Самое важное за сегодня

Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Карелия стала первой в рейтинге регионов по числу выявленных фактов экстремизма.

Республика Карелия стала лидером по числу зарегистрированных преступлений экстремистской направленности, сообщает News.ru со ссылкой на данные Генпрокуратуры и Росстата.

Согласно данным, в Карелии показатель зарегистрированных экстремистских преступлений составил 19,9 на 100 тысяч жителей, (при среднем показателе по России 5,1 на 100 тысяч).

В пятерке лидеров также Алтай, Кабардино-Балкария, Новгородская область и Ингушетия.

Парфенчиков предложил чиновникам пожертвовать на восстановление Успенской церкви

В Карелии определен благотворительный фонд, который будет возрождать Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

В четверг под председательством Артура Парфенчикова состоялось совещание по вопросу возрождения Успенской церкви в Кондопоге, утраченной в результате пожара 10 августа.

"Оригинал уже утрачен, но воссоздать храм максимально аутентично, применяя методику работ того времени, привлекая специалистов плотницкого мастерства и ведущих архитекторов-реставраторов, мы обязаны,- отметил Артур Парфенчиков. - У нас имеется вся информация, необходимая для научного воссоздания именно этого памятника деревянного зодчества".

Сбором средств для возрождения Успенской Церкви займется благотворительный фонд "Северный духовный путь", у которого уже имеется успешный опыт работы по строительству часовни на Сямозеро.

На следующей неделе фонд откроет счет для перечисления средств на воссоздание Успенской Церкви, а также приступит к работе по привлечению меценатов и организации благотворительных мероприятий в поддержку восстановления храма.

"Предлагаю начать сбор средств с самих себя: членам правительства, а также сотрудникам органов исполнительной власти и администрации Главы Карелии внести пожертвования в размере однодневного заработка", - пояснил Артур Парфенчиков, подчеркнув, что пожертвования должны быть добровольными.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток, в тот день гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

В Пряже обстреляли грузовик, который привез мусор из Санкт-Петербурга

В Карелии на свалке около поселка Пряжа, куда привозят отходы из соседней Ленинградской области и Санкт-Петербурга, неизвестные обстреляли большегрузный мусоровоз Mercedes.

Как пишет "Черника", индент произошел днем 22 августа.

По словам водителя автомобиля, он привез очередную партию отходов из Ленинградской области в конце рабочего дня 21 августа и встал в очередь на разгрузку. Так как разгрузить его сразу не успели, пришлось заночевать в машине и лишь к одиннадцати часам следующего дня машину начали освобождать от мусора.

"Примерно в 12 часов разгрузка закончилась, но в полуприцепе еще оставался мусор, который Валерий (имя изменено) начал убирать, забравшись в кузов. Примерно в начале первого часа дня он услышал выстрел. Выскочив из кузова, водитель Мерседеса увидел, что находившиеся поблизости люди стали прятаться кто куда. Валерий тоже укрылся в лесу и оттуда уже сообщил о ЧП руководству ООО "Транзит", в котором он работает с начала июня", - пишет издание.

Прибывшие на место событий правоохранители насчитали порядка десяти сквозных отверстий предположительно от дроби охотничьего ружья в лобовом стекле большегруза и обнаружили поврежденную оплетку руля в кабине автомобиля.

Напомним, ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района.

ФОТО: В Карелии уличные туалеты плавают в реке

Житель Беломорска Евгений Антипин рассказал, что купленные ко Дню Карелии уличные туалеты плавают в реке.

"Пару недель назад мы проводили турнир по баскетболу. Хотели провести на улице. Для этого нам нужны были уличные туалеты. Я обращался в администрацию, просил выделить мне один из тех, что находятся на Морошковой поляне. Долго искали собственника туалетов. Вроде бы нашли, но получить их для проведения турнира так и не вышло", - написал он "ВКонтакте".

"После Дня Карелии эти туалеты не были опорожнены и стояли до настоящего времени на берегу около Морошковой поляны. Теперь они плавают в реке, как, наверное, и то, чем они были заполнены", - отметил Евгений Антипин.

Комментарием местных властей "Столица на Онего" пока не располагает.

Завершено следствие по делу Юрия Дмитриева

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева о насилии над приёмной дочерью.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

"Следователь уведомил меня и Юрия Алексеевича, что предварительное следствие по этому делу завершено. С 27 августа назначено ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал Ануфриев.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе. Его рассмотрение начнется 18 сентября.

В июне в отношении Дмитриева было возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". По версии следствия, в период с 2012 года по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Петрозаводский городской суд арестовал правозащитника на два месяца.

Виктор Степанов: "И вот по этим ямам мы приглашаем туристов к нам. Понимаете, это стыдно"

Депутат Заксобрания, бывший глава Карелии Виктор Степанов рассказал о ремонте федеральной дороги, который ведется на подступах к горному парку Рускеала.

Там 24-25 августа будет проходить музыкальный фестиваль под открытым небом Ruskeala Symphony.

По оценке депутата, туристы столкнулись с большими проблемами из-за проведения работ на трассе.

"Если кто-то сейчас ездил в Вяртсиля – в Рускеала завтра огромный праздник – я скажу: так нигде за рубежом, и так на трассе "Москва - Санкт-Петербург" никто не работает. Дорогу вскрыли на 30 километров. Разрыли в прошлом году. И вот по этим ямам мы приглашаем туристов к нам. Понимаете, это стыдно", - сказал Виктор Степанов.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Полиция начала проверку после стрельбы на свалке под Пряжей

Сотрудники полиции проверяют информацию после сообщения о расстрелянном мусоровозе в Пряжинском районе, сообщает МВД Карелии.

"В дежурную часть районного отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный повредил мусоровоз на свалке поселка Пряжа. В результате инцидента люди не пострадали. На место происшествия выезжала следственно оперативная группа и руководство отделения полиции. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и возможных свидетелей", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам водителя автомобиля, он привез очередную партию отходов из Ленинградской области в конце рабочего дня 21 августа и встал в очередь на разгрузку. Так как разгрузить его сразу не успели, пришлось заночевать в машине и лишь к одиннадцати часам следующего дня машину начали освобождать от мусора.

Примерно в 12 часов разгрузка закончилась, но в полуприцепе еще оставался мусор, который водитель начал убирать, забравшись в кузов. Примерно в начале первого часа дня он услышал выстрел. Выскочив из кузова, водитель "Мерседеса" увидел, что находившиеся поблизости люди стали прятаться кто куда. Валерий тоже укрылся в лесу и оттуда уже сообщил о ЧП руководству ООО "Транзит", в котором он работает с начала июня.

Прибывшие на место событий правоохранители насчитали порядка десяти сквозных отверстий предположительно от дроби охотничьего ружья в лобовом стекле большегруза и обнаружили поврежденную оплетку руля в кабине автомобиля.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района.

фото: Яков Павлов / vk.com/dtpptz

ВИДЕО: На Комсомольском автомобиль выехал на газон после ДТП

На Комсомольском проспекте в Петрозаводске около часа назад произошло ДТП, которое зафиксировала уличная камера.

В районе пересечения улицы Ровио и Комсомольского проспекте столкнулись два автомобиля. От удара одну из машин развернуло, и она выехала на газон.

Случившееся зафиксировала камера компании "Ситилинк".

Жители Пряжи готовятся выйти на сход против размещения мусорной свалки

В Карелии жители поселка Пряжа призывают выйти горожан и дачников с соседних кооперативов на общее собрание против мусорного полигона.

"Всем нам хорошо известно о происходящей ситуации на Пряжинской свалке, туда целыми фурами свозят сотни кубометров мусора неизвестного происхождения из Ленинградской области. Прокуратура Пряжинского района начинала проверку на местном полигоне твердых бытовых отходов, но до сих пор, по неизвестным для обычных граждан причинам, ситуация не разрешилась, нас по-прежнему заваливают мусором", - говорится в сообщении пряжинцев.

"Все мы прекрасно понимаем, что на законное и быстрое решение этой проблемы со стороны всевозможных надзорных органов и властей на различных уровнях рассчитывать бесполезно и пока мы с вами, сидя дома не довольствуемся происходящим, ситуация не изменится. Приглашаем всех не равнодушных жителей и гостей поселка Пряжа, провести мирное собрание и обсудить дальнейшие действия по этой важной для всех проблеме. Наша задача остановить происходящий беспредел. Надеемся на совместное активное участие и принятие конструктивного решения задачи. Не оставайтесь в стороне, подумайте о своих детях", - говорится в сообщении.

Собрание назначено на воскресенье на 11.00.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку после стрельбы по мусоровозу из Санкт-Петербурга 22 августа на свалке под Пряжей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прибывшие на место событий правоохранители насчитали порядка десяти сквозных отверстий предположительно от дроби охотничьего ружья в лобовом стекле большегруза и обнаружили поврежденную оплетку руля в кабине автомобиля.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района.

Завод по воспроизводству лосося решили построить на Онежском озере

В министерстве сельского хозяйства и рыбного хозяйства Карелии обсудили проект строительства рыбоводного завода для воспроизводства лосося и других ценных видов рыб Онежского озера.

В совещании приняли участие начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Наталья Иванкова, врио руководителя Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Андрей Яковлев, начальник отдела капитального строительства и ремонта "Главрыбвод" Андрей Широбоков, а также директор карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Сергей Иванов.

Специалисты посетили площадку, предназначенную для постройки предприятия, расположенную в поселке Машезеро в Прионежском районе.

На сегодняшний день популяция онежского лосося представлена несколькими незначительными по количеству особей локальными стадами, обитающими в притоках озера. В бассейн Онежского озера производится выпуск всего лишь одного вида рыб – лосося озерного, выпускаемого в реку Шуя.

В связи с этим, специалисты вновь поднимают вопрос строительства в республике рыбоводного завода для поддержания биологического разнообразия и сохранения наиболее ценных видов рыб.

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