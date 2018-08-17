Прогноз погоды на пятницу

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Новости. Погода
07:05, 17 Августа 2018

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Ясно, +11 ° …+22 ° 2 м/с ЮЗ 759 мм.рт.ст. 70%
день Малооблачно, +22 ° …+24 ° 4 м/с ЮЗ 758 мм.рт.ст. 53%
вечер Ясно, +16 ° …+23 ° 3 м/с ЮЗ 757 мм.рт.ст. 69%
ночь Ясно, +15 ° …+16 ° 2 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 83%

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