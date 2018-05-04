Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии

Меньше всего удалось заработать на взятках только сотрудникам отдела контроля качества работ Управтодора, принимавшим бракованные дороги.

Следственный комитет и МВД Карелии раскрыли подробности расследования уголовных дел по фактам дачи и получения взяток в сфере ремонта и обслуживания автомобильных дорог в республике. Фигурантами дел являются руководители ООО "Ремстройкомплект" и ООО "Служба заказчика", а также начальник и заместитель "Управления автомобильных дорог Республики Карелия".

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год обвиняемый (учредитель питерского "Ремстройкомплекта" – прим. ред.), являясь фактическим руководителем ООО и группы аффилированных к данному юридическому лицу коммерческих организаций, специализирующихся на выполнении работ по строительству, реконструкции, капремонту и содержанию автомобильных дорог, создал устойчивую и сплоченную группу с сотрудниками Управдора Карелии. Фигуранты дела получали взятки от директоров и работников различных фирм, осуществляющих свою деятельность в сфере обслуживания дорог на территории республики. За это они предоставляли выгоды и преференции при заключении госконтрактов на выполнение дорожных работ и их приемке. Всего обвиняемые получили взяток на сумму не менее 12 миллионов рублей, рассказали в Следкоме Карелии.

Руководитель "Ремстройкомплекта" систематически выдавал денежные вознаграждения начальнику и заместителю "Управления автомобильных дорог Республики Карелия". По информации МВД Карелии, в обмен они должны были оказывать содействие и общее покровительство данной фирме, а также обеспечивать победу на конкурсных процедурах по заключению контрактов на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог в Карелии. Сумма ежемесячного вознаграждения составляла 250 000 рублей. Общая сумма незаконных выплат превысила 6 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

Кроме того, по данным Следкома, представитель коммерческой организации в период с 2016 года по 2017 год передавал взятки на сумму не менее 500 тысяч рублей сотрудникам отдела контроля качества работ Управдора. За это "контролеры" беспрепятственно подписывали акты приемки работ и не принимали мер по выявлению недостатков. Также сотрудники Управтодора закрывали глаза на перечисление денежных средств за фактически невыполненные работы.

Как отметили в Следкоме, данное преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Карелия и Управления ФСБ по Республике Карелия.

"В настоящее время в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается", - сообщает Следком Карелии.

ФОТО: В Чалне построили многоквартирные дома, и соседние участки стали уходить под воду

Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална Пряжинского района Карелии.

В результате работ на некогда сухой территории образовались огромные лужи, которые даже летом не высыхают полностью, – вода затопила огороды и все ближе подступает к домам. А в прошлом году здесь чудом не утонул ребенок.

Переписка со строителями и властями, которую жители начали еще в прошлом году, ни к чему не привела: фактически людям дали понять, что это их проблема – им ее и решать.

Подробности – в нашем материале "Затопление – в подарок".

ФОТО: Сова позировала фотографам в центре Петрозаводска

Бородатая неясыть, поселившаяся на дереве на улице Дзержинского, стала объектом фотосессии для многих петрозаводчан.

В Сети появилась масса фотографий совы, которая вчера целый день провела в центре Петрозаводска. Бородатая неясыть позировала фотографам, сидя на дереве у дома №1 по улице Дзержинского. Фотографировали невозмутимую птицу как пешеходы, так и водители и пассажиры из проезжающих машин.

Читатели "Столицы на Онего" прислали несколько снимков совы, которую, по мнению горожан, в центр Петрозаводска загнали вороны.

Известный петрозаводский фотограф пернатых Дмитрий Ерохин, разместив фото птицы на своей странице "ВКонтакте" написал, что "бородатая неясыть, молодой мужичок, решил, наверное, половить городских крыс".

Специалисты назвали самые востребованные специальности в Карелии

Управление труда и занятости республики опубликовало список востребованных вакансий для безработных в Карелии.

Среди востребованных специальностей: слесарь – сборщик металлоконструкций, столяр–плотник, токарь, печник, водители различных категорий, электромонтеры, машинисты экскаваторов.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

Девять человек претендуют на звание почетного гражданина Петрозаводска

Администрация Петрозаводска опубликовала список персон, претендующих получить звание почетного гражданина карельской столицы.

Претендентами на получение звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" стали девять человек.

С этого года помимо традиционной ленты обладателям звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» будет вручаться также и нагрудный знак.

На 15 мая назначено заседание комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

фото: http://47news.ru

СМИ: В ДТП погибли водитель автозака и два заключенных, отбывавших срок в Карелии

В Ломоносовском районе Ленинградской области фура столкнулась с машиной УФСИН, перевозившей заключенных.

ДТП произошло 4 мая около 15 часов дня на 57 километре трассы "Нарва" рядом с деревней Черемыкино. Фура выехала на встречную полосу и врезалась в спецмашину УФСИН по Петербургу и Ленобласти, оборудованную для перевозки спецконтингента.

Как стало известно 47news, двое погибших 4 мая на трассе "Нарва" осужденных перевозились в колонию-поселение в деревне Княжево Волосовского района.

Оба были осуждены на 11 и 12 лет. Большую часть срока, около десяти лет, отбывали в Карелии. В Княжево их перевели за примерное поведение. В ближайшие месяцы они должны были быть освобождены условно-досрочно. Третий осуждённый, получивший тяжелую травму ноги, также отбывал наказание в Карелии.

Всего в спецмашине ГАЗ "Валдай" транспортировали пятерых осуждённых. Сопровождал их сотрудник УФСИН.

В Карелии планируют снять заключительную часть комедии про особенности национальной охоты и рыбалки

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, в настоящее время прорабатывается вопрос съемок продолжения популярного фильма о егере Кузьмиче.

"Если у нас получится, что снимем заключительную часть этих "особенностей", да еще на базе съемок оставим некий туристический район, где будет вся история фильмов, дух этих фильмов будет передаваться, то это будет еще одна зона притяжения туристов", - сказал Артур Парфенчиков на кругом столе, посвященном развитию киноиндустрии в республике.

Глава Карелии поддержал инициативу Союза кинематографистов республики о создании экспертной группы по вопросам развития кинематографии и подготовки республиканского закона о кинематографии.

"Для участия карельских проектных заявок в федеральных программах и привлечения в республику федеральных средств нужна законодательная база. За два последних года Карелией из Фонда кино уже получены около 40 млн рублей на развитие киносети. Аналогичным образом можно получить финансирование и на кинопроизводство. А кино – один из самых лучших способов привлечь внимание к нашему краю. Реализация подобных инициатив окажет положительное влияние не только на культуру, но и на экономику Карелии", - написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Стало известно, кто сменил Россыпнова на посту руководителя следственного отдела по Петрозаводску

Следственный комитет России назначил руководителем следственного отдела по Петрозаводску карельского Следкома Дмитрия Комиссарова.

В этой должности он сменил Виктора Россыпнова, в сентябре прошлого года назначенного заместителем министра природных ресурсов и экологии республики.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Кто может возглавить Минэк Карелии уже в мае

Назначение Павла Буренкова на этот пост может состояться уже в мае, а более скромную должность в министерстве занял еще один бывший судебный пристав.

Ранее "Вести Карелии" сообщали, что заменить теперь уже экс-министра экономического развития и промышленности республики Дмитрия Родионова может его бывший коллега по работе в службе судебных приставов, 32-летний Павел Буренков.

Эта информация, похоже, начинает подтверждаться.

Как конфиденциально сообщили нашему изданию в карельском правительстве, в настоящее время завершается положенный в таких случаях сбор правоохранительными органами информации о Буренкове. По словам нашего источника из окружения Артура Парфенчикова, поскольку ничего "крамольного" в биографии Буренкова проверяющие не нашли, то уже до середины мая его могут назначить главой Минэка.

Подробнее о возможно будущем руководителе Минэка читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Жители поселка Карелии в ужасе от количества скопившегося мусора

Эссойла превращается в сплошную помойку.

Жители поселка Эссойла Пряжинского района выложили в Сеть фотографии с огромным количеством мусора, скопишегося на контейнерных площадках.

"Ребята, подскажите пожалуйста, куда можно обратиться?! Это полный беспредел", - пишут эссйольчане.

"Такой лесок был, все детство там прошло. Обидно, что нашим детям там и на тарзанке не покачаться - помойку рядом с тарзанкой поставили. А вообще, во всех дворах, где дети играли, помойку сделали! Самое главное, чтоб мусор удобно было выкидывать... А что дети... Они все равно вырастут".

"Такая "красота" не только на Первомайской. И на Школьной, и на Центральной, и на Октябрьской, везде одно и тоже. Поселок превращается в свалку...".

Жители поселка обвиняют в плохой работе управляющую компанию "Вега-Союз" и предлагают организовать флешмоб. "Запустим флешмоб "Вега-Союз, вы угораете?" – предлагают они.

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