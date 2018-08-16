Главные новости сегодняшнего дня

По теме
Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени.
"Первая волна заболеваемости будет в середине осени",- заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции.
Она отметила, что это стандартные ежегодные оценки экспертов. Точнее тенденция будет понятна, когда медики начнут регистрировать первых заболевших.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".Смотреть подробнее
В прокуратуру Петрозаводска направлены уголовные дела по обвинению председателя ТСЖ в присвоении миллионов рублей жильцов дома, сообщает МВД Карелии.
По версии следствия, в 2014-2016 годах председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил деньги, собранные для оплаты ЖКУ, а также для иных расчетов. С расчетного счета ТСЖ он перевел на свои счета и получил в кассе товарищества более 2,5 млн рублей.
По данному делу ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
Кроме того, считает следствие, он по своему усмотрению потратил деньги собственников помещений многоквартирного дома, собранные на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
Имущественный ущерб генерирующей компании превысил 1,5 млн рублей.
В связи с этим в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст.165 УК РФ, предусматривающее до 5 лет лишения свободы.
Уголовные дела направлены следствием на утверждение в прокуратуру.Смотреть подробнее
Причиной запрета на торговлю алкоголем в магазинах торговых сетей "Лента" и "Манит" на территории Карелии стали слишком низкие цены и ночная торговля.
Это следует из материалов проверок торговых сетей, проводившихся министерством экономического развития в июле и августе этого года.
В "Ленте" были выявлены факты повторных продаж алкогольной продукции с одним и тем же штриховым кодом внутри одного обособленного подразделения, а также продаж алкогольной продукции по цене "ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»" говорится в документе.
Цены ниже минимально разрешенных были также выявлены в "Магните". Кроме того, этой торговой сети Минэк предъявил претензии в продаже алкоголя в ночное время.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Журналист и блогер Наталья Ермолина иронично рассказала о том, как у нее почти состоялось свидание.
Знаете, было тут у меня якобы свидание. Женщина в погоне за романтикой становится слепой и теряет связь с реальностью. Сейчас расскажу этот почти что анекдот.
Звонит одна противоположность из музыкантов, к тому же, сильно пьющая. А для меня это уже пройденный этап, отработанная карма: пьющий музыкант – красная кнопка, аларм, Наташа, стой! Как-то пару лет назад эта противоположность уже звонила мне из отрубей и просила встретиться, потому что "мне так плохо, а ты хороший человек, мне надо с кем-то поговорить". Я тогда сказала ему, что от пьющего гениального мужа ушла не затем, чтобы по недостаточно пьющим и недостаточно гениальным музыкантам гастролировать. На этот раз он сходу предупредил: "Я трезвый. Давай просто пообщаемся. Я гуляю недалеко от тебя. Выходи".
Продолжение читайте здесь.Смотреть подробнее
Неудовлетворительное качество строительства домов для расселения аварийного жилья в Карелии в 2015-2017 годах связано с привлечением недобросовестных подрядчиков из-за пределов республики.
Такое мнение высказал руководитель госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев, объясняя причины появления в Карелии термина "новое аварийное жилье". Так стали называть новостройки, пришедшие в аварийное состояние вскоре после сдачи в эксплуатацию.
По мнению Темнышева, для строительства жилья за государственный счет необходимо привлекать карельские фирмы с большим опытом работы. Этого не было сделано, что привело к "удручающим результатам", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.Смотреть подробнее
Неизвестные, обокравшие телеведущего канала "ТНТ-Онего" Дениса Базанкова, вернули похищенную собственность хозяину.
Напомним, 15 августа группа несовершеннолетних похитила велосипедный насос, принадлежащий журналисту Денису Базанкову.
ЧП произошло во дворе здания ДК "Машиностроитель", где находится редакция телеканала "ТНТ-Онего". Велосипед журналиста в тот момент находился на местной велопарковке.
Кража была зафиксирована камерой наружного наблюдения.
Базанков рассказал о случившемся в соцсети и затем сам отправился на поиски пропажи. Тележурналист пообщался с местными жителями Октябрьского района и в ходе этих бесед посоветовал вернуть похищенный насос.
В итоге неизвестные вернули пропажу. Насос оставили на том же месте, откуда он был ранее похищен.
Стоит напомнить, это не первое происшествие с Денисом Базанковым. В мае 2015 года ведущего программ "ТНТ-Онего" избили в центре Петрозаводска.Смотреть подробнее
На улице Грибоедова произошел серьезный пожар в бесхозных постройках.
Как сообщили в ГУМЧС по Карелии, пожар произошел в среду в многосекционной хозяйственной постройки в 18.23.
Погибших и пострадавших нет.
Строение сгорело.
Предполагаемая причина – поджог.Смотреть подробнее
Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, подозреваемого в ночной краже велосипеда.
Ночью 28 июня мужчина забрал велосипед у дома №15 по улице Энтузиастов.
Подозреваемый был одет в синюю куртку, зеленую рубашку-поло, синие джинсы. С ним находилась собака.
ЧП зафиксировано камерой наружного наблюдения. На кадрах видно, как человек в темных очках и белой кепке в сопровождении рыжей собаки приближается к дому. Затем он похищает велосипед.
Полицейские просят всех, кто узнал данного человека, располагает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 8-906-209-60-90, 8-911-430-29-30 или 02 (с мобильного – 102).
На улице Транспортной в среду произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus и грузовика BFD8N3, сообщает УГИБДД по Карелии.
"В 15:35 на улице Транспортной, д. 21 (Петрозаводск) произошло столкновение двух транспортных средств. 29-летний водитель автомобиля Ford Focus отвлекся от управления, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным грузовиком BFD8N3", - сказано в сообщении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, в результате дорожной аварии пострадали оба водителя и 35-летняя пассажир грузовой машины.
"Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - отметили в ГИБДД.Смотреть подробнее
Владелец водонапорной башни объекта не смог ее продать по изначально задуманной стоимости и снизил цену продажи на полмиллиона рублей.
Как сообщает владелец, башня находится в хорошем состоянии и может использоваться "под студию, мастерскую, услуги, дом и др".
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
В "ВКонтакте" появились фото, на которых изображен бобр, гуляющий по деревне Алексала Олонецкого района Карелии. Подробнее
Программа приграничного сотрудничества "Карелия" между Россией и Финляндией была принята вопреки давлению Евросоюза и США, считает бывший торговый представитель РФ в Финляндии Валерий Шлямин. ПодробнееКомментарии: 9
Национальная служба санитарной авиации в среду доставила из Беломорска в Петрозаводск 38-летнего мужчину, который отравился уксусной эссенцией. Подробнее
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты. ПодробнееКомментарии: 7
Реальные денежные доходы населения Карелии в июне 2018 года выросли на 1,1% по сравнению аналогичным показателем прошлого года, сообщает Карелиястат. ПодробнееКомментарии: 9
Новые антироссийские санкции США могут привести к росту ставок по ипотеке в России, пишет аналитический центр "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН). ПодробнееКомментарии: 4
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг 16 августа. Подробнее
Фонд по содействию кредитованию бизнеса в Карелии выдал предпринимателям 54 млн рублей. ПодробнееКомментарии: 2
Фонд социального страхования РФ выделили работодателям Карелии 35,7 млн рублей на обеспечение мер по охране труда. ПодробнееКомментарии: 1
Водитель яркого авто выезжал на встречную полосу, ездил по тротуарам и создавал прочие проблемы на дорогах столицы Карелии. ПодробнееКомментарии: 10
Узнали, из каких побуждений 15-летний подросток поджог Успенскую церковь в Кондопоге. ПодробнееКомментарии: 6
В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая размещала в интернете экстремистские видеоролики, сообщает региональное УФСБ. ПодробнееКомментарии: 6
Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №6, сообщает мэрия Петрозаводска. ПодробнееКомментарии: 4
До конца месяца будут отремонтированы пути к новому спортивному объекту в столице Карелии. ПодробнееКомментарии: 3
Ветеринары рассказали, почему некоторые собаки начинают гоняться за собственным хвостом. Подробнее
69-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников своими модными экспериментами. Подробнее
В Петрозаводске в среду вечером автомобиль Hyundai Getz сбил 37-летнего мужчину, сообщает республиканское управление ГИБДД. ПодробнееКомментарии: 1
Арт-пространство Agricultere club с 1 сентября будет работать по новому адресу. Жителей Петрозаводска попросили помочь клубу с переездом и обустройством на новом месте. ПодробнееКомментарии: 3
Поклонницы оценили фигуру певца. Подробнее
Торжественные мероприятия, посвященные Дню флага, 22 августа пройдут во всех городах и районах республики. ПодробнееКомментарии: 2
Комментарии