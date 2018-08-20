Все, что случилось сегодня

Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии

ЗАО "Петербургский НИПИГрад" намерено построить новый город на границе Карелии, Ленобласти и Финляндии. Компания выступит в качестве проектировщика, девелопера и УК.

Как пишет "Деловой Петербург", город планируют разместить в западной части Куркиёкского сельского поселения, между трассой А–121 и ж.–д. веткой. Уже придумано название нового города — Алхо (от финского "низина").

Площадь территории проектирования может составить около 5 тыс. га, включая сам город Алхо и южную часть Лахденпохского района.

"Там планируется разместить ряд градообразующих объектов: университет с кампусом, национальный парк древних культур, курорт федерального значения, тематический парк и музей Ладожского озера", — сообщили изданию в ЗАО "Петербургский НИПИГрад".

В ближайшее время компания намерена объявить международный конкурс на разработку мастер–плана города. По его итогам станет понятен объем работ и финансирования. Пока экономику проекта оценить сложно, отмечается в публикации.

По данным СБИС, уставный капитал ЗАО "Петербургский Нипиград" составляет 60,5 тыс. рублей.

На сайте ЗАО указано, что компания разрабатывает Концепцию развития территорий, относящихся к Куркиёкскому сельскому поселения в Лахденпохском районе, со строительством инновационного города передовых технологий Алхо.

ВИДЕО: Косенков опубликовал ролик из общественной бани в Петрозаводске

Лидер профсоюзов Карелии снял видео посещения бани на Красной в Петрозаводске.

"Друзья, ловите очередное позитивное видео. На этот раз из мужского отделения общественной бани на Красной. Я туда регулярно хожу, но вот видео снимаю впервые. Весьма непросто притащить телефон в парилку или моечную, устроить съемку и при этом получить понимание со стороны других многочисленных посетителей. Приходилось как-то маневрировать, чтобы чья-нить голая попа не попала в кадр", - написал на своей странице в "Инстаграме" Косенков.

Налоговики взялись за гаражные кооперативы Петрозаводска

Гаражно-строительные кооперативы Петрозаводска, не предоставившие сведения в налоговую инспекцию, будут исключаться из реестра юридических лиц.

Об этом сообщила заместитель начальника ИФНС по Петрозаводску Татьяна Сазонова на совещании по проблемам налоговых платежей в администрации города.

"Те объекты, на которые в налоговую инспекцию не предоставлены необходимые сведения, будут исключены ведомством из реестра юридических лиц. Списки таких ГСК будут опубликованы на сайте ИФНС", - приводит слова Сазоновой пресс-служба мэрии.

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Власти не смогли расторгнуть контракт с фирмой за срыв программы переселения в Карелии

Компания "Дальпитерстрой" успешно оспорила в суде требование Управления капитального строительства Карелия о расторжении в одностороннем порядке государственного контракта.

республики о расторжении в одностороннем порядке госконтракта со строительной компанией "Дальпитерстрой" на выполнение работ по подготовке проектной документации и строительству многоквартирных жилых домов для переселенцев из аварийного жилья на территории Калевальского, Кемского и Лоухского районов, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Власти Карелии объяснили реорганизацию техникумов

Министерство образования Карелии рассказало, как проведут слияние Автотранспортного техникума, Индустриального колледжа и Техникума дорожного строительства.

Напомним, ранее глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о реорганизации Петрозаводского автотранспортного техникума. К нему присоединяются Техникум дорожного строительства и Индустриальный колледж.

При реорганизации учреждений профили подготовки, структура учреждений, а также контрольные цифры приема будут сохранены. Студенты продолжат обучение в прежних зданиях.

"Основная идея реорганизационных мероприятий – создание современного образовательного учреждения, которое, согласно указам Президента, будет способно обеспечивать конкурентоспособность российского образования, вести подготовку студентов по профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50 по востребованности на рынке труда",- сообщили в министерства.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

ВИДЕО: Автомобиль снес забор и фонарный столб у ТЦ в Карелии

ДТП с участием легкового автомобиля произошло на пересечении улиц Бумажников и Новокирпичной в Кондопоге.

Автомобиль двигался по улице Бумажников со стороны центра города. Напротив Ледового дворца водитель не вписался в поворот и выехал по пешеходному переходу на парковку у торгового центра. Сбив несколько метров ограждения и фонарный столб, машина затормозила на остановке, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В троллейбусном управлении Петрозаводска прошла волна сокращений

ПМУП "Городской транспорт" сократил объемы работы и урезает штатную численность сотрудников.

Предприятие "Городской транспорт" покидает 21 сотрудник. Под сокращение попали диспетчеры службы движения, несколько водителей, слесари по ремонту подвижного состава. Как пояснили в мэрии, часть этих людей уходит по сокращению, кто-то увольняется самостоятельно, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Спикер Петросовета предложил отменить "золотые парашюты" для городских чиновников при выходе на пенсию

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук считает, что благодаря этому удастся сэкономить бюджетные средства, необходимые для развития социальной сферы.

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук предлагает отказаться от выплаты единовременного денежного поощрения чиновникам, которые увольняются с муниципальной службы в связи с выходом на пенсию. С этой инициативой он обратился к главе Петрозаводска Ирине Мирошник, сообщает пресс-служба горсовета.

Боднарчук считает, что отмена "золотых парашютов" в течение нескольких лет позволит сохранить в бюджете карельской столицы значительные средства, которые можно будет направить на развитие образования либо на дополнительное финансирование сферы ЖКХ. По словам спикера, такая мера особенно важна с учетом непростой ситуации, в которой находится городская казна.

"В то же время нельзя забывать об интересах муниципальных служащих, которые отработали в органах власти значительную часть своей жизни, принося пользу городу и петрозаводчанам, - подчеркнул председатель Петросовета. – Поэтому я предлагаю ввести отмену этой выплаты как временную меру. Возможно, в будущем, когда экономическая ситуация в стране и городе улучшится, мы вернемся к этому вопросу, чтобы найти устраивающее всех решение".

В обращении Геннадия Боднарчука к главе Петрозаводска предлагается приостановить выплату "золотых парашютов" до 2024 года. Отметим, что аналогичное решение в июле приняли власти республики: Законодательное собрание одобрило инициативу главы Карелии Артура Парфенчикова о приостановке выплаты "золотых парашютов" региональным чиновникам до 1 января 2024 года.

По словам спикера Петросовета, в случае принятия его предложения городские власти будут действовать в согласии с властями региональными. Это позволит добиться бюджетной экономии и на республиканском, и на городском уровнях, что необходимо для получения федеральных субсидий, без которых практически невозможна реализация крупных инфраструктурных проектов в карельской столице.

Отметим, что для воплощения инициативы Геннадия Боднарчука в жизнь городская администрация должна внести соответствующие изменения в устав Петрозаводска. Сделать это можно будет уже на ближайшей сессии городского совета.

Штормовой ветер ожидается во вторник в Карелии

МЧС Карелии предупредило о штормовом ветре 21 августа.

Как отметили в ведомстве, ночью по северным районам местами кратковременный дождь, по южным и центральным районам дожди, местами сильные.

Днем кратковременные дожди, по восточным районам местами сильные. Местами гроза.

"Ветер ночью восточный, северо-восточный, утром и днем северный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с, на водоемах до 24 м/с", - рассказали в МЧС.

Температура воздуха ночью +5,+10 градусов Цельсия, на юге местами до +15, днём 13,18 градусов тепла.

Депутаты парламента Карелии соберутся на внеочередную сессию

В четверг, 23 августа, состоится внеочередное заседание Законодательного cобрания республики.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе парламента, депутаты рассмотрят поправки в бюджет, увеличивающие доходную часть бюджета республики.

Заседание пройдет в малом зале, так как в Большом зале ведутся ремонтные работы.

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