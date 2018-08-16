Главные новости сегодняшнего дня

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Новости. Хроника дня
22:20, 16 Августа 2018

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Роспотребнадзор рассказал, когда ждать первую волну гриппа

Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени.

"Первая волна заболеваемости будет в середине осени",- заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции.

Она отметила, что это стандартные ежегодные оценки экспертов. Точнее тенденция будет понятна, когда медики начнут регистрировать первых заболевших.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил миллионы у жильцов

В прокуратуру Петрозаводска направлены уголовные дела по обвинению председателя ТСЖ в присвоении миллионов рублей жильцов дома, сообщает МВД Карелии.

По версии следствия, в 2014-2016 годах председатель ТСЖ в Петрозаводске похитил деньги, собранные для оплаты ЖКУ, а также для иных расчетов. С расчетного счета ТСЖ он перевел на свои счета и получил в кассе товарищества более 2,5 млн рублей.

По данному делу ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Кроме того, считает следствие, он по своему усмотрению потратил деньги собственников помещений многоквартирного дома, собранные на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Имущественный ущерб генерирующей компании превысил 1,5 млн рублей.

В связи с этим в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст.165 УК РФ, предусматривающее до 5 лет лишения свободы.

Уголовные дела направлены следствием на утверждение в прокуратуру.

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Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии

Причиной запрета на торговлю алкоголем в магазинах торговых сетей "Лента" и "Манит" на территории Карелии стали слишком низкие цены и ночная торговля.

Это следует из материалов проверок торговых сетей, проводившихся министерством экономического развития в июле и августе этого года.

В "Ленте" были выявлены факты повторных продаж алкогольной продукции с одним и тем же штриховым кодом внутри одного обособленного подразделения, а также продаж алкогольной продукции по цене "ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти»" говорится в документе.

Цены ниже минимально разрешенных были также выявлены в "Магните". Кроме того, этой торговой сети Минэк предъявил претензии в продаже алкоголя в ночное время.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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"К счастью, у меня к нему ни чувств, ни требований, ни совместного имущества, одна ирония"

Журналист и блогер Наталья Ермолина иронично рассказала о том, как у нее почти состоялось свидание.

Знаете, было тут у меня якобы свидание. Женщина в погоне за романтикой становится слепой и теряет связь с реальностью. Сейчас расскажу этот почти что анекдот.

Звонит одна противоположность из музыкантов, к тому же, сильно пьющая. А для меня это уже пройденный этап, отработанная карма: пьющий музыкант – красная кнопка, аларм, Наташа, стой! Как-то пару лет назад эта противоположность уже звонила мне из отрубей и просила встретиться, потому что "мне так плохо, а ты хороший человек, мне надо с кем-то поговорить". Я тогда сказала ему, что от пьющего гениального мужа ушла не затем, чтобы по недостаточно пьющим и недостаточно гениальным музыкантам гастролировать. На этот раз он сходу предупредил: "Я трезвый. Давай просто пообщаемся. Я гуляю недалеко от тебя. Выходи".

Продолжение читайте здесь.

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Строительство жилья для переселенцев из "аварийки" привело к "удручающим результатам", заявили власти Карелии

Неудовлетворительное качество строительства домов для расселения аварийного жилья в Карелии в 2015-2017 годах связано с привлечением недобросовестных подрядчиков из-за пределов республики.

Такое мнение высказал руководитель госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев, объясняя причины появления в Карелии термина "новое аварийное жилье". Так стали называть новостройки, пришедшие в аварийное состояние вскоре после сдачи в эксплуатацию.

По мнению Темнышева, для строительства жилья за государственный счет необходимо привлекать карельские фирмы с большим опытом работы. Этого не было сделано, что привело к "удручающим результатам", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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фото: личная страница Д. Базанкова "Вконтакте"
В Петрозаводске похитители вернули известному телеведущему украденный насос

Неизвестные, обокравшие телеведущего канала "ТНТ-Онего" Дениса Базанкова, вернули похищенную собственность хозяину.

Напомним, 15 августа группа несовершеннолетних похитила велосипедный насос, принадлежащий журналисту Денису Базанкову.

ЧП произошло во дворе здания ДК "Машиностроитель", где находится редакция телеканала "ТНТ-Онего". Велосипед журналиста в тот момент находился на местной велопарковке. 

Кража  была зафиксирована камерой наружного наблюдения. 

Базанков рассказал о случившемся в соцсети и затем сам отправился на поиски пропажи. Тележурналист пообщался с местными жителями Октябрьского района и в ходе этих бесед посоветовал вернуть похищенный насос.

В итоге неизвестные вернули пропажу. Насос оставили на том же месте, откуда он был ранее похищен.

Стоит напомнить, это не первое происшествие с Денисом Базанковым. В мае 2015 года ведущего программ "ТНТ-Онего" избили в центре Петрозаводска.

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ВИДЕО: Неизвестные сожгли бесхозные постройки в Петрозаводске

На улице Грибоедова произошел серьезный пожар в бесхозных постройках.

Как сообщили в ГУМЧС по Карелии, пожар произошел в среду в многосекционной хозяйственной постройки в 18.23.

Погибших и пострадавших нет.

Строение сгорело.

Предполагаемая причина – поджог.

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ВИДЕО: Полиция ищет похитителя велосипедов, выходящего на дело с рыжим псом

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, подозреваемого в ночной краже велосипеда.

 

Ночью 28 июня мужчина забрал велосипед у дома №15 по улице Энтузиастов.

Подозреваемый был одет в синюю куртку, зеленую рубашку-поло, синие джинсы. С ним находилась собака. 

ЧП зафиксировано камерой наружного наблюдения. На кадрах видно, как человек в темных очках и белой кепке в сопровождении рыжей собаки приближается к дому. Затем он похищает велосипед.

Полицейские просят всех, кто узнал данного человека, располагает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 8-906-209-60-90, 8-911-430-29-30 или 02 (с мобильного – 102).

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фото: УГИБДД по Карелии
В Петрозаводске лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик, три человека пострадали

На улице Транспортной в среду произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus и грузовика BFD8N3, сообщает УГИБДД по Карелии.

"В 15:35 на улице Транспортной, д. 21 (Петрозаводск) произошло столкновение двух транспортных средств. 29-летний водитель автомобиля Ford Focus отвлекся от управления, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным грузовиком BFD8N3", - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в результате дорожной аварии пострадали оба водителя и 35-летняя пассажир грузовой машины.

"Пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - отметили в ГИБДД.

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фото: www.avito.ru
Выставленная на продажу водонапорная башня в Петрозаводске подешевела на полмиллиона

Владелец водонапорной башни объекта не смог ее продать по изначально задуманной стоимости и снизил цену продажи на полмиллиона рублей.

Как сообщает владелец, башня находится в хорошем состоянии и может использоваться "под студию, мастерскую, услуги, дом и др". 

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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ФОТО: В соцсетях обсуждают гуляющего по карельской деревне бобра

В "ВКонтакте" появились фото, на которых изображен бобр, гуляющий по деревне Алексала Олонецкого района Карелии. Подробнее

Шлямин: Финляндия отстояла сотрудничество с Карелией несмотря на давление США

Программа приграничного сотрудничества "Карелия" между Россией и Финляндией была принята вопреки давлению Евросоюза и США, считает бывший торговый представитель РФ в Финляндии Валерий Шлямин. Подробнее

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ФОТО: Вертолет доставил в Петрозаводск мужчину, отравившегося уксусной эссенцией

Национальная служба санитарной авиации в среду доставила из Беломорска в Петрозаводск 38-летнего мужчину, который отравился уксусной эссенцией. Подробнее

В Карелии жизнь везде бьет ключом, заявил встречавшийся с Путиным чиновник из Китая

В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты. Подробнее

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Статистика показала рост доходов населения Карелии

Реальные денежные доходы населения Карелии в июне 2018 года выросли на 1,1% по сравнению аналогичным показателем прошлого года, сообщает Карелиястат. Подробнее

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Нарушитель на желтом кабриолете задержан в Петрозаводске

Водитель яркого авто выезжал на встречную полосу, ездил по тротуарам и создавал прочие проблемы на дорогах столицы Карелии. Подробнее

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Почему подросток поджег Успенскую церковь в Карелии?

Узнали, из каких побуждений 15-летний подросток поджог Успенскую церковь в Кондопоге. Подробнее

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В ФСБ возбудили дело в отношении жительницы Карелии за экстремизм в Сети

В Карелии возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая размещала в интернете экстремистские видеоролики, сообщает региональное УФСБ. Подробнее

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