Все, что случилось сегодня

Медвежьегорский завод продают в Карелии за 58 млн рублей

Продажей предприятия занимается Российский аукционный дом (РАД).

Заявки на торги принимаются до 3 сентября 2018 года.

Как указано на сайте РАД, продаются производственное оборудование молочного цеха и производственные здания.

Начальная цена: 58 млн 39 тыс 200 руб.

Шаг аукциона - 2,9 млн рублей. Сумма задатка: 5,8 млн рублей.

Арбитражным управляющим является Федор Шпет.

В настоящее время торги приостановлены.

По данным карельского правительства, 9 ноября 2017 года учрежденное компанией ООО "Сила Инвеста" общество с ограниченной ответственностью "Молзавод Медвежка" приступило к выпуску молочной продукции на производственных мощностях ООО "Медвежьегорский молокозавод". Деятельность ООО "Молзавод Медвежка" осуществляется в рамках антикризисных мер по восстановлению предприятия, отмечали ранее карельские власти.

На восстановление Успенской церкви в Карелии собрали около 2,5 млн рублей

Около 2,5 миллиона рублей поступило с 24 августа на счет фонда "Северный духовный путь", собирающего средства на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Карелии.

Об этом сообщил РИА Новости директор фонда Александр Лысенковский.

"С пятницы удалось собрать порядка 2,5 миллиона рублей", — сказал Лысенковский.

По его словам, фонд ежемесячно будет отчитываться о сборе средств перед попечительским советом, который возглавил глава Карелии Артур Парфенчиков и митрополит Карельский и Петрозаводский Константин. Лысенковский отметил, "это только старт акции, планируются также несколько благотворительных мероприятий". Самые существенные пожертвования – по миллиону рублей – сделали глава Чечни Рамзан Кадыров и владыка Панкратий от имени Духовного собора Валаамского монастыря.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков перечислил 100 тысяч рублей. Пожертвования также сделали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Ленобласти Сергей Перминов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Мурманской области Марина Ковтун.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток, в тот день гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

Трое человек госпитализированы после серьезного ДТП в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись на "встречке" в Петрозаводске, трое человек госпитализированы, сообщает УГИБДД по Карелии.

Во вторник в 1.28 на улице Онежской флотилии в районе дома №43 19-летний водитель ВАЗ-2114, выполняя обгон, не убедился в безопасности маневра.

Автомобиль выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Avensis.

В результате пострадали три человека – 42-летний водитель Toyota и пассажиры ВАЗа (18-летняя девушка и 20-летний молодой человек).

Все пострадавшие госпитализированы.

фото: RTVI

Первые фрагменты останков найдены на раскопках в Сандармохе

На раскопках в Медвежьегорском районе Карелии нашли первые фрагменты останков.

"Найденные фрагменты, предположительно, принадлежат военнослужащим. Раскопки проводят на месте захоронения, о котором раньше не знали", - сообщает RTVI.

Раскопки продлятся до 5 сентября в Сандармохе. Их ведут Российское военно-историческое общество (РВИО) и поисковый батальон Западного военного округа (ЗВО).

Издание отмечает, что документов на раскопки ранее не известного захоронения члены РВИО и ЗВО не предъявили.

Захоронения в Сандармохе в 1997 году нашел историк и глава карельского отделения "Мемориала" Юрий Дмитриев. Сам Дмитриев сейчас под арестом, его обвиняют в насилии над приемной дочерью.

РВИО основано в 2012 году российским президентом Владимиром Путиным, председателем общества является глава Минкультуры Владимир Мединский, председателем попечительского совета — бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох в годы репрессий, потребовали отменить поиски останков красноармейцев.

Как пишет "Новая газета", письмо адресовано министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия Карелии, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу (РВИО), отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия.

Змея приползла на автомойку в Петрозаводске

Водитель на Древлянке запечатлел змею, которая приползла на автомойку самообслуживания.

В редакцию "Столицы на Онего" Петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел змею.

"Приехал сегодня днем на автомойку на Лососинском шоссе, стал выходить из машины и чуть не наступил на змею, которая грелась на плитке", - написал в комментарии к фото петрозаводчанин.

Жестоко убивший в Финляндии вьетнамца житель Петрозаводска может сесть пожизненно

Задержанному в Финляндии россиянину грозит пожизненный срок за жесткое убийство вьетнамского студента в одном из общежитий Миккели, сообщают СМИ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Lansi-Savo.

Напомним, по версии следствия, 1 ноября 2017 года, в городе Миккели 20-летний житель Карелии зарезал в общежитии вьетнамского студента местного университета. Момент нападения видел свидетель. Подозреваемый был задержан, а впоследствии арестован. Он является жителем Петрозаводска.

В настоящее время, как пишут финские издания, прокурор требует для 20-летнего россиянина "пожизненное заключение за убийство с отягчающими обстоятельствами".

Со ссылкой на материалы следствия газета также сообщает подробности преступления. Издание пишет, что обвиняемый нанес жертве, гражданину Вьетнама 1995 года рождения, не менее 150 ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. При этом была ранена и подруга убитого.

Прокурор считает, что убийство было спланировано, так как компьютер и телефон обвиняемого содержат материалы, обучающие совершению подобного преступления.

Адвокаты россиянина, в свою очередь, отрицают подобный план, ссылаясь на данные психологической экспертизы, подтверждающие ограниченную вменяемость подзащитного. Преступник и жертва были едва знакомы, а погибший студент был выбран в качестве жертвы случайно.

Как ожидается, вердикт по данному делу будет вынесен через месяц.

В Карелии продолжат строительство судоходного канала к элитной турбазе

Планируемое за счет бюджета строительство судоходного канала к элитной турбазе "Ладожская усадьба" в Карелии приведет к гибели водных биоресурсов, что потребует искусственного воспроизводства рыбы.

Об этом говорится в отчете о научно-исследовательской работе, проведенной ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" в рамках разработки проектной документации.

Согласно проектной документации, судоходный канал планируется проложить в заливе Ниэмелянсалми Ладожского озера. Длина прорези – 900 метров, и ширина – 7,7 – 13,6 метра.

Гарантированная глубина, которую должны обеспечить дноуглубительные работы при минимальном уровне Ладожского озера – 2,1 метра.

В пояснительной записке к аукционной документации говорится, что судоходный канал будет предназначен для прохода судов типа "Princess 65".

Ученые привели расчет замера прогнозируемого вреда водным биоресурсам залива Ниэмелянсалми. Ожидается, что погибнет 726,56 кг. рыбы.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске

ДТП с участием пешехода и фургона произошло на пересечении улиц Лыжная, Ровио и Мончегорская.

Вечером в понедельник автомобиль пересекал перекрёсток, выезжая с улицы Мончегорской на улицу Ровио во время смены сигналов светофора. В это же время пешеход пересекал проезжую часть улицы Ровио по регулируемому пешеходному переходу, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП зафиксировали камеры компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк".

В Карелии выросла продолжительность жизни мужчин

Средняя продолжительность жизни жителей Карелии достигла 70,7 года.

Это следует из официальных данных Карелиястата за 2013-2017 годы.

В 2013 году средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения республики составляла 69,2 года, а к 2017 году выросла на 1,5 года.

Продолжительность жизни мужчин в течение 5 лет росла более высокими темпами, чем женщин.

На сколько увеличилась продолжительность жизни у женщин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Путин пообещал "детально сформулировать" мнение по пенсионной реформе в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин считает, что изменения в пенсионном законодательстве должны быть справедливыми и иметь "человеческое измерение".

"Прошу не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан", - обратился глава государства к участникам совещания по социально-экономическим вопросам, говоря о предлагаемых правительством изменениях пенсионной системы.

"Здесь нельзя действовать механически, формально, только взвешенно и только осторожно, считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются", - подчеркнул Путин.

"Именно такое - человеческое измерение - должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта (о пенсионной системе)", - указал президент.

Как отмечает ТАСС, Путин сделал акцент на том, что "все решения, связанные с обеспечением интересов граждан старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи и социальной защиты должны приниматься с опережением".

"Мы не можем руководствоваться известным принципом (французского монарха) "короля-солнце" Людовика XIV, который как-то сказал: "После меня - хоть потоп", - подчеркнул президент. - Мы не можем так поступать, если ответственно относиться к стране". "Мы обязаны учитывать реальную ситуацию в экономике и на рынке труда, должны понимать, что ждет страну через десять, двадцать и даже через тридцать лет", - отметил Путин.

Глава государства добавил, что преобразования необходимы для того, "чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, не просто была финансово устойчивой на десятилетия вперед, но и для того, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали нынешнее и будущее поколение наших граждан".

"И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными", - подчеркнул Путин.

Реформа в сфере пенсионного обеспечения, по словам Путина, "безусловно, вызвала ожидаемую реакцию - достаточно острые дискуссии в обществе".

"Понятно, потому что для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться.

"Собственно говоря, так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода", - отметил Путин. Он назвал предлагаемые изменения в пенсионной системе "наиболее острой на сегодняшний день темой".

"Мы договорились, что коллеги в правительстве в ходе работы над законопроектом (об изменениях в пенсионной системе) ко второму чтению проведут консультации с политическими партиями, профсоюзами, с общественными организациями, с регионами, с экспертным сообществом дополнительно", - сказал глава государства.

"Хотел бы, конечно, сегодня услышать, какие корректировки в законопроект вы предлагаете внести по итогам этих обсуждений", - обратился Путин к участникам встречи.

"Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть, это важно, это необходимо", - заметил глава государства.

Президент признался: "Со своей стороны, разумеется, постоянно и внимательно слежу за ходом дискуссии, у меня сложилось свое мнение по этому кругу вопросов".

"Я в ближайшее время, может быть, завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Но прежде чем это сделать, хотел бы еще раз послушать ваши соображения", - сказал Путин.

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