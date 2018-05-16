Самые читаемые новости за 16 мая

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Парламентский комитет повторно не поддержал законопроект о самовыдвиженцах на выборах главы Карелии

Профильный комитет Законодательного собрания республики рекомендовал не принимать законопроект депутат Андрея Рогалевича, разрешающий участвовать в губернаторских выборах самовыдвиженцам.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению карельского парламента отклонил инициативу представителя фракции "Яблоко" Андрея Рогалевича, который пытался повторно внести законопроект об участии самовыдвиженцев в выборах главы республики, сообщают "Вести Карелии".

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В Петрозаводске водитель маршрутки увез молодую девушку в неизвестном направлении

Молодую петрозаводчанку от водителя автобуса спас папа.

В паблике "Живой Петрозаводск" молодая девушка рассказала о страшной поездке на маршрутке №25.

- Мне никогда не было так страшно! – написала девушка, - 15 мая в 22.10 я возвращалась домой (в ТИЗ "Усадьбу") с проспека Ленина на 25 маршруте. Номер автобуса м057ос. За рулем мужчина, в очках, в зеленой футболке. Рядом с ним ехал молодой человек, видимо, его знакомый (они часто ездят вместе). На вид мужчине лет 50, молодому человеку лет 25.

Едем по Вытегорскому шоссе, водитель уточняет: есть ли пассажиры до Белинского. Два человека ехали до Белинского. Мы завернули, остановились на остановке. Пассажиры вышли.

Водитель спросил: почему я не выхожу. Я ответила, что еду до "Усадьбы". Водитель начал орать, материться. Заглушил мотор, отключил фары. Очень в грубой форме стал заявлять мне, что ни в какую усадьбу он не поедет и как его все это раздражает.

Водитель настаивал на том, чтобы я сию минуту вышла из автобуса. Я ответила, что он обязан меня довезти и что никуда выходить я не буду. Водитель завел автобус, закрыл дверь.

Я знаю, что многие водители 25 маршрута очень недовольны, что им приходится ездить в "Усадьбу" и уже привыкла, что они поорут, но все равно довезут. Но! Водитель останавливается на Вытегорском шоссе и снова начинает на меня орать. Он мне заявил, что ему плевать и он никуда меня не повезет.

Время 22:30. Я молодая девушка, мне двадцать три года, как я могу в такое позднее время остаться одна на шоссе! Я настаиваю на том, чтобы меня отвезли до конечной остановки. В итоге водитель поворачивает совершенно в другую сторону.

Едет непонятно куда, по закоулкам. У меня началась паника, я, безусловно, позвонила домой. Слава богу, папа был на машине. Он тут же выехал за мной. Но я не могла сориентироваться, где едет автобус. Водитель мне не отвечал. Водитель только матерился. Папа очень за меня испугался. Я судорожно пыталась найти свое местоположение через телефон.

Время 22.40, мы ехали по Зареке. Я пыталась достучаться до совести водителя. Но это было бесполезно. Да, если мужчина готов бросить девушку в лесу ночью, то он даже не знает, что такое совесть! В итоге мы оказались на заправке для автобусов. Папа меня там забрал. Мы подали заявление в полицию.

А если бы никого из родителей не было дома? Если бы я была совершенно одна? Что бы тогда могло со мной случиться?! Это беспредел! Хамство! Водители 25 маршрута высаживают детей, беременных женщин и бабушек! Ведут себя непристойно! Где искать справедливость!?

Под Петрозаводском иномарка сбила лося, пострадал один человек

Автомобиль сбил лося на объездной дороги под Петрозаводском, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 22.40 в Прионежском районе на 1 км подъезда к Петрозаводску 25-летний водитель Daewoo Nexia сбил вышедшего на дорогу лося.

В результате происшествия травмы получил 31-летний пассажир автомобиля, пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Власти рассказали, какие продукты будут выдавать по карточкам

Минпромторг подготовил законопроект о продуктовых карточках, которые станут частью программы продовольственной помощи населению.

"Вопрос находится в стадии обсуждения. Мы подготовили проект, дальше уже будут приниматься какие-то решения", - сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов, чьи слова цитирует RNS.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью RNS заявил, что запуск программы продовольственных карточек может произойти в 2019 году.

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ВИДЕО: Иномарки разбросало по проезжей части после жесткого ДТП на Ровио

В районе пересечении улиц Ровио и Сортавальская в Петрозаводске произошло столкновение двух легковых автомобилей Фольксваген Гольф.

Инцидент попал сегодня утром в объектив камер компаний "Ситилинк" и Сампо".

Как сообщает ДТП ПТЗ, легковые автомобили двигались по улице Ровио в противоположных направлениях. Столкновение произошло в районе регулируемого перекрестка, когда один из участников аварии совершал разворот (левый поворот), а второй автомобиль двигался в прямом направлении.

"От столкновения (правым задним крылом - передней стороной) автомобили разбросало по проезжей части. Фольксваген, совершающий разворот, развернуло на 180 градусов. Фольксваген, двигавшийся в прямом направлении, отбросило влево на полосу встречного движения и угол перекрестка. После этого автомобитль врезался в опору уличного освещения и троллейбусной контактной сети", - пишет ДТП ПТЗ.

В результате ДТП водитель иномарки, двигавшейся в прямом направлении получил травмы. Ему было назначено лечение, расказали ДТП ПТЗ в Госатоинспекции Петрозаводска.

ФОТО: Рекламная компания незаконно снесла в Петрозаводске деревьев более чем на 1 млн рублей

Более чем в 1 миллион рублей оценивают в администрации Петрозаводска ущерб, причиненный злоумышленниками зеленым насаждениям города, сообщает мэрия.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, в Петрозаводске зафиксировано несколько случаев удаления многолетних растений вблизи билбордов, принадлежащих одной из рекламных компаний.

К расследованию фактов уничтожения деревьев будут привлечены сотрудники правоохранительных органов.

"Разрешения на снос зеленых насаждений администрацией города не выдавалось. При этом за несколько дней на Лесном проспекте спилены два остролистных клена и береза, три вяза – деревья, занесенные в Красную книгу Карелии – снесены на Комсомольском проспекте. На улице Лыжной уничтожены две рябины, а на Лососинском шоссе - три ольхи и береза. Ориентировочный размер причиненного городу ущерба – более 1 миллиона рублей", - сказала Анна Дудырина.

Рогалевич - Лиминчуку: "Вы мне еще сошлитесь на устав Русской православной церкви"

Обсуждение законопроекта о возможном участии самовыдвиженцев на выборах главы Карелии в региональном парламенте обернулось скандальной перепалкой депутатов с переходом на личности.

Поправки к региональному закону "О выборах Главы Республики Карелия" предложил внести депутат Андрей Рогалевич (фракция "Яблоко"). Первая попытка рассмотрения законопроекта оказалось провальной, так как парламентское большинство отказалось ее поддержать. После этого депутат заявил, что соберет подписи жителей республики в поддержку законопроекта и внесет ее повторно. Кроме того, Рогалевич провел пресс-конференцию и заявил о своем намерении участвовать в будущих выборах главы республики. В среду, 16 мая, парламентский комитет по государственному устройству во второй раз обсуждал законопроект Рогалевича.

По словам Рогалевича, в парламент поступило более 1 тысячи подписей с текстом обращения, под которым подписывались жители республики. Сбор проходил на улице и в Интернете.

"Если вы приведете хоть одного человека, который скажет, что ему заплатили, давайте будем разбираться, но таких случаев нет. Люди знали, за что они ставят подпись", - пояснил Рогалевич.

Он отметил, что при проведении опроса был минимизирован сбор персональных данных с жителей, указывалось только место проживания и фамилия с именем. "Обвинять меня в чем-то вы не имеете права", - заявил Рогалевич. - Деньги никому не платились. Бумага покупалась на собственные средства".

"Вы обвинили нас в политической трусости публично на пресс-конференции, - продолжил Лиминчук. – Сейчас мы пытаемся понять, в чем моя трусость, я пытаюсь разобраться по существу. Вы же опытный депутат, есть статья 31 федерального закона № 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

"Так мы не попадаем под этот закон, уважаемый коллега, - перебил его Рогалевич. – Мы депутаты Законодательного собрания, вы мне еще сошлитесь на устав Русской православной церкви! Приведите в качестве примера. Если вы хотите пообсуждать вопрос, не относящийся к данному законопроекту, то велком в 225-й кабинет, я вам расскажу, как и где собирались подписи. Подписи собирали волонтеры".

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ФОТО: Двое полицейских Карелии спасли обессилевшего пожилого рыбака

Пряжинские полицейские спасли 83-летнего петрозаводчанина, который выехал в озеро на рыбалку, и перестал выходить на связь, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, рано утром пенсионер вышел на надувной лодке в акваторию Шотозеро в Пряжинском районе. Когда к назначенному времени он не вернулся, знакомые сообщили в полицию.

На место происшествия выехали лейтенант полиции Антон Штодлер и старший лейтенант полиции Григорий Софронов. Используя собственную лодку с мотором, полицейские вышли в озеро. Было известно, что пожилой человек один направился в открытое озеро в сильный ветер, когда на озере поднялись большие волны.

Сотрудники полиции в трех километрах от стоянки обнаружили лодку, но пенсионера там не оказалось. Пожилой человек был найден в лесу за несколько сот метров от нее. Мужчина находился в сильно ослабленном состоянии.

Выяснилось, что, отплыв от места стоянки на 2 километра, пенсионер заметил, что лодка начала сдуваться. Понимая, что плыть на ней невозможно, он принял решение выйти на ближайший берег. Топкое место не позволило самостоятельно выйти к стоянке, и он решил ждать помощи.

Пострадавшему была оказана необходимая помощь, он был доставлен домой. В данный момент его здоровью ничего не угрожает. Сотрудники пряжинского ОМВД навестили спасенного ими человека.

Полицейские будут поощрены руководством МВД по РК.

ФОТО: На месте "Каравеллы" в Петрозаводске открылась новая детская игровая площадка

Обновленный спортивно-игровой комплекс вновь открылся на улице Ленинградской, сообщает мэрия.

"Работы по дополнительному благоустройству площадки, которую установили на месте отслужившей свой срок "Каравеллы", полностью завершены", - говорится в сообщении.

В апреле новую игровую площадку затопило талыми водами, и на протяжении нескольких недель дети не могли ею пользоваться. По окончании весенней оттепели здесь было уложено современное каучуковое покрытие, а пешеходная зона вымощена тротуарной плиткой.

Площадка, получившая название "Ленинградская", доступна для маленьких посетителей ежедневно. Ее обслуживанием в рамках муниципального контракта по уходу за зелеными зонами Петрозаводска занимается "Городской комбинат благоустройства".

Уроженца Карелии задержали в Италии по делу о заказном убийстве женщины

В Италии арестован и ожидает экстрадиции уроженец Карелии, бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Тупальский, обвиняемый в организации убийства бизнес-партнера.

Предприниматель Игорь Тупальский скрывался от правосудия в Венеции. После бегства из России бывший глава компании "Размах" поселился в северной Италии, пишет "Фонтанка".

Как сообщалось ранее, уроженца Карелии 46-летнего Игоря Тупальского в федеральный розыск объявили 4 года назад, после того, как он несколько раз не пришел на судебные заседания. После его поисками занялся Интерпол.

В конце 90-х годов Игорь Тупальский основал первую компанию на рынке Петербурга, которая специализируется на демонтажных работах. В то же время Оксана Леднёва, супруга высокопоставленного чиновника из Минприроды контролировала крупный бизнес по размещению бытовых и строительных отходов на территории Ленобласти.

Ее убили летом 2005 года в Выборгском районе Ленобласти. Автомобиль остановили неизвестные в милицейской форме и четырежды выстрелили женщине в грудь и в голову. По версии следствия, убийство заказал глава группы компаний "Размах" Игорь Тупальский.

Якобы он задолжал Ледневой крупную сумму денег. В эту версию не верит главный редактор он-лайн издания "Канонер" Дмитрий Ратников, который долгое время сотрудничал с Тупальским. Исполнителем убийства Оксаны Ледневой суд назвал призёра Кубка Москвы по пауэрлифтингу Дениса Смелкова. Он стал сотрудничать со следствием, его дело слушали в особом порядке и приговорили к тюрьме на 12 лет.

Следственное управления СК по Ленобласти сообщило, что на данный момент слушания по делу об убийстве Оксаны Ледневой приостановили.

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