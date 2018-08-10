Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Погода
07:05, 10 Августа 2018

Погода в Петрозаводске сегодня, 10 августа

По теме

Последний рабочий день на этой неделе в Петрозаводске будет жарким
09.08.18 17:00
Прогноз погоды на четверг
09.08.18 07:05
В четверг в Карелии еще потеплеет
08.08.18 17:00
Все новости
Загрузка...
C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Малооблачно, +20 ° …+27 ° 4 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 66%
день Малооблачно, +28 ° …+30 ° 5 м/с ЮЗ 756 мм.рт.ст. 46%
вечер Ясно, +21 ° …+29 ° 4 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 62%
ночь Ясно, +20 ° …+21 ° 3 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 75%

По теме

Последний рабочий день на этой неделе в Петрозаводске будет жарким
09.08.18 17:00
Прогноз погоды на четверг
09.08.18 07:05
В четверг в Карелии еще потеплеет
08.08.18 17:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 11:30
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца

Аналитика

Сегодня 09:50
5 вопросов
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
Замминистра культуры Карелии Варвара Лебедева – о том, почему ведомство решило объединить три самостоятельных учреждения в одну структуру.
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 5
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 5
07.08.2018 13:09
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего от 8.08
09.08.2018 10:45
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»