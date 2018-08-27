Самые читаемые новости за 27 августа

"Петропит" потребовал с Залецкой и Кравчук почти 200 млн рублей

Городской суд Петрозаводска принял иски МУП "Петропит" к Ольге Залецкой и Анастасии Кравчук на 100 млн и 97,5 млн рублей соответственно.

Муниципальное предприятие намерено взыскать с Кравчук 97 млн 461 тысячу рублей, которое, как уточняется в иске, является "неосновательным обогащением" во время пользования зданием с 13 мая 2013 года по 13 мая 2018 года.

В качестве обеспечительной меры решения суда, запрещены какие-либо регистрационные действия с тремя нежилыми помещениями и двумя земельными участками, расположенными в Петрозаводске и принадлежащими Анастасии Кравчук.

С Залецкой "Петропит просит взыскать 100 млн рублей в качестве компенсации "убытков, причинённых в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей руководителя муниципального унитарного предприятия при отчуждении муниципального имущества".

Суд также наложил запрет на совершение регистрационных действий с квартирой, в которой проживает Залецкая.

Предварительное заседание назначено на 19 сентября.

Напомним, в августе 2017 года Петрозаводский городской суд приговорил экс-директора ТД "Ленторг" Александру Корнилову к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и 500 тыс. штрафа. Ольга Залецкая получила 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и обязали выплатить 500 тыс. штрафа. Анастасия Кравчук получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, ее обязали выплатить 500 тыс. рублей штрафа. Гражданский иск частично удовлетворен. В пользу мэрии суд постановил взыскать с обвиняемых 11,3 млн рублей.

Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.

Напомним, Ольгу Залецкую, Александру Корнилову и Анастасию Кравчук обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад они приобрели здание бывшего комбината школьного питания, принадлежавшего муниципальному предприятию "Петропит", по заниженной цене. Уголовное дело рассматривалось 1,5 года. За это время были допрошены десятки свидетелей, ни один из которых не смог назвать ни одного преступного момента в действиях подсудимых.

ФОТО и ВИДЕО: Что произошло с Лососинкой после несанкционированного фестиваля водных фонариков?

Жители Петрозаводска запечатали последствия фестиваля водных фонариков, который состоялся в пойме реки Лососинка в минувшие выходные несмотря на запрет властей.

Экологический активист Михаил Гусаков выложил в соцсети фото и видео, сделанные на следующий день после проведения мероприятия.

"Я сегодня утром решил заехать и проверить качество обещанной уборки после второго (несогласованного с мэрией) Фестиваля водных фонариков. Организаторы обещали убирать дважды - вечером и потом в 7 утра. Качество уборки оставляет желать лучшего. Я собрал штук 30 фонариков на берегу и в воде", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Михаил Гусаков в минувшее воскресенье.

Не исключено, что часть фонариков уплыла в Онежское озеро, а некоторые из них, возможно, утонули.

Петрозаводчанин констатировал, факт доказан - фестиваль оставляет после себя мусор. И он совсем не такой безобидный и чистый, как сообщают организаторы, потому что часть фонариков в виде цветков лотоса сделаны из синтетической ткани, а вовсе не из рисовой бумаги. Также конструкция включает в себя стальную проволоку, пластиковый каркас и пенопластовую подложку - все это, конечно, не разлагается в воде, как наивно думают организаторы, отметил Михаил Гусаков.

Напомним, согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков было отозвано администрацией города на основании письма регионального управления Росприроднадзора о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.

Организаторы праздника – ООО "Вмеза" (Санкт-Петербург) – в течение нескольких дней пытались добиться разрешения на проведение фестиваля, но им так и не удалось этого сделать. В мэрии организаторам, в частности, указывали на то, что мероприятие предполагает массовый пуск фонариков в реку, в связи с чем может быть создана угроза ее загрязнения. Тем более, что компания не представила информацию о классе опасности отходов. Кроме того, организаторы, по имеющейся информации, не согласовали фестиваль водных фонариков с Росрыболовством.

Тем не менее мероприятие состоялось. По некоторым оценкам, его участниками стали несколько сотен горожан, которые выпустили в реку около 200 фонариков – купить их можно было там же. Стоимость маленького фонарика – 200 рублей, большого – 300 рублей.

ВИДЕО: Грузовик помял легковушку на перекрестке в Петрозаводске

В районе пересечения пр.А.Невского и ул. "Правды" произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Инцидент зафиксировала камера компании "Ситилинк".

Бомбоубежища Петрозаводска планируется передать бизнесу

Администрация столицы Карелии планирует передать в пользование предпринимателям помещения пяти бомбоубежищ.

Это следует из проекта постановления, направленного администрацией в Петросовет. Согласно документу, предлагается внести бомбоубежища в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

"Будем обращаться в Москву, жаловаться на коррупцию и волокиту"

В Карелии потерпевшие по делу о мошенничестве в сфере туристических услуг собираются пожаловаться на олонецкую полицию президенту России.

Напомним, в прошлом году десятки жителей Карелии (преимущественно – из Олонца), обратившись в турагентство "Навигатор", к индивидуальному предпринимателю Ольге Яковенко, в результате остались без отдыха и денег.

Потерпевшие написали заявления в полицию и добились возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.

Но с тех пор прошел без малого год, а обвинение Ольге Яковенко до сих пор не предъявлено. Потерпевшие опасаются, что дело в итоге закроют и своих денег они так и не увидят.

"Нам ежемесячно приходит уведомление о том, что срок расследования продлен", - рассказала "Столице на Онего" одна из потерпевших Светлана З., которой несуществующий отдых обошелся в 130 тысяч рублей.

"Нас, пострадавших, 20 человек, и мы будем обращаться в Москву, жаловаться на коррупцию и волокиту в Генпрокуратуру и в аппарат президента! Потому что тут либо волокита, либо кому-то сколько-то проплачено. Полиция ничего не делает, они даже туроператорам запрос до сих пор не отправили, а то бы узнали, что Яковенко ничего им не перечисляла, она даже не пыталась людей на отдых отправить", - сказала она.

Светлана добавила, что в угловном деле фигурирует "неизвестное лицо, которое в непонятном месте забрало деньги у Яковенко". "А лично ей (Яковенко) обвинение не предъявили до сих пор, хотя по фактам должны были ей предъявить!" – возмутилась потерпевшая.

Женщина также рассказала, что суды по гражданским искам потерпевших уже состоялись, вынесены решения в пользу клиентов турфирмы. Но своих денег люди так и не увидели.

"Гражданские суды прошли, исполнительные листы копятся, - сказала Светлана. – Но что приставы сделают, если у Яковенко нет имущества и сама она не находится на территории Карелии".

По мнению потерпевших, Ольга Яковенко скрывается, хотя полиция, по их словам, утверждает, что предпринимательница приезжает на допросы.

"Но мы в это не верим", - отметила она.

"Если мы сейчас не начнем жаловаться в Москву, уголовное дело будет приостановлено. Скажут, что нет фактов, что ничего невозможно доказать", - опасаются потерпевшие.

Обращение в местную прокуратуру результата не дало, отметила Светлана.

Что владельцы гаражей думают о возможной ликвидации гаражных кооперативов в Карелии

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии ранее предупредило о возможном прекращении деятельности около 30 гаражно-строительных кооперативов в том случае, если они не предоставят сведения о регистрации.

На данный момент 30 кооперативов таких сведений не предоставили. Налоговые органы не смогли подтвердить фактическое существование таких кооперативов и внесут в ЕГРЮЛ сведения о прекращении их деятельности. Исключение из реестра не позволит организациям заключать (продлевать) договоры с иными юридическими лицами и гражданами, например, на потребление электроэнергии, на аренду муниципальной собственности, земельных участков и т.п.

Представитель одного из гаражных кооперативов Александр Лычак заявил корреспонденту деловой интернет-газеты "Вести Карелии" о том, что действия ФНС по отношению к ГСК предсказуемы.

Подробности – по ссылке.

Пожар в Успенской церкви шокировал представителей власти Карелии

Председатель управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова рассказала о том, что пожар в Успенской церкви стал шоком для представителей власти.

Юлия Алипова в эфире ГТРК "Карелия" сообщила о том, что пожар в Успенской церкви шокировал представителей власти, полагавших, что храм в Кондопоге не относится к самым проблемным памятникам региона.

"Для нас это было большим шоком, потому что мы считали со своей стороны, что Успенская церковь в Кондопоге - это один из самых не проблемных у нас объектов",- сказала Алипова, подчеркнув, что на сегодняшний день в Карелии находятся более 120 религиозных объектов, которые вообще не имеют собственников.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Организаторам фестиваля водных фонариков в Петрозаводске грозит штраф

В Петрозаводске полиция составила административный протокол на организатора фестиваля водных фонариков.

В дни проведения фестиваля – 24 и 25 августа – в пойме реки Лососинки были установлены палатки и велась торговля фонариками и светящимися шарами. По мнению правоохранительных органов, это было сделано незаконно. Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе МВД по Карелии, на организаторов торговли был составлен протокол по статье 7.1 КоАП "Самовольное занятие земельного участка", которая предполагает наложение штрафа на юридических лиц до 200 тысяч рублей. Данные материалы переданы в мэрию для принятия решения.

Вместе с тем в МВД сообщили, что ни от мэрии, ни от органов Росприроднадзора к ним не поступало жалоб на проведение фестиваля. Как пояснили в ведомстве, при общении с сотрудниками полиции организаторы фестиваля сослались на ранее выданное им администрацией Петрозаводска разрешение на проведение мероприятия и не сообщили о том, что позднее оно было отозвано.

Напомним, согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков было отозвано администрацией города на основании письма регионального управления Росприроднадзора о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.

Несмотря на это фестиваль состоялся. По его окончании жители Петрозаводска обнаружили десятки фонариков в Лососинке и на берегу реки.

ФОТО и ВИДЕО: Выходные в Петрозаводске – фестиваль красок и огненное шоу

В центре карельской столицы в эти выходные прошли фестивали красок и фонариков, а также огненное шоу.

Фестивали проходили в субботу и воскресенье.

Напомним, согласование на проведение в Петрозаводске 24 и 25 августа фестиваля водных фонариков было отозвано администрацией города на основании письма регионального управления Росприроднадзора о недопустимости проведения подобных массовых мероприятий.

Организаторы праздника – ООО "Вмеза" (Санкт-Петербург) – в течение нескольких дней пытались добиться разрешения на проведение фестиваля, но им так и не удалось этого сделать. В мэрии организаторам, в частности, указывали на то, что мероприятие предполагает массовый пуск фонариков в реку, в связи с чем может быть создана угроза ее загрязнения. Тем более, что компания не представила информацию о классе опасности отходов. Кроме того, организаторы, по имеющейся информации, не согласовали фестиваль водных фонариков с Росрыболовством.

Тем не менее мероприятие состоялось.

"Праздник шаров в воскресенье был довольно унылым - площадь мокрая, на сцене девочка с гитарой, по площади бродит человек 100 с шарами. Зато в конце было огненное шоу с пиротехникой и огнемётами", - пишут очевидцы.

Смотрим, как прошли праздники в центре Петрозаводска в фоторепортаже, а также видеосюжетах от "Столицы на Онего".

Так же, смотрите наши видеорепортажи:

- Фестиваль красок

- Фестиваль водных фонариков

- Огненное шоу

Мэрия пожалуется в надзорные органы на организатора фестиваля водных фонариков

Администрация Петрозаводска готовит обращения в надзорные органы по факту проведения в пойме Лососинки фестиваля водных фонариков.

Напомним, фестиваль водных фонариков прошел в Зарецком парке (пойма реки Лососинки) 24 и 25 августа без разрешения администрации Петрозаводска.

"22 августа отзыв согласования в проведении мероприятия был направлен ООО "Вмеза" (организатору фестиваля, - "Столица на Онего") на основании рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Карелия", - отметили в мэрии в понедельник.

"24 августа, накануне предполагаемого события, организаторам фестиваля были даны дополнительные письменные разъяснения о необходимости согласовывать мероприятие, предполагающее массовый запуск фонариков в водоём, с соответствующими учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический и экологический контроль. Организаторы фестиваля водных фонариков не исполнили обязанности по очистке водоёма от отходов по окончании мероприятия", - констатировали в городской администрации.

В связи с этим мэрия намерена обратиться в Минприроды Карелии.

Кроме того, готовится обращение в налоговую службу.

"Выявлено нарушение в части организации торговли, которую ООО "Вмеза" осуществляло без использования кассовых аппаратов и выдачи товарных чеков. О данном нарушении будут извещены налоговые органы", - пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что полиция составила административный протокол на организатора фестиваля из-за устроенной в пойме Лососинки торговли фонариками и шарами.

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