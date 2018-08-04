Самые читаемые новости за 4 августа

На Карелию надвигается непогода

Ожидается очень сильный дождь, сообщили в МЧС Карелии.

Согласно штормовому предупреждению об опасном гидрометеорологическом явлении карельского Гидрометцентра, 4 августа во второй половине ночи и в течение дня 4 августа местами, преимущественно по западным и центральным районам Республики Карелия, ожидается очень сильный дождь (количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее).

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Видео от 7 августа 2016 года, когда после сильного дождя в Петрозаводске улицы превратились в реки, некоторые здания подтопило, а движение на улицах парализовало.

Петрозаводчанка рассказала, как они с мужем попались на удочку мошенников

А московский друг (настоящий), узнав о случившемся, поблагодарил их за то, что даже в такой ситуации они смогли остаться настоящими людьми.

На свой страничке в социальной сети петрозаводчанка написала историю, как они с мужем попались на удочку мошенникам.

"Про уродов и людей

Люди - это мы с мужем. Уроды - два товарища, которые смогли у нас выудить все деньги с карточек. Хотя в контексте данного эпизода мы вполне достойны другого слова из четырех букв: лохи. А мошенники - настоящие профи! И, странно, эта мысль делает финансовую потерю не такой горькой.

К сути. На днях моему супругу позвонили с незнакомого номера. Диалог, начавшийся со слов: "Привет, чо - не узнал?", посредством правильных вербальных манипуляций плавно подвел моего наивного мужа к фразе: "Димас, ты, что ли?!"

Конечно, звонивший оказался "Димасом", единственным нашим сумасбродным и любимым другом, способным вот так без предупреждения примчаться в Карелию на машине из Москвы.

Надо отметить, что голос был очень похожим, а некоторое несоответствие интонаций муж списал на качество телефонной связи. В общем, в радостном ожидании приятеля жарим мясо, бежим за вином и надуваем матрас.

Через час - опять звонок. "Димас" рассказывает, как на участке с ремонтом дороги обгонял Камаз и пересек двойную сплошную, а стражи дорожного порядка тут же его под мускулистые руки - и к себе в машину: прав лишать. Якобы в стрессе псевдоДимас предложил представителям закона взятку, якобы они его тривиальное предложение сняли на телефон - и вот, "Стас, нет ли у вас кого в руководстве ГИБДД, поднимайте связи! Что, нет?! Тогда выручай, нужно 20 тысяч, иначе мне @@@@ Карта моя не стыкуется со сбербанком, никак не могу сам им перевести..."

Голос очень похож, аргументы высказываются архиуверенным тоном, "Димас" играет лучше Камбербэтча и даже "обижается" на Стаса, который позволил себе неуместно пошутить, просит мужа по телефону уговорить гаишника отпустить его. Наши смутные сомнения, нет-нет да и всплывающие в процессе дорожного "инцидента", смываются мощным потоком эмоциональных слов и требования немедленных действий.

Ну, дальше скучно. Поскребя по сусекам сбербанка-онлайн, мы насобирали 9,5 тыс. руб (спасибо, небо, что не больше!) и отправили по номеру, без запинки наизусть продиктованному нам стражем порядка. И тут опять мой чуткий муж удивился такой "подготовленности" товарища, но и только: удивился и деньги отправил.

"Димас" отзвонился: "Спасибо, брат, сейчас до банкомата доеду и все тебе верну - и менту остаток переведу, обещал же 20, нехорошо обманывать!"

Прождав Димаса допоздна, мы начали звонить по всем его московским телефонам - и, каааанечно, обнаружили его входящим в подъезд своего московского дома.

Знаете, что он сказал? " Блин, Стас, ты человек! Несмотря на все сомнения, ты взял и все свои сбережения перевел, чтобы меня выручить! Это бесценно просто!"

Ну вот и славно. Главное, людьми остаться в любой ситуации".

В Петрозаводске поливальная машина имитировала ремонтные работы во время митинга против пенсионной реформы

Как в Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.

Карелия 28 июля присоединилась к всероссийской акции протеста против предлагаемой правительством пенсионной реформы. В Петрозаводске состоялся второй митинг регионального отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста, на который собралось около 500 участников.

Напомним, первый коммунисты организовали три недели назад, и он оказался самым массовым за последние годы (примерно тысяча человек собралась на Студенческом бульваре). Видимо, это напугало чиновников, и власти сделали все, чтобы сорвать акцию протеста.

Администрация Петрозаводска не разрешила КПРФ проводить митинг на площади Кирова, пояснив, что в субботу на этом месте будет проводиться ремонт. Чиновники в ультимативной форме потребовали, чтобы народ шел протестовать в гайд-парк на набережной Онежского озера, в устье Лососинки. Это место активисты называют "болотом", так как добраться до него нелегко, и даже объяснить, где этот гайд-парк находится, - задача непростая.

Чтобы изобразить на площади Кирова ремонт, чиновники послали туда с утра 28 июля поливальную машину. Когда горожане стали собираться на митинг, их встречали там полицейские патрули, а поливалка демонстративно окатывала брызгами. Лидер КПРФ в Карелии и депутат Заксобрания Евгений Ульянов заявил, что власти отказали в проведении митинга по надуманным причинам:

"Мы видели, какие ремонтные работы там ведутся - по кругу ездит поливальная машина. Отмывая – во всех смыслах – деньги. Это – показатель отношения власти к своему народу. Это прямое указание людям – где им место, - в болоте! В том болоте, в котором мы все теперь живем", - сказал Ульянов.

Подробнее о том, как прошел митинг и что говорили люди на акции протеста, читайте здесь.

ФОТО: Еще в одном микрорайоне Петрозаводска вырубили деревья

На Древлянке у кольца вдоль Лесного проспекта вырубили деревья.

В паблике "Живой Петрозаводк" опубликованы фото, на которых запечатлены вырубленные деревья под линией электропередачи.

Деревья вырубили вдоль Лесного проспекта, начиная от древлянского кольца.

Опустевший вдоль дороги участок лесополосы вызвал тревогу у горожан.

"Он, что мешал кому? Или строить что собрались?", - спрашивают обеспокоенные горожане в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Напомним, ранее вырубили все деревья вдоль проспекта А.Невского.

К острову пришлось вызвать полицию, чтобы начать гонку на Кижской регате

Сегодня на острове Кижи проходит XX фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".

Как сообщают участники фестиваля "Кижская регата-2018", который сегодня проходит на острове Кижи, началу гонки помешала брошенная в бухте яхта "Салма".

"Водную полицию пришлось вызывать к острову Кижи, чтобы убрать яхту "Салма", которая встала в бухте и мешает старту участников", - сообщили участники фестиваля.

ФОТО: Артур Парфенчиков принял участие в гонке на Кижской регате

Глава Карелии сел за весла в кижанку и принял участие в гонке на фестивале "Кижская регата-2018".

В редакцию "Столицы на Онего" участники фестиваля "Кижская регата-2018" прислали фото, на которых запечатлели, как глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с командой принял участие в гонке.

"Команда, участником которой был Артур Парфенчиков, пришла не первая, но все боролись за победу. В гонке участвовало порядка 50 лодок", - сообщили участники "Кижской регаты".

Напомним, сегодня на острове Кижи проходит XX Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".

Куда пойти в Петрозаводске 4 августа: Гонки на Кижах, Сабантуй и рыцарские бои

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

Остров Кижи, Кижская гавань. Торжественное открытие ХХ Международного фестиваля традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата". Гонки традиционных и современных лодок. Концертная программа с участием оркестра русских народных инструментов "Онего". Награждение победителей.

10.00, набережная Онежского озера, причал. Первый благотворительный йога-марафон в поддержку особых детей. Массовый флешмоб по йоге.

10.00, ул. Чапаева, д.40а, спортивная и детская площадка жилого комплекса "Высокий стандарт". Спортивный праздник от компании "САНА". Стритбол, забег, детская анимация и день открытых дверей.

12.00, Губернаторский парк. Татарский национальный праздник "Сабантуй".

12.00, набережная Онежского озера. Открытие входа на фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера-2018". Запоминающиеся бои на ристалище, настоящий рыцарский турнир, в котором свое профессиональное мастерство продемонстрируют бойцы со всей России. Кроме того, гости фестиваля смогут посетить другие интересные, познавательные и увлекательные площадки, мастер-классы, а также забавы и соревнования на ловкость, меткость и смышленость. Торговые ряды и фотозона. Взрослый билет - 300 руб. за 1 день. Дети до 14 лет (в сопровождении родителей) - бесплатно.

13.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Показ фильма "Айно" (фольклорный танцевально-музыкальный спектакль по мотивам карело-финского эпоса "Калевала", постановка Виолы Мальми), вход по билету на любую выставку.

15.00, Музей изобразительных искусств (пр. К. Маркса, 8). Мастер-класс "Озорной Петрушка" (техника: бумажная пластика, пастель) для детей и взрослых в рамках семейной студии "Краска-Бум" (6+), 200 руб., дошкольник + родитель 300 руб.

23.00, клуб-ресторан "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). День рождения шампанского. первым 50-ти гостям мы готовим welcome-drink. Бесплатный вход.

фото: Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Ирина Мирошник приготовила татарский бургер в парке

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник приняла участие в Сабантуе, где приготовила кыстыбый бургер.

Сегодня в Петрозаводске в Губернаторком парке состоялся праздник Сабантуй.

Празднование началось с возложения цветов к памятнику Гавриле Державину. Поэт и государственный деятель родился в селе Сокуры Казанской губернии. А в 1784 году был назначен правителем Олонецкого наместничества и прожил в Петрозаводске около двух лет, сообщилил в пресс-службе мэрии.

Для гостей Сабантуя была подготовлена концертная программа мастеров искусств Республики Татарстан с участием одного из лучших хореографических коллективов России ансамбля танца "Казань". Открывая официальную часть, организаторы выразили благодарность администрации Петрозаводска за помощь в проведении такого масштабного события.

"Особое приветствие гостям из Казани. Здесь очень много мастеров, артистов, специалистов в различных отраслях – тех людей, которые приехали и подарили нам замечательный семейный праздник. Здесь есть забавы и развлечения для детей и для взрослых. Все это очень важно, чтобы мы понимали, что наша много национальная страна едина в своих порывах и устремлениях", - сказала Ирина Мирошник.

Представители Казани познакомили Ирину Мирошник с национальной культурой: рассказали о традициях народа, показали музыкальные инструменты, народные промыслы и продемонстрировали, как готовятся блюда татарской традиционной и современной кухни. Все гости Сабантуя могли принять участие в кулинарных мастер-классах по изготовлению татарских блюд, в национальных спортивных играх: бой горшков, бег в мешках, бег с яйцом в ложке, перетягивание палки и других.

Ирина Мирошник не осталась в стороне и приняла участие в мастер-классе по изготовлению национального татарского блюда кыстыбый бургер.

Кыстыбый бургер похож на бургер: кыстыбый – это запеченная лепешка из пресного теста с начинкой.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 4 августа.

На острове Кижи пройдет XX Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата – 2018".

С 9.00 до 19.00 на площади Кирова состоится городской музыкальный фестиваль красок "PTZ HOLE LIFE".

С 10.00 до 12.00 в створе пр. Ленина и Онежской набережной впервые пройдет благотворительный "Йога-марафон".

12.00 – в Губернаторском парке пройдет национальный праздник "Сабантуй".

13.00 – в музее ИЗО РК состоится показ фильма "Айно".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Лесные пожары, провал ФЦП и форель для китайцев

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Дети в багажнике

Неделя началась с пропажи двух маленьких детей в Сегеже, которые в воскресенье не вернулись домой. К счастью, у этой истории счастливый финал. В ночь на 30 июля сорванцов вернули домой.

"Черный" понедельник для мэрии

В понедельник оказалось, что мэрия Петрозаводска попала в "Черную книгу" антимонопольной службы. Столица Карелии включена в список городов и регионов, где ФАС выявила факты худших антиконкурентных решений местных властей. В администрации Петрозаводска пока на это ничего не ответили.

С ФЦП Карелии творится что-то неладное

Причем говорят это не в правительстве Карелии, а в Москве, где 31 июля состоялось заседание госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики в 2020 году. Причем критика исходила от председателя комиссии - секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Зато в отчетах пресс-службы региональных властей ничего этого нет. А между тем, даже Минфин России в тот же день назвал катастрофическим освоение средств ФЦП развития Карелии. Кому верить?

По всем фронтам плохо

Ладно, финансы. О том, что у нас с ними и их освоением туго, многие если еще не знают, то начинают догадываться. Так оказалось, что мы – население Карелии – чуть ли не самые больные люди в России. В пятерку самых "больных" регионов страны вошли Санкт-Петербург, Ненецкий АО, Карелия и Коми.

Лесные пожары

Отличное лето в этом году. В отпуск можно не ездить: каждый день жара, вода в озерах теплее, чем в море. Курорт, а не регион. С одной стороны. С другой – полыхающие леса. И каждым днем площадь лесных угодий, охваченных огнем, увеличивается на несколько десятков гектаров. А тут еще загорелся остров, где в 1950-е проводили испытания с радиоактивными веществами.

Взял и вступил

На политической арене Карелии пока не особенно жарко. Муниципальные выборы только в сентябре. Однако дров в топку обсуждений политологов подкинул небезызвестный бизнесмен, владелец ЦСК Евгений Михеев, вступивший в партию "Единая Россия".

Рыбы у нас много. Даже еще больше

Карелия пообещала в этом году продать Китаю рыбы на 1,5 млн долларов. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Карельская объединенная продуктовая компания" Александр Строганов после подписания соответствующего соглашения. Документ подписан Строгановым и председателем правления компании по управлению государственным имуществом провинции Фуцзян Линь Шэн. Отличная же новость, нет? Вот только где в Карелии наберется форели (а это основной продукт поставки) на 1,5 млн долларов, никто не говорит.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии провели совместно с Прионежским лесничеством экологическую акцию по очистке от мусора лесной территории под Петрозаводском. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

На пересечении улиц Анохина и Горького столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В очередной раз косолапого запечатлели в Беломорском районе. Подробнее

В Петрозаводске торговые центры и прилегающую к ним территорию будут патрулировать наряды полиции, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

В Пряжинком районе один грузовик догнал второй, пострадали оба водителя, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

О погоде в воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

На Лесном проспекте женщина устроила ДТП , в котором сама и пострадала, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Американские ученые выяснили, что вред для здоровья от использования кальяна сопоставим с курением обычных сигарет. Подробнее

Подробнее

В Петрозаводске 67-летняя женщина перечислила мошеннику, который представился знакомым, 9,5 тыс. рублей, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Ольга Бузова расширяет спектр своей деятельности настолько, насколько это возможно. Подробнее

Мировые учёные провели многочисленные опыты и выяснили, что регулярные занятия сексом нормализуют давление, снижают количество приступов мигрени и помогают в борьбе с ... Подробнее

Cреднемесячная номинальная начисленная зарплата в России в первом полугодии выросла на 11 процентов. Подробнее

Художественный проект направлен как для привлечения туристов, так и для повышения исторической грамотности местной молодежи. Подробнее

По состоянию на 4 августа в лесах Карелии действуют 9 пожаров, все они находятся в стадии локализации. Подробнее

Карелия приступила к подготовке экскурсоводов со знанием китайского языка, а достопримечательности провинции Фуцзянь туристы из России смогут посетить бесплатно, сообщили в правительстве республики. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 5 августа. Подробнее