Прогноз погоды на пятницу

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Ясно, +11 ° …+22 °
|2 м/с
|ЮЗ
|759 мм.рт.ст.
|70%
|день
|Малооблачно, +22 ° …+24 °
|4 м/с
|ЮЗ
|758 мм.рт.ст.
|53%
|вечер
|Ясно, +16 ° …+23 °
|3 м/с
|ЮЗ
|757 мм.рт.ст.
|69%
|ночь
|Ясно, +15 ° …+16 °
|2 м/с
|Ю
|757 мм.рт.ст.
|83%
По теме
Выбор читателей
14.08.2018, 07:20
10.08.2018, 11:44
16.08.2018, 16:18
15.08.2018, 12:38
10.08.2018, 10:00
Аналитика
16.08.2018 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
16.08.2018 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии