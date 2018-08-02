Важные новости, которые вы могли пропустить

В Карелии выгорело почти 1,4 тысячи гектаров леса

С начала сезона в Карелии зарегистрировано 260 пожаров на площади 1373 га, сообщает министерство природных ресурсов и экологии.

В настоящее время в Карелии площадь действующих пожаров составляет 168 га, а локализованных – 209 га.

Крупные пожары зарегистрированы в Муезерском, Медвежьегорском и Лоухском районах. В последних двух огонь охватил леса на площади 150 га.

С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 260 пожаров на площади 1373 га.

фото: Фото с Лесного форума Гринпис России

В Ладожском озере горит остров с радиоактивными отходами

На Ладожском озере второй день действует лесной пожар на острове Кугрисаари, где в 50-е годы прошлого века проводились испытания радиоактивных веществ и содержащих их устройств в военных целях.

Как сообщается на сайте Лесного форума Гринпис России, за прошедшие после испытаний 70 лет радиационная обстановка на островах улучшилась, но там все еще есть участки с повышенным уровнем радиации, а также могильники радиоактивных веществ.

Эта группа островов не входит в границы недавно созданного национального парка Ладожские шхеры - расстояние от границы парка до острова Кугрисаари составляет около восьми километров. Пожар был обнаружен 31 июля командой судна Метеор, следовавшего на Валаам, а затем туристами - те и другие сообщили о дыме, идущем с острова, на телефон добровольных лесных пожарных, работающих на территории Ладожских шхер.

Информация была немедленно передана на Сортавальскую авиабазу, вместе с сообщением о том, что на острове есть радиационно загрязненные участки и могильники радиоактивных веществ, и что оптимальным способом тушения в этом конкретном случае является тушение с помощью вертолета с водосливным устройством.

По словам защитников природы, в распоряжении Министерства природных ресурсов и экологии Карелии не оказалось спецтехники, поэтому пока на остров отправлена обычная группа лесных пожарных.

Чиновники из карельской глубинки собирались потратить 1,6 млн из бюджета на внедорожник

Активисты ОНФ в Карелии добились отмены сомнительной закупки автомобиля, которую планировали произвести чиновники в одном из поселений республики.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта "За честные закупки" в Республике Карелия выявили на сайте госзакупок заявку администрации Кааламского сельского поселения Сортавальского района на приобретение для своих нужд автомобиля Mitsubishi Outlander или эквивалента стоимостью 1 млн 650 тыс. руб.

Стоимость служебного автомобиля экспертами ОНФ была признана завышенной, закупка занесена в категорию сомнительных. После обращения активистов Народного фронта управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по региону приняло решение аннулировать аукцион на данную закупку. ФАС признал жалобу активистов ОНФ обоснованной.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В столице Карелии открыли памятник Герою России

В Петрозаводске в День ВДВ открыли памятник капитану Александру Анатольевичу Калинину, который в 2000 году погиб в Чечне и посмертно был награжден званием Герой России.

Памятник установлен в сквере около храма во имя святого пророка Божия Илии. В церемонии приняли участие: глава Карелии Артур Парфенчиков, замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, мать погибшего капитана и др.

"18 лет прошло со дня гибели. И вот в нашей Республике Карелии – я благодарна – что наконец-то поставлен памятник моему сыну. Я благодарна всем, кто взаимодействовал, благодарна ребятам-сослуживцам. Они приехали из Москвы, со Пскова. Благодарна Ларисе Михайловне Дудиной – у нас дети вместе погибли, в одном бою. Она привезла огромную делегацию с Краснодарского края. Пока жива память, жив мой сын", - сказала мама Героя Анна Калинина.

"Так получилось, что в те годы мне приходилось командовать группировкой на Северном Кавказе. В те годы было очень много кровавых, непростых операций. Но мы, честно скажу, закалялись в том плане, что против нас тогда работали специальные службы, инструкторы из многих государств мира. Поэтому приходилось очень не просто, но каждодневно выполнять поставленную задачу, отстаивать каждую пядь земли нашей российской. Приходилось принимать решения, которые позволяли решать задачи во имя и во благо обеспечения безопасности жителей Северного Кавказа и России. Так получилось, что Александр моложе меня. Он сверстник моих детей. Мы с Анной Генриховной (мать Александра Калинина) из одного поселка – Надвоицы. Я заканчивал школу, которую закончил Александр. Саша связал свою судьбу военным, я связал свою судьбу военным. Но только есть одно "но": он должен был жить, он моложе. Он должен был сегодня стоять здесь и вместе с нами отмечать праздник ВДВ", - отметил Рашид Нургалиев.

"Так уже получилось, что ребятам 60-х–70-х, вроде, в школе преподавалось то, что последние выстрелы прозвучали в 45-м и это была последняя война. Но, к сожалению, эта война стала уроком не для всех в мире, и наши парни 60-х – 70-х годов вынуждены были вновь защищать независимость, честь нашей страны в Афганистане и на южных рубежах нашей страны, и в других точках планеты. Это нужно было делать для того, чтобы мирно могли жить наши люди на необъятных просторах России. Они гибли там для того, чтобы враг не пришел на нашу землю. Вот это мы все должны всегда помнить и быть бесконечно благодарны этим ребятам. И конечно, их родителям. Они оказались достойны памяти своих отцов и дедов. Сейчас очень важно, чтобы их пример, их память были в сердцах, в душах нашей молодежи, нашего подрастающего поколения", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Александр Калинин родился в поселке Надвоицы. Служил во 2-й отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России, был командиром группы спецназа, командиром разведгруппы, старшим переводчиком информационного отделения, затем назначен командиром группы минирования.

Во главе своей группы сражался в боях второй чеченской войны. Провел несколько спецопераций против бандформирований. Награжден орденом Мужества. В феврале 2000 года группа Калинина попала в засаду в районе села Харсеной Шатойского района Чеченской Республики. По разведчикам вели огонь минометы, реактивные системы залпового огня и огнеметы. Группу из 25 разведчиков атаковали несколько сотен боевиков. Бойцы несколько часов стояли насмерть в неравном бою. Ни один разведчик не сдался в плен, смертью героев пали все 25 бойцов.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга указом президента России от 26 июля 2000 года капитану Александру Анатольевичу Калинину присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

фото: www.instagram.com/longart.russia

Долина зайцев в Карелии привлекла внимание РБК, НТВ, РЕН ТВ и других федеральных СМИ

В Карелии продолжается работа над созданием Долины зайцев. Новая достопримечательность привлекла внимание многих федеральных СМИ.

Информация об этом появилась на странице longart.russia в "Инстаграм", где публикуются последние новости о проекте.

"Долина Зайцев привлекла внимание федеральных телевизоров . Первый, Россия1, РБК, НТВ, РЕН ТВ. Снимают и показывают. Что изменилось? Пока не ясно. Зайцев чаще брать не стали. Очень надеюсь на положительную динамику от голубых экранов, т.к. к концу сентября хочу закончить с резкой. Для этого необходимо докупить два комплекта инструмента и нанять крепких мужиков", - говорится в сообщении (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены).

Отмечается также, что сейчас ведется работа над переводом сайта проекта на английский язык, также планируется перевод на финский. По мнению автора проекта Сергея Гапановича, это позволит продвигать Долину зайцев и Карелию за пределами нашей страны.

"Сделать это будет не трудно, т.к. аналогов зайцам в мире нет, да и сомневаюсь что найдётся ещё один сумасшедший романтик готовый повторить проект с ушастыми. Вообщем Зайцев скоро не останется. Напомню их всего 1000 на 7.444.443.881 человек", - отмечает Гапанович.

Напомним, в рамках проекта "Долина зайцев" на поверхности скалы, расположенной в Прионежском районе вдоль дороги, Сергей Гапанович намерен вырезать тысячу изображений зайцев.

Автор не просил денег у властей и не надеялся найти бизнесменов, которые подарили бы ему порядка 1,3 млн рублей – такая сумма прописана в смете проекта. Он пошел другим путем: создал Интернет-сайт, в котором подробно описал проект и предложил любому желающему купить себе зайца за 3 тысячи рублей.

ВИДЕО: В Петрозаводске мошенник ловко обманул кассира и попал в розыск

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают мужчину, которого подозревают в мошенничестве, совершенном в одном из магазинов города.

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник сумел обмануть кассира в магазине, сообщают в МВД.

Действия мошенника зафиксировала камера наблюдения.



Как поясняют в полиции, на кассе покупатель сперва дал для оплаты товара купюру номиналом 5 000 рублей, потом предложил заплатить мелочью, а в результате забрал продукты, банкноту и сдачу.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 89535459001.

Конфиденциальность гарантируется.

Анна Позднякова объяснила свою позицию по привлечению в Карелию сборщиков ягод из Таиланда

Директор по взаимодействию с органами власти компании "Русбиоальянс" Анна Позднякова рассказала, что ее предприятие рассчитывает исключительно на карельскую рабочую силу и готово сотрудничать с населением региона.

Анна Позднякова в интервью деловой интернет-газеты "Вести Карелии" рассказала, что компания "Русбиоальянс" не планирует привлекать иностранную рабочую силу, в частности, сборщиков ягод из Таиланда для работы в карельских лесах.

"Может быть, мы будем использовать опыт профессиональный тех же европейцев в области выращивания ягод… Но мы не говорим о том, что мы надеемся организовать какие-то бригады с иностранной рабочей силой",- сказала Позднякова.

"Мы сегодня рассчитываем только на местных сборщиков ягод и грибов", - добавила она.

Вот здесь – подробнее.

Движение по Карельскому проспекту в Петрозаводске временно ограничат

Мэрия Петрозаводска предупредила водителей о временном ограничении движения по карельскому проспекту из-за земляных работ.

"В период с 21 часа 3 августа до 7 часов утра 4 августа включительно будет перекрыто движение автотранспорта на участке от дома №6 по Карельскому проспекту до дома №30 по улице Питкярантской", - сообщает городская администрация.

Омбудсмен Санкт-Петербурга рассказал, как чувствует себя Дмитриев

Историка Юрия Дмитриева, находящегося в петербургской психиатрической больнице, посетил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

Сразу после встречи с правозащитником Шишлов поехал на заседание исполкома Петербургского ПЕН-клуба, которое специально созвали из-за "дела Дмитриева".

Как пишет mr7.ru, Шишлов рассказал, что Дмитриев чувствует себя хорошо, условия содержания в больнице нормальные, кроме духоты на крыше, оборудованной для прогулок и того, что заключенные, которым никто не носит передач, не могут сами купить себе сигарет и продуктов — магазина в режимной больнице не предусмотрено.

Во встрече исполкома Петербургского ПЕН-клуба участвовала дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца.

ФОТО: Под Петрозаводском неизвестные устроили свалку из картошки

По дороге от Соломенного в сторону ДОК "Калевала" неизвестные выкинули несколько десятков мешков с картофелем.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликованы фото, на которых горожане запечатлели две огромные кучи мешков с картофелем.

"По дороге от Соломенного в сторону ДОК "Калевала" кто-то разгрузил, наверное, две машины с гнилой картошкой", - предположили горожане.

Паблик газеты "Новости Костомукши" в "ВКонтакте" опубликовал фото, на которых запечатлены зайчата, родившиеся два-три дня назад. Подробнее

В Карелии пассажир написал жалобу в Роспотребнадзор и сообщил о грязных салонах автобусов "Карелавтотранса". Подробнее

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений прежнее судебное решение о банкротстве бизнесмена и бывшего депутата городского совета Петрозаводска Дмитрия Макеева. Подробнее

Птенцов, которые попали в битумную ловушку на строящемся участке дороги в Карелии, почти полностью отмыли. Сейчас они живут у научного сотрудника Костомукшского заповедника Виктора Деньковича. Подробнее

Почти треть жителей Карелии старше трудоспособного возраста, при этом число трудоспособных граждан продолжает снижаться. Подробнее

Карелиястат провел мониторинг цен на отдельные товары по состоянию на конец июля. Подробнее

Продолжается официальный визит в Карелию делегации Национального Собрания Республики Армения. Подробнее

Злоумышленник вошел в квартиру пожилой пары в Сегеже, запугал ее обитателей и забрал все сбережения. Подробнее

Власти Карелии к 2019 году планируют вывести все предприятия туристической сферы региона из тени для пополнения регионального бюджета. Подробнее

Карелия планирует в 2019 году перейти на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов. Подробнее

Власти Карелии не ожидают сокращения сотрудников в моногороде Надвоицы на алюминиевом заводе компании "Русал", которая подпала под санкции США. Подробнее

В Карелии 28 июля в 18.00 территориальные избирательные комиссии завершили прием документов для выдвижения и регистрации на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года. Подробнее

Власти Карелии планируют наладить экспортные поставки рыбы в китайскую провинцию Фуцзянь (Восточный Китай), с которой у региона заключено соглашение о породненных отношениях. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 2 августа. Подробнее

ЦБ и Минэкономразвития планируют снизить интерес банков к кредитованию населения. Подробнее

Затраты на перевозку щебня из Карелии сократятся, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Подробнее

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Карелии за семь месяцев текущего года увеличились на 3,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Подробнее

В Беломорском районе отремонтируют три дороги, сообщает Минтранс Карелии. Подробнее

В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, шесть человек получили травмы, среди пострадавших двое детей, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В пятницу, 3 августа, в Карелии будет облачная с прояснениями погода, температура днем до +29 градусов. Подробнее