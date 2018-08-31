Самое важное за сегодня

Парфенчиков предрекает Лахденпохье судьбу спального района для жителей Петербурга

Накануне 1 сентября в правительстве Карелии обсудили состояние дорожной инфраструктуры на маршруте школьных автобусов.

В минувший четверг, 30 августа, глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с министром образования Александром Морозовым, зампремьер-министра правительства по соцвопросам Ларисой Подсадник, министром транспорта Дмитрием Кондрашиным и начальником управления автодорог Карелии Виктором Россыпновым обсудили вопросы подвоза школьников из отдаленных районов республики в учебные заведения.

В ходе заседания Артур Парфенчиков отметил, что у всех поселков разные перспективы развития.

"Иногда видим, что нет перспективы у деревни, нет желающих, нет экономики, нет логистики, нет бизнеса, который хотел бы туда прийти, в силу абсолютно объективных причин", - объяснил глава Карелии.

При этом Артур Парфенчиков рассказал, что, например, у Лахденпохского района есть будущее, и оно появилось благодаря развитию дорожной инфраструктуры.

"Мы обсуждали Лахденпохью, - сказал Парфенчиков, - у меня есть глубокое убеждение, что сейчас, после строительства новой трассы, если от Лахденпохья до Петербурга будет 2 часа 10 мин езды, мы прекрасно понимаем, что район будет развиваться. Наверно, это даже будет элитный спальный район питерской агломерации. В хорошем месте построил дом, поселил семью, сам езди на работу. Семья живет в экологически чистой приятной обстановке, дети должны ходить в школу".

ОПРОС: Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?

Президент РФ Владимир Путин предложил смягчить законопроект о повышении пенсионного возраста и принять меры по защите прав граждан, которые не смогут выйти на пенсию, как планировали.

О своих инициативах глава государства сообщил в телеобращении к жителям России. Президент считает принципиальным сохранить на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года.

"Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю…То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок", — сказал Путин.

Президент отметил, что поддерживает предложение о сохранении всех действующих региональных льгот.

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?

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Парфенчиков отказался проводить рабочую встречу с экс-мэром Петрозаводска, заявила Ширшина

Директор Олонецкого молочного комбината Галина Ширшина сообщила о том, что глава Карелии Артур Парфенчиков не удовлетворил ее просьбу о личной встрече для обсуждения ситуации на предприятии.

Галина Ширшина на пресс-конференции в Петрозаводске рассказала о несостоявшейся встрече с Артуром Парфенчиковым, на которой она планировала обсудить ситуацию, сложившуюся на Олонецком молочном комбинате. Менеджмент крупного производителя молочной продукции планирует вывезти предприятие из Карелии из-за невозможности наладить диалог с властью, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

"Биг Бен" в Петрозаводске пошел трещинами

В мэрии столицы Карелии состоялось заседание консультативного совета по делам градостроительства.

Как рассказала представитель карельского ОНФ Анна Лопаткина, которая приняла участие в совещании, есть предварительные договорённости с одной из строительных компаний о демонтаже стелы с часами на площади Гагарина.

"Специалисты, которые провели предварительный осмотр конструкции отметили также наличие трещин в конструкции. В связи с чем вопрос демонтажа становится более актуальным. Напомню, по данному объекту есть решение суда к собственнику объекта произвести демонтаж, так как стела установлена без соответсвующих разрешений и документация по ней отсутствует", - написала "ВКонтакте" Анна Лопаткина, которая приняла участие в совещании.

После демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте плоскостной ландшафтной композиции, рассказала она.

По словам Лопаткиной, в вопросе о сносе пристройки "Невский пассаж" к дому №30 на проспекте Александра Невского собственники квартир занимают категоричную позицию. За демонтаж и против любых вариантов реконструкции пристройки высказались даже жильцы тех квартир, окна которых выходят на другую сторону.

"Поиск компромиссного решения продолжается параллельно с обследованием конструкций дома, выполняемым экспертами сторонней организации", - сказала представитель ОНФ.

Ещё одна актуальная дискуссионная тема – определение места установки стелы "Город воинской славы". По словам Анны Лопаткиной, она появится в Петрозаводске к 100-летию Карелии. Новые варианты ее размещения будут вынесены на широкое общественное обсуждение.

В Петрозаводске выставлена на продажу "скандальная" автомойка

На сайте объявлений появилась информация о продаже автомойки самообслуживания, расположенной рядом с парком "Беличий остров" на Кукковке.

Владелец продает автомобильную мойку за 48 млн рублей. Объявление о продаже объекта размещено на сайте Avito.ru, сообщают "Вести Карелии".

Ранее строительство автомойки на Карельском проспекте вызвало протест местных жителей.

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Фото с паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ФОТО: У заправки на Древлянке столкнулись автомобили, есть пострадавший

На Лососинском шоссе, при выезде с заправки, столкнулись два автомобиля, пострадал пассажир, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 31 августа, на пересечении Лососинского шоссе и Скандинавского проезда, у автозаправки, произошло ДТП с участием Renault Sandero и Renault Logan.

Водитель, управляя Renault Sandero, не предоставил преимущества в движении Renault Logan, двигавшемуся во встречном направлении, и совершил столкновение.

В ДТП травмы получил пассажир Renault Sandero, который, по информации ГИБДД, госпитализирован с места аварии.

фото: otr-online.ru

Ширшина рассказала, что лучше - пост мэра или должность директора молкомбината

Галина Ширшина сравнила работу в кресле директора Олонецкого молочного комбината с трудом на посту мэра Петрозаводска.

На пресс-конференции в Петрозаводске Галина Ширшина ответила на вопрос журналистов о том, где ей было комфортнее работать,- на посту мэра столицы Карелии или в должности руководителя молкомбината.

Напомним, что до назначения на пост директора молкомбината в Олонце Галина Ширшина в сентябре 2013 года стала первой женщиной-мэром Петрозаводска и проработала в этой должности до декабря 2015 года.

Что Галина Ширина ответила на вопрос журналистов, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".

Власти Карелии обнаружили в Приладожье нелегальный турбизнес

Министерство экономического развития Карелии и власти районов Приладожья провели инвентаризацию туристических объектов на территориях этих районов с целью выявления фактов нелегального ведения бизнеса.

"В ходе ревизии установлен ряд нарушений в части определения правового и налогового статуса объектов, выявлены незарегистрированные места туристического пребывания, нецелевое использование земельных участков под объектами, а также туристические объекты, построенные на землях сельскохозяйственного назначения", - сообщила пресс-служба министерства.

Что по данным нарушениям сказал премьер-министр по вопросам экономики Дмитрий Родионов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Полпред президента прибыл с инспекцией в Карелию

В Кондопогу с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Полпреда сопровождают глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович. Рабочая поездка посвящена реализации в Карелии "майских" указов президента 2012 и 2018 года.

Начался рабочий визит полпреда с возложения цветов к Братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Александр Беглов побывает на Кондопожском ЦБК, встретится с активом предприятия.

В ходе рабочей поездки запланированы посещения различных социальных объектов – поликлиники Кондопожской ЦРБ, Дворца спорта и Дворца искусств, школы № 8.

Александр Беглов на месте обсудит перспективы восстановления утраченной Церкви Успения Пресвятой Богородицы.

Бывший житель Петрозаводска опасается, что его могут обвинить в похищении сына

Очередной международный скандал, связанный с опекой детей Сергея Тимонена и Светланы Карелиной, может разразиться из-за желания сына остаться с отцом в Финляндии.

"В ближайшее время, по всей видимости, появится новость о похищении ребёнка – гражданина РФ, гражданином Финляндии. И СМИ РФ снова начнут очередную политическую кампанию по "спасению", - сообщается в письме Сергея Тимонена, разосланном в пятницу в редакции СМИ Карелии.

По словам Тимонена, его 12-летний сын Артем в течение 6 лет пытается "остаться жить" с ним в Суоми.

"Он многократно заявлял об этом. На психологических экспертизах, представителям отдела опеки Петрозаводска, в суде. Все игнорируют мнение ребёнка", - сообщает Тимонен в письме.

В этом году дети Сергея Тимонена и его бывшей супруги Светланы Карелиной находились на каникулах в Финляндии у отца. Жили они там с 23 июля.

"Дочка захотела вернуться, я ее отвез. А сын пожелал остаться со мной и живет в Финляндии. С матерью он регулярно общается по "Скайпу", - рассказал Тимонен "Столице на Онего".

Он заявил, что опасается скандала "с похищением", который может организовать его бывшая супруга.

"Сейчас Артём находится в Финляндии, он не хочет возвращаться к матери, он написал ей письмо об этом. Мать по-прежнему не даёт согласие на то, чего хочет её сын, и на что он имеет право по закону", - считает Тимонен.

Между тем, есть решение двух инстанций – Верховного суда Карелии и Верховного суда Финляндии – о том, что дети супругов должны жить с матерью в России. Кроме того, суды определили не разделять близнецов - они должны жить вместе.

Напомним, осенью 2012 года бывший житель Петрозаводска, ныне живущий в городе Йоэнсуу в Финляндии, Сергей Тимонен отказался вернуть матери - Светлане Карелиной в Петрозаводск - общих детей, которые приехали к нему в гости. Все это время дети находились в Финляндию по туристическим визам, срок действия которых истек.

В ходе затяжного процесса по возвращению детей в Россию, Тимонен пытался лишить Карелину родительских прав и доказать законность нахождения двойняшек в Финляндии.

25 января 2013 года Верховный суд Карелии постановил, что шестилетние Артем и Софья Тимонен должны быть возвращены матери, Светлане Карелиной в Петрозаводск. Вопрос опеки над детьми также должен решаться в России.

Решение российского суда подтвердил Нагорный суд города Хельсинки 11 марта 2013 года.

Позже Верховный суд Финляндии вынес решение, что дети Светланы Карелиной и Сергея Тимонена должны быть переданы матери и вернуться в Карелию.

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