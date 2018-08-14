Главные новости сегодняшнего дня

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Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова

Глава Карелии Артур Парфенчиков назначил директором Фонда развития промышленности Карелии Артема Красулина - сына депутата Заксобрания республики Виталия Красулина.

"В целях обеспечения уставной деятельности Фонда развития промышленности Республики Карелия назначить директором Фонда развития промышленности Республики Карелия Красулина Артема Витальевича", - говорится в распоряжении правительства, которое подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Фонд ранее презентовали как механизм привлечения крупных федеральных инвестиций в промышленность региона. Организация должна финансировать проекты в сфере промышленности по программе совместных займов с федеральным Фондом. Предполагается, что региональный Фонд должен создавать новые производства или модернизировать уже существующие компании.

Осужденный по делу о взрыве газа на Пробной рассказал, как изменилась его жизнь после трагедии

43-летний житель Петрозаводска Сергей Парфенов, которого суд отправил в колонию-поселение, признав виновным по делу о взрыве газа в доме 22 по улице Пробной в 2015 году, рассказал, как за эти годы изменилась его жизнь.

Напомним, Верховный суд Карелии сегодня подтвердил приговор Петрозаводского городского суда, который два месяца назад признал Сергея Парфенова виновным во взрыве, унесшем жизни трех человек, и отправил его в колонию-поселение на два года. Парфенов был осужден по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

С учетом того, что в 2015 году Парфенов почти два месяца сидел СИЗО, в колонии он проведет примерно 1 год 8 месяцев. Кроме того, ему придется заплатить потерпевшим порядка 930 тысяч рублей по искам о компенсации морального и материального вреда.

После оглашения приговора Сергей Парфенов, который все все эти годы настаивал на своей невиновности, сообщил, что, находясь в местах лишения свободы, продолжит обжаловать судебные решения.

"Машина эта на тебя волокет, с ней бороться бесполезно, - сказал он. – Теперь буду оттуда воевать".

По мнению Сергея Парфенова, в его случае сложно было ожидать оправдательного приговора, хотя изначально – в ноябре 2017 года – городской суд не нашел в его действиях состава преступления. Виновным Парфенов был признан уже после того, как Верховный суд Карелии направил дело о взрыве газа на новое рассмотрение. Решение городского суда от 20 июня 2018 года сегодня подтвердил Верховный суд Карелии – апелляционная жалоба Сергея Парфенова была оставлена без удовлетворения, и теперь он должен самостоятельно явиться в колонию-поселение.

"Они сейчас занимаются тем, что прикрывают свои незаконные действия", - заявил осужденный, общаясь с журналистами после суда.

"Мне изначально была предъявлена статья 238 УК РФ, то бишь оказание услуг, не соответствующих безопасности. Данная статья ко мне не подходит, потому что я официально не предоставляю услуг. Она подходит только для официально трудоустроенных людей. То бишь вот если был бы представитель горгаза, ему бы предъявили такую статью. А ко мне данная статья не подходит, но согласно данной статье я был задержан, арестован и помещен в СИЗО. И по закону, если бы я был оправдан, то мог бы с них спросить, а это им не выгодно совсем. То бишь, там кто-то получил бы по шапке, и очень не плохо", - сказал Сергей Парфенов.

Он добавил, что в материалах уголовного дела "нет, по большому счету", доказательств, которые бы подтверждали его вину.

Сергей Парфенов также рассказал, как после трагедии изменилась его жизнь.

"Я работу нашел хорошую, любимую. Корабли строим. Теперь я ее, конечно, потеряю", - сказал он.

"Ворох болезней набрал всяких ввиду психологического истощения", - добавил он.

Больше всего Парфенов сейчас переживает за свою семью – супругу и двоих детей.

"Сейчас что получается: жена остается одна с детьми, зарплата у нее небольшая, а "коммуналка" большая, за школу надо платить. Получается, что людей на нищенское сосуществование (обрекают)", - заключил он.

На подозреваемого в поджоге Успенской церкви подростка завели дело

В отношении 15-летнего подростка подозреваемого в поджоге деревянной Успенской церкви XVIII века в карельской Кондопоге возбудили уголовное дело.

"В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога")", - сказал ТАСС источник, не уточнив подробностей.

Представитель Следственного управления СК РФ по Карелии Ольга Голубенко не комментирует эту информацию. Она лишь отметила, что "возбуждено несколько дел".

Ранее сообщалось, что после пожара возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия").

Построенная в 1774 году Успенская церковь была одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, ее высота - 42 метра. Храм был объектом культурного наследия федерального значения.

Пожар произошел утром 10 августа. По предварительным данным МЧС, церковь подожгли. Подозреваемым в поджоге является 15-летний подросток. Его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

ВИДЕО: Легковушка перевернулась на крышу перед маршруткой

В Петрозаводске столкнулись два легковых автомобиля.

Авария с участием ВАЗ и Toyota произошла 13 августа в 17.44 на пересечении ул. Ключевая и ул. Судостроительная.

Информация о пострадавшихъ уточняется.

Бывший глава Минприроды Карелии Чикалюк ушел с должности в Ленобласти

Бывший министр по природопользованию Карелии Виктор Чикалюк, возглавивший Комитет по природным ресурсам Ленинградской области полгода назад, покинул свой пост.

Как пишет "Коммерсант", ранее господин Чикалюк уже работал в правительстве Ленобласти: с 2007 по 2008 годы он значился заместителем председателя комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды. Однако на прошлой неделе экс-глава комитета написал заявление об увольнении. На звонки он не ответил.

Как сообщил источник издания в правительстве Ленобласти, уход Виктора Чикалюка связан с поступившим предложением работы в федеральном ведомстве.

Чикалюк возглавлял Минприроды Карелии с 2012 до середины 2017 года.

Не платите ни рубля за покупку онлайн-кассы

Очередной этап реализации закона 54-ФЗ, который регламентирует порядок работы организаций с контрольно-кассовой техникой (ККТ), стартовал 1 июля 2018 года.

С прошлого года в России действуют поправки в закон 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)". А с 1 июля нынешнего года этот документ стал затрагивать новые категории юридических лиц, оказывающих те или иные услуги. Уже более месяца организации и индивидуальные предприниматели при получении денежных средств, в том числе предоплаты, в безналичном порядке (с использованием электронного средства платежа, а именно - оплаты через банковские платежные карты, электронные кошельки, банковские переводы, через онлайн-банкинг - систему дистанционного доступа к счету типа "Клиент-Банк", переводы со счетов мобильных телефонов) за товары, работы и услуги обязаны применять ККТ.

Говоря простыми словами, в настоящее время юридические лица или индивидуальные предприниматели (пользователи) при расчетах в безналичном порядке, исключающих возможность непосредственного взаимодействия покупателя с пользователем, обязаны передать покупателю кассовый чек. А это значит, что все большим категориям юридических лиц и предпринимателей нужна контрольно-кассовая техника и расходные материалы к ней.

Так, например, обязаны выдавать кассовые чеки юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по выполнению кадастровых работ, межеванию и составлению технических планов, проектированию; оказывают сантехнические, строительные услуги; услуги пассажирских перевозок, почтовой и мобильной связи; платные педагогические, медицинские услуги, услуги по изучению иностранных языков, танцевальные, спортивные, фитнес-услуги, туристические услуги и т. д.

Однако, к сожалению, далеко не все из тех, кто обязан соблюдать новые нормы закона, знают об этом. Но незнание закона не освобождает от ответственности: за невыполнение требований закона (то есть за каждый непробитый чек) предусмотрены весьма существенные штрафы. Дело в том, что 15 июля 2018 года были внесены поправки в статью 14.5. КоАП. С этого момента штраф за неиспользование ККТ зависит от суммы расчета, по которому не был пробит чек. Для должностных лиц новый размер штрафа составит от четверти до половины оплаты, которая была проведена без кассы, однако он не может быть меньше 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от ¾ до одного размера суммы, но не менее 30 тысяч рублей. Если правонарушение будет совершено повторно и если сумма платежей без использования кассового оборудования составила 1 млн рублей и более – должностные лица будут дисквалифицированы на срок до двух лет. Что же касается ИП и юрлиц, то их деятельность будет приостановлена на срок до трех месяцев.

Закон следует соблюдать неукоснительно, лишняя "головная боль" и штрафы не нужны никому. Избежать дополнительных расходов по исполнению закона можно, обратившись в специализированную организацию.

Расчетно-информационный центр ЖХ ‒ простое решение для тех, кто обязан перейти на новую контрольно-кассовую технику с 1 июля. С таким партнером можно ни рубля не тратить на покупку онлайн-кассы и при этом соответствовать Федеральному закону №54. По сути, все, что касается этого закона, – профиль компании ООО "РИЦ ЖХ", которая реализует данный сервис.

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Верховный суд отправил в колонию обвиняемого во взрыве газа на Пробной

Верховный суд Карелии во вторник подтвердил приговор первой инстанции, которая признала Сергея Парфенова виновным во взрыве газа в жилом доме на улице Пробной, и отправил его в колонию-поселение на два года.

Соответствующее решение 14 августа огласил судья Геннадий Савастьянов.

Напомним, трагедия произошла в доме №22 по улице Пробной 19 сентября 2015 года. В результате взрыва три человека погибли, более десятка пострадали. В случившемся следователи обвинили местного жителя Сергея Парфенова, который незадолго до трагедии выполнял работы по косметическому ремонту кухни в квартире, в которой впоследствии и произошел взрыв. По версии следствия, Парфенов демонтировал газовую плиту, а при обратном ее присоединении к общедомовому газопроводу не убедился в надежности газового шланга.

Петрозаводский городской суд в ноябре 2017 года пришел к выводу, что состава преступления в действиях Сергея Парфенова нет - мужчина был оправдан.

Однако Верховный суд Карелии отправил дело на новое рассмотрение. В результате уже в июне 2018 года Парфенов был признан городским судом виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.

Не согласившись с приговором, Сергей Парфенов его обжаловал.

Выступая с последним словом во вторник в Верховном суде Карелии, Сергей Парфенов в очередной раз заявил, что не считает себя виновным в трагедии.

''После моего ухода (из квартиры, где делал ремонт), прошло 25 часов. Что происходило за это время в квартире, я не знаю, следствием не установлено'', - сказал он.

''Людей, конечно, жалко, погибших, пострадавших, тут уж ничего не попишешь. Как говорится, никто не застрахован. С другой стороны, мне, конечно, сожалеть не о чем, так как не по моей вине это произошло'', - добавил Сергей Парфенов.

Верховный суд с Парфеновым не согласился. Июньский приговор городского суда оставлен в силе.

Коммерсанты вводили в заблуждение жителей Петрозаводска

УФАС по Карелии признало ненадлежащей рекламу о замене автоматических выключателей в домах Петрозаводска.

Комиссия карельского УФАС признала ненадлежащей рекламу, распространяемую ООО "Энергосервис" по почтовым ящикам многоквартирных домов Петрозаводска. Реклама представляла собой листовки с информацией о необходимости замены автоматических выключателей. При этом листовки были оформлены в виде уведомлений, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

В Карелии подросток без прав на автомобиле сбил школьницу и скрылся с места ДТП

В Медвежьегорском районе подросток сбил школьницу и сбежал с места ДТП, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 22.20 в Повенце 17-летний подросток (без водительского удостоверения) на ВАЗ-2107 сбил 14-летнюю школьницу, которая шла по обочине.

Водитель оставил машину и ушел с места ДТП, в ходе розыскных мероприятий его личность была установлена.

Школьница с полученными травмами госпитализирована.

"Русал" в августе завершит консервацию завода в Карелии

Консервация электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), чья продукция с апреля поступает на склад из-за американский санкций, завершится в августе.

"В связи с тем, что продукция НАЗ из-за американских санкций и невозможности сбыта последние четыре месяца шла на склад, "Русал" был вынужден начать консервацию электролиза для снижения убытков, которую планируется завершить в августе", - говорится в комментарии компании для ТАСС.

Сотрудники предприятия в настоящее время заняты на работах, связанных с остановкой электролиза, отмечают в "Русале". Часть из них уже рассматривает варианты по дальнейшему трудоустройству. Несколько работников высказали желание продолжить работу на "Русском радиаторе", а часть - рассматривают предложения о работе на предприятиях алюминиевого дивизиона компании или у других работодателей региона.

"Русал" обещает "придерживаться повышенных социальных обязательств, чтобы обеспечить возможность трудоустройства и переобучения на новые специальности, переезда на новые места сотрудникам, которые решат продолжить трудовой путь в других регионах или вне предприятия", - говорится в комментарии. Всем остальным будут предложены повышенные выплаты в рамках соглашения сторон.

Завод "Русский радиатор" в настоящее время работает в пуско-наладочном режиме. Впоследствии предприятие будет выпускать алюминиевые радиаторы. В "Русале" видят потенциал спроса на эту продукцию на отечественном рынке, поэтому ожидают, что завод "будет расширяться и, соответственно, набирать новых сотрудников".

В "Русале" также отметили, что работа всех объектов, задействованных в поддержании жизнеобеспечение поселка Надвоицы, продолжается в полном объеме. Часть сотрудников Надвоицкого завода продолжат на постоянной основе работать на этих участках.

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