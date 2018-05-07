Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 7 мая

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Облачно с прояснениями, +8 ° …+14 °
|3 м/с
|З
|758 мм.рт.ст.
|71%
|день
|Облачно с прояснениями, +14 ° …+15 °
|1 м/с
|В
|758 мм.рт.ст.
|54%
|вечер
|Облачно с прояснениями, +8 ° …+13 °
|1 м/с
|В
|757 мм.рт.ст.
|68%
|ночь
|Малооблачно, +8 °
|2 м/с
|Ю
|755 мм.рт.ст.
|83%
По теме
Выбор читателей
03.05.2018, 12:51
04.05.2018, 06:40
01.05.2018, 11:20
01.05.2018, 12:50
02.05.2018, 09:39
Аналитика
03.05.2018 12:24
Политкухня
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
03.05.2018 11:22
28.04.2018 11:44
27.04.2018 12:54
Чтиво
04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
27.04.2018 11:12
27.04.2018 10:22
Медиа
04.05.2018 12:18
Опрос
Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?
Комментарии