Самые читаемые новости за 9 августа

В Карелии не могут отремонтировать дороги из-за получателей "серых" зарплат, считает Парфенчиков

Артур Парфенчиков рассказал, что "серые" схемы выплат зарплаты, в которых участвуют работодатели и сотрудники, приводят к дефициту денег на основные нужды региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков связал неудовлетворительное состояние дорог в Карелии с уровнем теневой экономики в регионе.

"Если ты ходишь на работу и получаешь заработную плату "в конверте", то, собственно, это один из ответов, почему у тебя сегодня, так сказать, за окном дорога в ямах",- сказал Парфенчиков на заседании правительства.

Глава Карелии пояснил, что он узнал о "серых" зарплатах сотрудников компаний в Питкярантском районе от жалоб местных жителей.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО и ВИДЕО: На окраине поселка в Карелии обнаружена опасная свалка с останками животных

Общественники нашли в поселке Шуя Прионежского района свалку с останками коров и телят.

Об опасной находке рассказали в среду журналисты телеканала "ТНТ-Онего" в программе "Резонанс".

"Не нужно быть специалистом, чтобы понимать: трупы животных не стоит утилизировать таким варварским способом", - заявили журналисты, находясь на свалке с останками коров и телят в Шуе.

Причина смерти животных пока не установлена. А единственная дорога, которая отходит от свалки, ведет к фермам совхоза имени Зайцева. В администрации предприятия отказались от каких-либо комментариев для СМИ. По словам журналистов "ТНТ-Онего", здесь сделали вид, что удивлены и о свалке ничего не знают.

Опрос местного населения показал, что селяне не думают об инфекциях, которыми грозит опасная свалка. Хотя даже одно погибшее от инфекции животное, похороненное в земле, может стать причиной вспышки заболеваемости. Жителей Шуи беспокоит, что трупы коров становятся приманкой для медведей, волков и лис, которые приходят в поселок.

Общественники, обнаружившие опасную свалку, намерены обратиться в контролирующие органы. Если выясниться, что земля и вода вокруг свалки заражена, а рядом живут люди, это дело получит широкий общественный резонанс, уверены журналисты "ТНТ-Онего".

Еще один опытный чиновник покинул администрацию Петрозаводска

Начальник управления культуры Сергей Соловьев попрощался со своими коллегами в мэрии.

Среда, 8 августа, стала последним днем работы Соловьева в администрации города.

"Сегодня отработал последний день в Администрации Петрозаводска. Хочу поблагодарить всех коллег за совместную работу! У меня в Администрации появилось много новых друзей. Настоящих, проверенных временем. Надеюсь мы и останемся друзьями. Я всех вас очень люблю и ценю нашу дружбу!", - написал Сергей Соловьев вчера вечером на своей странице в соцсети.

Отдельное спасибо Соловьев сказал главе Петрозаводска Ирине Мирошник, с которой отработал вместе 11 лет.

"Вместе мы шли 11 лет. И я думаю, что у нас все получилось. Как бы тяжело не было. Мы часто спорили, но всегда находили правильное решение. И даже без денег делали неплохие мероприятия, создавали новые бренды", - отметил уже экс-руководитель управления культуры.

Как "Столица на Онего" сообщала ранее, Сергей Соловьев переходит на работу в министерство культуры Карелии. Его назначат на должность первого заместителя министра культуры республики, которую в июне покинула Анна Томчик.

Сергей Соловьев в ноябре 2007 года был назначен на должность начальника управления культуры администрации Петрозаводска,, Ранее он возглавлял творческий коллектив телекомпании "Петронет". Он окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской.

Работать в области культуры Сергей Cоловьев начал в Мурманской области, в Петрозаводске работал в Карельском центре народного творчества, режиссировал первые праздники в Киндасово и Шелтозеро (праздник Вепсской культуры). Режиссер одного из первых конкурсов "Мисс-Петрозаводск". Тринадцать лет проработал на "Петронете", где прошел путь от редактора отдела рекламы до заместителя генерального директора и главного редактора.

Следком проводит проверку по факту смерти поступившего в Сегежскую ЦРБ мужчины с порезом ноги

В Карелии следователи намерены выяснить обстоятельства неожиданной смерти жителя Сегежи, попавшего в больницу с резаной раной ноги в конце июля.

Как сообщает Следком Карелии, установлено, что мужчина был доставлен в ГБУЗ "Сегежская ЦРБ" с резаной раной ноги. Данное телесное повреждение он получил в быту. В последующем мужчина скончался в лечебном учреждении.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.

Информация о "странной" смерти 56-летнего сегежанина появилась 7 августа в паблике "Сегежа online". Дочь скончавшегося в больнице мужчины рассказала о том, что произошло в конце июля в Сегежской ЦРБ.

"21.07 моего отца привезли в Сегежскую больницу, с порезом ноги. Так вот, хирург со стажем был в отпуске. Оперировал молодой врач. Итог! Через полчаса, после операции отец умер от внутреннего кровотечения!!! Как и что он сшил, уже неизвестно. Но умереть от такого в 2018 году... Страшно, очень страшно, что нас ждет дальше", - написала девушка на своей странице в соцсети.

Родственники мужчины надеются, что виновных в его смерти привлекут к ответственности.

"В сегежском морге нет и не было холодильников. Бардак. Позор. Ненависть. Нет слов. Наглые лица тех, кто врал в тот момент, пользуясь горем и отчаянием людей, навсегда останусь в памяти", - пишет дочь скончавшегося в больнице сегежанина.

ВИДЕО: В Петрозаводске женщина выпала из автобуса

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент падения пассажирки из автобуса.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 8 августа в 11.20 на Лесном проспекте, у дома №40, в районе остановки общественного транспорта "Детская республиканская больница", произошло падение женщины из автобуса.

"Водитель пассажирского автобуса, отъезжая от остановки, не закрыл дверь, через которую выпала вошедшая в автобус пассажирка. Женщина получила травмы, ей назначено лечение", - сообщили в ГИБДД.

Бюджет Пенсионного фонда России составляет половину бюджета страны

На Республиканской трехсторонней комиссии спорили о том, в каком виде должна пройти в России пенсионная реформа.

Как отметил руководитель территориального Отдела Пенсионного фонда РФ Николай Левин, помимо увеличения пенсионного возраста, существует много способов пополнения доходов пенсионного фонда, и наиболее простой – увеличение размера страховых взносов. Но при этом вырастет себестоимость продукции, и предприятия будут загнаны в еще больший тупик. Кроме того, это означает, что у работника заберут еще какую-то часть его денег, что приведет к снижению его жизненного уровня. Третий источник – вывод "из тени".

- Мы ловим за руку тех, кто сегодня уходит от уплаты страховых взносов и от налогов. Но, даже если мы всех тех, кто находится в тени, поймаем и заставим заплатить страховые взносы, мы не получим той цифры, которая позволит обеспечить рост пенсий, - сказал Николай Левин, который подчеркнул, что бюджет Пенсионного фонда России по расходам в год составляет больше 8 триллионов рублей, а это – половина бюджета страны. – Если увеличивать эту цифру, то остановится решение целого комплекса вопросов – дороги, спорт, здравоохранение… Бюджет Карелии составляет порядка 36 миллиардов рублей, бюджет Пенсионного фонда по Карелии в этом году составит 52 миллиарда, из которых сама Карелия зарабатывает только 32 процента, а 68 процентов – это трансферт из Пенсионного фонда России. А если мы ничего не делаем, то к 2030 году приходим со средним размером пенсии, равным прожиточному минимуму пенсионера, и ни о каком повышении благосостояния речи уже не пойдет.

Подробности – в нашем материале.

фото: Фото: МЧС Карелии

ФОТО: 16 человек тушили пожар в поселке Карелии

В Пряжинском районе сгорело неэксплуатируемое строение, тушили по рангу "1 БИС", сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду 8 августа в 20.46 в селе Святозеро Пряжинского района произошел пожар в неэксплуатируемом строении, принадлежность устанавливается.

Строение: 2-этажное, размерами 10х15м, стены брусчатые, перекрытия деревянные, кровля шиферная, без отопления, не электрифицировано. В результате пожара строение полностью уничтожено огнем.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС": 16 человек 8 единиц техники.

фото: мэрия Петрозаводска

Шесть точек уличной торговли закрыли в Петрозаводске

Шесть точек несанкционированной уличной торговли ликвидированы сегодня в Петрозаводске, сообщает городская администрация.

Точки, где велась незаконная торговля, ликвидированы в ходе проверочных мероприятий на Кукковке, в других районах города.

В рейде приняли участие работники прокуратуры, налоговой инспекции, Роспотребнадзора, полиции, МУП "Автоспецтранс" и мэрии.

"Во время проверки демонтированы и вывезены на свалку не менее трех тонн строительных деталей и легковозводимых конструкций, используемых для оборудования несанкционированных торговых рядов", - отмечают в администрации.

На нарушителей составлены протоколы.

"Системная работа по противодействию несанкционированной уличной торговле будет продолжена", - отметила начальник отдела потребительского рынка Ольга Захарова.

ФОТО: В Петрозаводске демонтировали дорожные знаки с "турником" на пешеходной дорожке

После публикаций в СМИ опасную конструкцию у пешеходного перехода у гимназии №17 разобрали и установили новые знаки.

Напомним, в минувший вторник в редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела, как на пересечении улиц Дзержинского и Вольной рабочие установили дорожные знаки, закрепив их между собой железной перекладиной, которая проходит через пешеходную дорожку на высоте примерно 1,6 м. Горожане обратились также в региональное отделение ОНФ с просьбой взять на контроль состояние дорожной инфраструктуры у учреждения образования.

"Мы выехали в совместный рейд с журналистами, чтобы оценить "творчество" рабочих, устанавливавших новые знаки у гимназии №17. Действительно, и ребенок, и взрослый мог разбить голову о перекладину, особенно в темное время суток. Если не "нырнуть" под это сооружение, проходя по тротуару, травма была бы обеспечена. Как такая конструкция могла появиться на нерегулируемом пешеходном переходе у образовательного учреждения, будем выяснять. На наш сигнал и сюжеты СМИ власти сразу отреагировали. Уже на следующий день после рейда опасное сооружение было демонтировано, началась работа по установке новых знаков, соответствующих нормативам", – рассказал эксперт Народного фронта в Карелии Андрей Пилипак.

Активисты ОНФ в Карелии вместе с представителями СМИ побывали также в средней общеобразовательной школе №34, родители учеников которой попросили общественников взять на контроль работы по подготовке учреждения к новому учебному году. Граждан беспокоил вопрос замены вокруг школы ограждения. Старый забор, где отсутствовало 30% секций, давно пришел в негодность. Но, по мнению родителей, новое ограждение, которое должно быть установлено согласно договору с подрядчиками до 27 августа 2018 г., долго у школы не простоит, поскольку работы выполняются некачественно.

"Мы понимаем беспокойство родителей. К сожалению, учреждения образования получают из бюджета недостаточно средств, чтобы выполнить все необходимые работы по подготовке к новому учебному году. И когда школе №34 выделяется более 2 млн руб. на установку ограждения, то хочется, чтобы все работы были проведены качественно. Это прежде всего безопасность детей. И как показал наш рейд, администрация школы, где сегодня устанавливается система видеонаблюдения, меняют окна и мебель, ремонтируют кровлю над спортзалом, тщательно следит за всеми работами. Мы выявили лишь небольшие нарушения, которые не повлияют на качество и долговечность конструкции нового ограждения. Вопросы может вызывать качество опалубки, поскольку не выдерживается геометрия по фундаменту. На это мы обратили внимание администрации школы во время рейда. Но на эксплуатации данной конструкции этот недостаток не скажется", – подчеркнул Пилипак.

Власти Карелии сомневаются в необходимости строительства морского порта в Беломорске

Власти Карелии до сих пор не нашли инвестора для строительства глубоководного морского порта в Беломорске, при этом усомнились в его необходимости.

Девятого августа на заседании правительства Карелии депутат Госдумы России Валентина Пивненко задала вопрос о перспективах строительства глубоководного морского торгового порта в Беломорске. Согласно имеющейся у депутата справке, объект стоимостью 16,6 млрд рублей должен быть возведен в период с 2019 по 2024 г.г.

"А кто инвестор у нас?", - поинтересовалась Пивненко.

Чем мотивировала свой вопрос депутат и подробнее о ситуации в целом, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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