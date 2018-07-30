Чем запомнился этот день

Мэрию Кондопоги ликвидируют

В Карелии администрация города Кондопога доработает до первой сессии нового Совета депутатов, после чего ее распустят.

По словам мэра Кондопоги Валерия Анхимова, 26 июля депутаты горсовета приняли решение ликвидировать городскую администрацию. Нынешняя мэрия доработает до выборов нового горсовета 9 сентября. После первой сессии депутатов нового созыва сотрудники администрации будут уволены.

"Будет одна администрация — районная и городская. И такой должности как глава администрации Кондопожского городского поселения не станет, — сказал "Республике" Валерий Анхимов. — Останется только глава поселения — председатель совета депутатов. Все как обычно, только не будет городской администрации и ее главы. Сейчас по всей республике так".

В городе создана ликвидационная комиссия. Все сотрудники администрации города 26 человек уведомлены об увольнении.

Мэрия Петрозаводска попала в "Черную книгу" ФАС

Столица Карелии включена в список городов и регионов, где ФАС России выявила факты худших антиконкурентных решений местных властей.

Список под названием "Черная книга" опубликован на официальном сайте ведомства.

Петрозаводск попал в нее из-за принятого в 2017 году администрацией Петрозаводска решения о закрытии автобусного маршрута №26, который обслуживает ООО "ТК АвтоПассаж".

Администрации Петрозаводска было выдано предупреждение о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции. Власти пытались оспорить его в суде, но затем отказались от тяжбы и исполнили предписание антимонопольной службы.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: В Петрозаводске ищут пропавшего без вести мужчину

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Александра Смирнова 1970 года рождения.

"23 июня 2018 года он ушел из дома по улице Станционной и до настоящего момента его местонахождение не известно", - сообщает МВД Карелии.



фото: МВД Карелии

Приметы Александра Смирнова: на вид 48 лет, высокого роста, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые.

Был одет в черную кепку, красную футболку, светло-коричневую куртку, синие джинсы, серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 88142-739240, 89535496978, 89814054144 или 02 (с мобильного - 102).

Жители Карелии выразили вотум недоверия "Единой России", президенту и правительству

В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.

В минувшую субботу, 28 июля Карелия присоединилась к всероссийской акции протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. В Петрозаводске состоялся второй митинг регионального отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста, на который собралось около 500 участников.

Напомним, первый коммунисты организовали три недели назад, и он оказался самым массовым за последние годы (примерно тысяча человек собралась на Студенческом бульваре). Видимо, это напугало чиновников, и власти сделали все, чтобы сорвать акцию протеста. Однако им это не удалось.

Администрация Петрозаводска не разрешила КПРФ проводить митинг на площади Кирова, пояснив, что в субботу на этом месте будет проводиться ремонт. Чиновники в ультимативной форме потребовали, чтобы народ шел протестовать в гайд-парк на набережной Онежского озера, в устье Лососинки.

Чтобы изобразить на площади Кирова ремонт, чиновники послали туда с утра 28 июля поливальную машину. Когда горожане стали собираться на митинг, их встречали там полицейские патрули, а поливалка демонстративно окатывала брызгами. Лидер КПРФ в Карелии и депутат Заксобрания Евгений Ульянов заявил, что власти отказали в проведении митинга по надуманным причинам:

"Мы видели, какие ремонтные работы там ведутся - по кругу ездит поливальная машина. Отмывая – во всех смыслах – деньги. Это – показатель отношения власти к своему народу. Это прямое указание людям – где им место, - в болоте! В том болоте, в котором мы все теперь живем", - сказал Ульянов.

Собравшиеся на площади несколько сотен горожан в сопровождении полиции отправились на площадку около Онежской набережной в устье реки Лососинка, где располагается гайд-парк. В итоге на акцию против повышения пенсионного возраста собралось почти полтысячи человек. Многие из них принесли флаги и самодельные транспаранты с лозунгами: "Я не хочу умереть на работе!", "Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом", "Пенсия в гробу не нужна никому", "Мы против пенсионной реформы".

Высказаться дали всем желающим, и люди не сдерживали эмоций. Практически все выступавшие говорили о том, что на самом деле пенсионная реформа обернется тем, что миллионы россиян до пенсии не доживут. И сейчас государство в лице Путина, Медведева и "Единой России" идет на обман – по сути, отбирает пенсию у жителей страны и грабит людей. Это ни что иное как геноцид собственного народа. Если законопроект будет принят, в стране появятся миллионы безработных нищих людей предпенсионного возраста, у которых не будет ничего – ни зарплаты, ни пенсии.

Участники митинга против повышения пенсионного возраста выразили вотум народного недоверия партии "Единая Россия", президенту Путину и потребовали отставки правительства Медведева и роспуска Государственной Думы. Все эти требования вошли в резолюцию, которую приняли единогласно.

"Мы четко видим только одно – желание властей забрать у народа триллионы рублей и одновременно заставить нас работать до самой смерти и при этом платить налоги. Более подлого решения невозможно себе представить. Забыты все обещания, которые были даны перед выборами президентом России и высшими чиновниками.

Мы выражаем вотум народного недоверия партии "Единая Россия", депутатам всех уровней от "Единой России" и президенту РФ В.В. Путину. Мы считаем, что правительство Медведева полностью себя дискредитировало и должно уйти в отставку! Государственная Дума РФ должна быть распущена!"

Подробнее – в нашем репортаже.

Грязь, синяки и кровоподтеки: в Петрозаводске избили иностранного туриста

В карельской столице совершено разбойное нападение на 55-летнего туриста, сообщили в республиканском МВД.

"Рано утром в полицию обратился иностранный гражданин. По-русски он не говорил, но по внешнему виду было ясно, что он стал жертвой преступления: грязная одежда, имелись синяки и кровоподтеки. Незамедлительно полицейские доставили мужчину в медицинское учреждение, где ему оказали помощь", - рассказали в министерстве.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что произошло с 55-летним мужчиной. Турист приехал в Петрозаводск на выходные немного развлечься. В одном из ночных заведений он познакомился с местным жителем. "Тот с помощью жестов предложил сменить место и повел его якобы на другую дискотеку, - отметили в МВД. – В какой-то момент, находясь в безлюдном месте, спутник толкнул туриста на землю и принялся наносить удары. Тот, испугавшись, отдал все денежные средства, что у него были – 15 000 рублей. После этого нападавший скрылся".

Несмотря на то что иностранец не смог сообщить стражам порядка приметы своего обидчика, это не помешало им установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

"Он дал признательные показания и сообщил, что похищенные деньги потратил на личные нужды", - рассказали в ведомстве.

Сейчас предполагаемый преступник помещен под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ревизоры нашли нарушения при использовании бюджетных средств в центре соцобслуживания Петрозаводска

Контрольно-счетная палата Петрозаводска выявила нарушения при использовании бюджетных средств центром социального обслуживания населения "Истоки".

Это следует из отчета КСП "Проверка экономного и эффективного использования МУ СО Комплексный центр социального обслуживания населения "Истоки" средств бюджета Петрозаводского городского округа в 2017 году".

В числе нарушений ревизоры отметили решения о списании оргтехники. Решения принимались на основании заключений о неремонтопригодности компьютерной и копировальной техники соответствии с актами технической экспертизы. Но экспертизу проводила компания, с которой у Центра нет договорных отношений.

Подробнее о том, какие еще нашли нарушения в центре "истоки", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Александр Хаакана и исполнительница главной женской роли Анастасия Айтман

ФОТО: Как прошел показ криминальной драмы "Деньги", снятой в Петрозаводске

В субботу в кинотеатре "Премьер" состоялся премьерный показ художественного фильма "Деньги" петрозаводского режиссера-любителя Александра Хаакана.

Посмотреть криминальную драму на большом экране мог любой желающий, вход был свободный.

К огорчению зрителей, демонстрацию картины задержали на целый час. Как объяснил Александр Хаакана, у создателей возникли сложности на этапе форматирования фильма для показа в кинотеатре.

"Мы фильм доделывали впритык, потому что со звуком было много проблем, недоработок. Двое суток подряд вообще не спали – сидели, делали. Сделали фильм к вечеру перед днем показа, но его еще нужно было перегнать в DCP-формат для проектора в кинотеатре, а это тоже требует времени. Я в 3.30 ночи закончил, подготовил все и с утра закинул фильм в кинотеатр. Мы запустили его для проверки, и оказалось, что у нас рассинхрон видео и звука на 10 кадров", - отметил он.

Ситуацию пришлось спешно исправлять, но погрешности остались. Общаясь со зрителями после показа, Александр Хаакана сообщил, что решил перезаписать диалоги.

"Будем дорабатывать. Хотели бы переозвучить диалоги, чтобы потом показывать этот фильм на фестивалях", - сказал он.



Актеры и режиссер общаются со зрителями

Впрочем, ни мелкие недочеты, ни задержка сеанса не испортили впечатление от самой картины. Первые зрители встретили ее очень тепло.

Продолжение и фото с больше фото с показа – по ссылке.

В Карелии наблюдается острый дефицит кадров для работы в лесной отрасли

На Национальном лесном форуме обсудили проблемы лесоустройства и кадрового дефицита в Карелии и других регионах России.

Национальный лесной форум начал работу в Карелии 29 июля. Участники форума - депутаты Госдумы, предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой и деревообработкой, сборщики и переработчики дикоросов, охотпользователи, недропользователи, добровольные пожарные дружины, экологи, волонтеры, представители федеральной, региональной и муниципальной власти, общественных организаций.

В понедельник, 30 июля, на одной из площадок лесного форума обсуждались вопросы эффективности государственного управления лесами и защита лесов. Одними из самых проблемных вопросов участники отметили кадровый дефицит и проблемы лесоустройства.

По словам замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергея Шарлаева, в республике 14,9 млн га лесов, из которых 14,5 млн га – земли лесного фонда.

"Я не знаю, как в других субъектах, но для нас, для Карелии очень важна кадровая политика. У нас очень возрастной состав работников лесного хозяйства. Молодежь сегодня из-за отсутствия поддержки социальной, финансовой не идет (в лесную отрасль). Для того, чтобы нам омолодить кадры, необходимо решать кадровую политику за счет поднятия престижа, мер социальной поддержки, повышения заработной платы", - сказал Шарлаев.

Между тем, как отметил заместитель начальника департамента лесного хозяйства СЗФО Филипп Мартыненко, в округе процент освоения расчетной лесосеки за последние 3 года превысил 40%. Наибольший процент использования лесосеки приходится на долю Карелии (59%), Вологодской области (53%) и Ленобласти (50%). По доходам от использования лесов, добавил Мартыненко, регионы Северо-Запада занимают первые места среди федеральных округов. Только в 2017 году в бюджеты было перечислено 84 млрд рублей, что составило 25% от всех платежей в России. В то же время Мартыненко рассказал и о средних зарплатах в отрасли. В 2017 году она составила 25,8 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты – в Вологодской области (30,3 тысячи рублей), минимальные – в Новгородской области (19,1 тысячи рублей).

На проблемах лесоустройства подробно остановился заместитель директора филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Кареллеспроект" Владимир Голубев.

"Лесоустройство – самая больная тема и достигла уже критической грани. Финансирование лесоустройства возобновилось в Карелии с 2012 года. Все производится за счет субвенций из федерального бюджета. Всего было выделено за этот период почти 83 млн рублей. Размер финансирования не покрывает затрат на лесоустройство… Главная проблема на сегодняшний день – это кадры. Даже если будет резкое увеличение финансирования со стороны государства, то дефицит кадров ликвидировать нам будет сложно. На сегодняшний день по стране квалифицированных и дееспособных инженеров-таксаторов не более 500 человек. В нашем филиале на сегодняшний день девять человек инженеров, из которых четверо – пенсионеры, в том числе и я", - сказал Голубев.

В качестве решения названных проблем он предложил повысить статус и престижность оценщиков лесного имущества за счет достойной зарплаты, социальных привилегий и государственных гарантий. А средства на лесоустройство выделять из федерального и регионального бюджетов плюс привлекать средства арендаторов лесов.

На вокзале Петрозаводска нашли подозрительную сумку

На железнодорожном вокзале работают оперативные службы, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня на пульт дежурной части полиции поступило сообщение, что на железнодорожном вокзале Петрозаводска обнаружена подозрительная сумка.

На место происшествия выехала оперативная группа. Работает полиция, МЧС, линейный отдел на транспорте.

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