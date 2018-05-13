Что случилось в Петрозаводске и Карелии 13 мая

По теме
Жители Зареки сегодня утром наблюдали за прогуливающимися дикими кабанами.
Забавные фото и видео сделали жители Петрозаводска в 7 утра на улице Чернышевского. Кабаны спокойно гуляли по городу.
"Позвонил в МЧС, мне не поверили! А последствия могут быть печальными!", - пишет автор фото в паблике "ДТП ПТЗ".Смотреть подробнее
Глава Карелии поймал первую щуку в этом сезоне.
Фото с огромной щукой Артур Парфенчиков выложил сегодня на свой странице в ВК. Рыбачит глава Карелии на озере Вахваярви. Судя по фото, рыбалка у него явно удалась.Смотреть подробнее
Петрозаводчане публикуют в Сети фото с набережной и пляжа, где наталкиваются на мертвых животных и грязь.
С наступлением тепла горожане потянулись к воде. Но на фото с набережной и пляжа "Пески" отдыхающие не всегда могут запечатлеть живописные виды. Так, в районе улицы Московской на поверхности Онежского озера фотографируют масляные разводы. Здесь же горожане наталкиваются на кучи мусора, плавающего в воде. А на пляже "Пески" петрозаводчане нашли в воде труп собаки.
Фото с неприглядным видом набережной опубликованы в паблике "Подслушано в ПТЗ".Смотреть подробнее
Туристический объект загажен мусором.
Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию фото, сделанные вчера вечером на набережной Петрозаводска. Горожане возмущены, что визитная карточка Петрозаводска загажена мусором.
"Все озеро загажено мусором. Доски какие-то плавают. И никто этот мусор не убирает. Позорище, а не туристический объект", - пишут наши читатели.Смотреть подробнее
Петрозаводчане жалуются на свалки с мешками мусора, которые в городе не вывозят после проведения экологических акций.
После серии субботников в Петрозаводске собранный мусор зачатую остается под окнами горожан. В соцсетях петрозаводчане выкладывают фото с образовавшимися свалками, требуя убрать последствия экологических акций.
"Собрали мусор. Молодцы ! А вывозить никто не собирается! И так по всему городу лежат эти мешки с мусором ! Лежат для вида! Сколько раз мусоровоз проезжал, никто не собирается их выкидывать! Лежат под окном, вид портят!" - пишут петрозаводчане в паблике "Подслушано в ПТЗ".Смотреть подробнее
Под колесами автомобиля оказался восьмилетний мальчик, переходивший дорогу на Карельском проспекте в неустановленном месте.
Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло вчера около 19 часов. На Карельском проспекте водитель автомобиля Рено Симбол совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
Ребенок получил травмы.Смотреть подробнее
ДТП произошло сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе на Лесном проспекте.
По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, 1964 года рождения, не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 15-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП подросток получила травмы и была направлена в лечебное учреждение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.Смотреть подробнее
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в акции по посадке деревьев.
Представители мэрии, жители домов по Карельскому проспекту, школьники, студенты и даже воспитанники детских садов приняли участие в акции по высадке деревьев, организованной сотрудниками администрации города в рамках многолетней программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Для участников акции был проведен мастер-класс по высадке деревьев. Всего было высажено 100 деревьев.
Глава города Ирина Мирошник посадила на газоне вдоль Карельского проспекта маленькую березу и вместе с сотрудниками мэрии приняла участие в уборке прилегающей территории, рассказали в администрации Петрозаводска.Смотреть подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 13 мая.
Напоминаем, что с 12 по 15 мая в Музыкальном театре Карелии проходят гастроли Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина.
А в Петрозаводске в воскресенье, 13 мая состоится городской праздник "Семейный экофест".
10.00 - 17.00. «Зеленая тропа» г. Петрозаводска. Городской праздник "Семейный экофест".
10.00 - 14.00. "Чистые игры".
14.00. Награждение победителей творческих конкурсов "Марша парков".
14.30. Торжественное открытие экологической тропы "Карелия заповедная", экоквест.
Кстати, синоптики обещают сегодня +26 градусов. Поэтому, айда загорать!Смотреть подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 14 мая.
С 14-18 мая в Петрозаводске пройдет Гран-при по быстрым шахматам (юношеский турнир 2 этап). Открытие соревнования в 11.00 в турнирном зале СШОР №2 (ул. Дзержинского, 26).
В 12.00 в библиотеке №22 (Лососинское ш., 26) состоится встреча проекта "Живые книги" с председателем КРОО "Национально-культурная автономия армян" Г.А.Мкртчяном.
В 15.40 на стадионе "Спартак" состоится Парад открытия Первенства среди сборных команд общеобразовательных организаций по легкой атлетике (Спартакиада школьников).
В 18.00 на стадионе "Юность" пройдет Кубок по футболу (жеребьевка 1/4 финала).
В 16.00 в Зале заседаний правительства РК запланировано заседание Совета при Главе Республики Карелия по вопросам добровольчества (волонтерства) с участием А.О. Парфенчикова.
В 17.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио (ул. Свердлова, 25) состоится концерт традиционной вокальной музыки Китая в рамках XIV Международного фестиваля искусств "Белые ночи Карелии".Смотреть подробнее
Первое занятие для жителей Карелии, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника, пройдет 18 мая. Подробнее
Пожар уничтожил автомобиль в Лахденпохье, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее
Карельская спортсменка Виктория Вовк примет участие в соревнованиях Кубка России по всестилевому каратэ, которые пройдут в Уфе на следующей неделе. ПодробнееКомментарии: 1
По сообщению карельского Гидрометцентра, 14 мая воздух прогреется до +27 градусов. Подробнее
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29-тилетний мужчина подозревается в хищении денег и документов, сообщили в МВД Карелии. Подробнее
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