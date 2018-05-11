Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
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Новости. Погода
07:05, 11 Мая 2018

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 11 мая

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, +6 ° …+19 ° 1 м/с З 763 мм.рт.ст. 43%
день Ясно, +20 ° …+22 ° 1 м/с З 762 мм.рт.ст. 26%
вечер Ясно, +12 ° …+22 ° 1 м/с СЗ 761 мм.рт.ст. 42%
ночь Ясно, +8 ° …+10 ° 1 м/с З 762 мм.рт.ст. 62%

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