющим случаем" гибель электромонтеров, веткой потрогавших провода

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Карелии Михаил Федоров назвал "вопиющим случаем" недавнюю гибель двух работников филиала РЖД и пообещал, что ведомство будет "биться до конца" за то, чтобы произошедшее признали несчастным случаем на производстве.

Об этом Михаил Федоров заявил на семинаре, посвященном анализу несчастных случаев на производстве. Он состоялся в Доме профсоюзов республики накануне.

Ранее трудовая инспекция сообщила, что завершила расследование группового несчастного случая со смертельным исходом, который произошел с двумя работниками железной дороги днем 25 декабря 2017 года. При расследовании было установлено, что смерть электромонтеров А. и П. наступила "от поражения техническим электричеством" в результате того, что, А., покинув мотовоз вместе с П. и подойдя к лежащим на земле проводам, сломал "ветку кустарника" и держа ее в правой руке (левой он держался за П.), "коснулся провода линии электропередачи ВЛ-10 кВ несколько раз", после чего "раздался хлопок", "стоящий А. упал на спину", и вместе с ним упал П. Судебно-химическое исследование крови тела А. показало наличие этилового спирта в концентрации 3,35 промилле.

"Случай, по моему мнению, вопиющий", - прокомментировал Михаил Федоров случившееся во время доклада в Доме профсоюзов.

При этом он напомнил, что большинством голосов членов комиссии гибель электромонтеров была квалифицирована как несчастный случай, не связанный с производством.

"На сегодняшний день на основании заявления родственников погибших работников (филиала РЖД) Государственной инспекцией труда Республики Карелия проводится дополнительное расследование данного несчастного случая. За этот случай мы будем биться стопроцентно, будем биться до конца", - пообещал представитель ведомства.

В ситуациях, подобных этой, очень важна позиция представителя профсоюзного комитета и уполномоченного по охране труда, добавил Михаил Федоров.

Какая погода ждет жителей Карелии на первомайские праздники

В карельском Гидрометцентре рассказали, надо ли будет брать зонт на демонстрацию и смогут ли жители Карелии отдохнуть на природе.

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина сообщила, что первомайские праздники пройдут преимущественно без осадков.

"30 апреля дождь закончится, - сказала Елена Ишкина. - Дождливая погода сохранится лишь на юге Карелии - в Олонецком, Пряжинском районах, до Петрозаводска осадки не дойдут. 1 мая ночью ожидается ноль градусов, днем +8...+10 градусов, но будет холодный ветер с озера".

Также, по информации синоптиков, 2 мая в первой половине дня осадков не ожидается.

"Дождь придет к нам 2 мая только в 20.00, - заверили в Гидрометцентре. - Ночью температура опустится до ноля, днем потеплеет до +8...+10 градусов".

По словам Ишкиной, сильные дожди ожидаются 3 мая, но это будет уже рабочий день.

В Карелии по конкурсу выберут главу администрации Прионежского района

В число участников конкурсной комиссии войдут замминистра, депутат и вице-премьер.

Как следует из распоряжения главы Карелии Артур Парфенчикова, членами комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Прионежского района назначены: заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным вопросам Лариса Подсадник; заминистра национальной и региональной политики Григорий Фандеев, а также первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.

Отметим, что в настоящее время главой Прионежского района является Юрий Кузьмин. Договор с ним истекает в мае.

Собинский: "Петрозаводский горсовет должен ставить перед собой амбициозные задачи"

Петросовету исполнилось 100 лет.

В очередной сессии, состоявшейся 26 апреля и посвященной юбилею, приняли участие не только действующие депутаты горсовета и приглашенные представители городских и республиканских органов власти, но и почетные гости. В их число вошли люди, чья жизнь была напрямую связана с Петросоветом: Людмила Тихонова, Владимир Собинский, Геннадий Масликов, Татьяна Лебедева, Людмила Евтюкова, Вячеслав Кашин.

- Прошедшие годы показали, что у Петрозаводска есть большой потенциал, который мы вместе с вами обязательно должны потратить на развитие столицы республики, - заявил Владимир Собинский, в прошлом - еще один руководитель городского совета. – Россия – это страна масштабных идей и проектов, которые всегда объединяли общество. Это и БАМ, это и Сочи, у которых было очень много критиков. Многие не верили, но объединились, смогли и сделали. Так и Петрозаводск, на мой взгляд, должен обязательно ставить себе большие, масштабные задачи, объединять общество и достигать решения этих задач. Чтобы город развивался, чтобы жителям стало жить комфортнее. Найти эти проекты предстоит вам – самым активным жителям Петрозаводска, депутатам Петросовета. Считаю правильным опираться на мнение жителей города, советоваться с ними, тем более, что у вас такой опыт уже есть. Вы спросили у горожан мнение по столичному статусу Петрозаводска и получили поддержку. Вы заметили, сколько людей пришло на опрос? А те, кто не пришли, я убежден, все равно оценили ту возможность, которую вы им дали – участвовать в принятии важнейших для города решений. Уважаемые коллеги, спасибо вам за то, что вы любите и уважаете историю. Но я обращаюсь с призывом думать о будущем, ставить перед собой амбициозные задачи. И тогда, празднуя 200-летие Петрозаводского городского совета, ваш созыв будет признан лучшим в столетии. Удачи вам!

Подробности – в нашем материале и фоторепортаже.

Почему россияне выбирают китайские автомобили

Чего больше в бюджетных азиатских машинах – плюсов или минусов?

Китайские автомобили все увереннее чувствуют себя на российском рынке. Ведь буквально за десятилетие производители из Поднебесной совершили огромный шаг вперед: учли ошибки, поменяли приоритеты, подстроились под российские реалии.

- У меня было целых три представителя марки Great Wall, - рассказывает автовладелец Сергей. - В сравнении с российскими машинами, даже не думая, выбрал "китайца" еще одиннадцать лет назад, так как очень понравились дизайн и цена. На тот момент машина стоила 600 тысяч рублей. В свое время, на Great Wall Hover Н2 только после 120 тысяч пробега я поменял расходники - сайлентблоки верхние, шаровые верхние. Пружины у машины стойкие, вообще их не менял. Проехал на первом "китайце" 230 тысяч километров. Потом продал H2, купил H3, которого эксплуатировал по полной, но аккуратно, и тоже вполне им был доволен. С тех пор я верен этой марке, потому что знаю о ней все. Сейчас очень ценю свой Great Wall Hover H5. Плюсов у автомобиля очень много, но основные - клиренс, рамник, проходимость. На дороге автомобиль ведет себя хорошо. Машина предназначена как для экстрима, так и для семейного отдыха. Соберусь менять - буду брать такой же, но моложе.

Подробности – в нашем материале.

Расселением аварийного жилья в Карелии занимался недобросовестный подрядчик, заявляет УФАС

УФАС по Карелии внесло в список недобросовестных поставщиков сведения о компании, которая занималась строительством жилья для переселенцев в двух районах республики.

Карельская антимонопольная служба включила в реестр недобросовестных поставщиков сведения о компании ООО "Шеф – монтаж", в частности, о ее директоре и учредителе. Сведения о недопустимой деятельности компании в УФАС предоставил заказчик работ – Управление капитального строительства РК, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

На Ключевой произошло столкновение легкового автомобиля с пикапом. Подробнее

Власти Петрозаводска решили вернуться к теме платных парковок в карельской столице. Подробнее

Жители Карелии, проживающие в Сегеже, пожаловались на опасный мост. Подробнее

Заработная плата работников бюджетных организаций Карелии, учтенных в "майских указах" президента РФ, в 2018 году увеличится в среднем не менее, чем на 16%. Подробнее

Количество пенсионеров в Карелии в 2017 году составило 238,5 тыс. человек, что соответствует показателю 2016 года. Подробнее

Новый гендиректор Корпорации развития Карелии Юрий Савельев заявил о введении ряда организационных изменений, которые приведут организацию к самоокупаемости в течение 2018-2019 годов. Подробнее

Стоимость большинства марок бензина в Карелии за последнюю неделю, в среднем, впервые превысила 40 рублей. Подробнее

Депутаты Петрозаводского городского совета сформируют рабочую группу для решения проблемы нехватки парковочных мест в столице Карелии. Подробнее

Так считает помощник полпреда президента на Северо-Западе. Подробнее

В Карелии ожидает суда мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения поджег свою шапку и поместил ее в бензобак отечественного автомобиля. Подробнее

Журналисты ГТРК "Карелия" пришли в кинотеатр и пообщались с жителями Петрозаводска, которые посмотрели спортивную драму Данилы Козловского "Тренер". Подробнее

Карельские полицейские поедут охранять порядок на чемпионате мира по футболу в Санкт-Петербурге и Калининграде. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 27 апреля. Подробнее

Праздничная демонстрация состоится 1 мая в Петрозаводске. Подробнее

Данные о динамике выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Карелии за последние 5 лет показывают рост объемов очистки таких веществ. Подробнее

На улице Зайцева столкнулись мотоцикл и "жигули", пострадал 27-летний мотоциклист, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание директору Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Роману Пивненко. Подробнее

Известный в Карелии политолог и публицист Олег Реут рассказал о языке, на котором говорят чиновники разного уровня, и о том, как это преподносят СМИ. Подробнее

Специалисты изучили уровень автомобилизации российских регионов по состоянию на 1 января 2018 года. Подробнее

Воспитатели финских детских садов бастуют ради повышения зарплаты на 700 евро. Подробнее