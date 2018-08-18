Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 18 августа

По теме
Загрузка...
|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Ясно, +15 ° …+23 °
|3 м/с
|ЮЗ
|757 мм.рт.ст.
|70%
|день
|Малооблачно, +24 ° …+25 °
|5 м/с
|ЮЗ
|756 мм.рт.ст.
|50%
|вечер
|Ясно, +18 ° …+24 °
|3 м/с
|ЮЗ
|755 мм.рт.ст.
|68%
|ночь
|Ясно, +17 ° …+18 °
|3 м/с
|ЮЗ
|754 мм.рт.ст.
|84%
По теме
Выбор читателей
14.08.2018, 07:20
16.08.2018, 16:18
15.08.2018, 12:38
16.08.2018, 12:40
Аналитика
16.08.2018 14:41
Капитал
В Петрозаводске китайская делегация обсудила с правительством Карелии совместные проекты.
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
10.08.2018 12:00
Чтиво
16.08.2018 13:40
Без политики
В Петрозаводске благодаря АО "ПКС-Водоканал" появится новый сквер, в создании которого может поучаствовать каждый.
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
03.08.2018 12:21
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии