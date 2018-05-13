Что случилось в Петрозаводске и Карелии 13 мая

ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны

Жители Зареки сегодня утром наблюдали за прогуливающимися дикими кабанами.

Забавные фото и видео сделали жители Петрозаводска в 7 утра на улице Чернышевского. Кабаны спокойно гуляли по городу.

"Позвонил в МЧС, мне не поверили! А последствия могут быть печальными!", - пишет автор фото в паблике "ДТП ПТЗ".

ФОТО: Парфенчиков "похвастался" своим уловом

Глава Карелии поймал первую щуку в этом сезоне.

Фото с огромной щукой Артур Парфенчиков выложил сегодня на свой странице в ВК. Рыбачит глава Карелии на озере Вахваярви. Судя по фото, рыбалка у него явно удалась.

ФОТО: Жители Петрозаводска делают страшные находки в Онежском озере

Петрозаводчане публикуют в Сети фото с набережной и пляжа, где наталкиваются на мертвых животных и грязь.

С наступлением тепла горожане потянулись к воде. Но на фото с набережной и пляжа "Пески" отдыхающие не всегда могут запечатлеть живописные виды. Так, в районе улицы Московской на поверхности Онежского озера фотографируют масляные разводы. Здесь же горожане наталкиваются на кучи мусора, плавающего в воде. А на пляже "Пески" петрозаводчане нашли в воде труп собаки.

Фото с неприглядным видом набережной опубликованы в паблике "Подслушано в ПТЗ".

ФОТО: Вид Онежского озера с набережной Петрозаводска шокировал горожан

Туристический объект загажен мусором.

Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию фото, сделанные вчера вечером на набережной Петрозаводска. Горожане возмущены, что визитная карточка Петрозаводска загажена мусором.

"Все озеро загажено мусором. Доски какие-то плавают. И никто этот мусор не убирает. Позорище, а не туристический объект", - пишут наши читатели.

ФОТО: Петрозаводск завален собранным на субботниках мусором

Петрозаводчане жалуются на свалки с мешками мусора, которые в городе не вывозят после проведения экологических акций.

После серии субботников в Петрозаводске собранный мусор зачатую остается под окнами горожан. В соцсетях петрозаводчане выкладывают фото с образовавшимися свалками, требуя убрать последствия экологических акций.

"Собрали мусор. Молодцы ! А вывозить никто не собирается! И так по всему городу лежат эти мешки с мусором ! Лежат для вида! Сколько раз мусоровоз проезжал, никто не собирается их выкидывать! Лежат под окном, вид портят!" - пишут петрозаводчане в паблике "Подслушано в ПТЗ".

В Петрозаводске иномарка сбила ребенка

Под колесами автомобиля оказался восьмилетний мальчик, переходивший дорогу на Карельском проспекте в неустановленном месте.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ДТП произошло вчера около 19 часов. На Карельском проспекте водитель автомобиля Рено Симбол совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Ребенок получил травмы.

ФОТО: Иномарка сбила подростка на "зебре" в Петрозаводске

ДТП произошло сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе на Лесном проспекте.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, 1964 года рождения, не уступил дорогу и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 15-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП подросток получила травмы и была направлена в лечебное учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ФОТО: Мирошник посадила на Кукковке березу

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в акции по посадке деревьев.

Представители мэрии, жители домов по Карельскому проспекту, школьники, студенты и даже воспитанники детских садов приняли участие в акции по высадке деревьев, организованной сотрудниками администрации города в рамках многолетней программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев". Для участников акции был проведен мастер-класс по высадке деревьев. Всего было высажено 100 деревьев.

Глава города Ирина Мирошник посадила на газоне вдоль Карельского проспекта маленькую березу и вместе с сотрудниками мэрии приняла участие в уборке прилегающей территории, рассказали в администрации Петрозаводска.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 13 мая.

Напоминаем, что с 12 по 15 мая в Музыкальном театре Карелии проходят гастроли Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина.

А в Петрозаводске в воскресенье, 13 мая состоится городской праздник "Семейный экофест".

10.00 - 17.00. «Зеленая тропа» г. Петрозаводска. Городской праздник "Семейный экофест".

10.00 - 14.00. "Чистые игры".

14.00. Награждение победителей творческих конкурсов "Марша парков".

14.30. Торжественное открытие экологической тропы "Карелия заповедная", экоквест.

Кстати, синоптики обещают сегодня +26 градусов. Поэтому, айда загорать!

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 14 мая.

С 14-18 мая в Петрозаводске пройдет Гран-при по быстрым шахматам (юношеский турнир 2 этап). Открытие соревнования в 11.00 в турнирном зале СШОР №2 (ул. Дзержинского, 26).

В 12.00 в библиотеке №22 (Лососинское ш., 26) состоится встреча проекта "Живые книги" с председателем КРОО "Национально-культурная автономия армян" Г.А.Мкртчяном.

В 15.40 на стадионе "Спартак" состоится Парад открытия Первенства среди сборных команд общеобразовательных организаций по легкой атлетике (Спартакиада школьников).

В 18.00 на стадионе "Юность" пройдет Кубок по футболу (жеребьевка 1/4 финала).

В 16.00 в Зале заседаний правительства РК запланировано заседание Совета при Главе Республики Карелия по вопросам добровольчества (волонтерства) с участием А.О. Парфенчикова.

В 17.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио (ул. Свердлова, 25) состоится концерт традиционной вокальной музыки Китая в рамках XIV Международного фестиваля искусств "Белые ночи Карелии".

Первое занятие для жителей Карелии, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника, пройдет 18 мая. Подробнее

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По сообщению карельского Гидрометцентра, 14 мая воздух прогреется до +27 градусов. Подробнее

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29-тилетний мужчина подозревается в хищении денег и документов, сообщили в МВД Карелии. Подробнее