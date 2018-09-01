Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Полпред президента поддержал идею восстановления сгоревшей Успенской церкви в Карелии

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов пообещал перечислить личные средства на восстановление сгоревшего храма.

В рамках визита в Кондопогу Александр Беглов посетил место, где прежде находилась сгоревшая Успенская церковь, передает пресс-служба карельского правительства.

Уничтоженный огнем храм власти республики планируют восстанавливать. 23 августа был открыт официальный сбор средств на воссоздание Успенской церкви на счет благотворительного фонда "Северный Духовный путь". В настоящее время собрано порядка 4 млн рублей.

Полпред президента Александр Беглов выразил намерение перечислить личные средства на счет фонда.

"В силу своей уникальности Успенская церковь в Кондопоге была хорошо изучена специалистами. Имеющийся объем актуальной научной информации позволяет прорабатывать вопрос о возможности ее научно обоснованного и максимально достоверного воссоздания при условии тщательного подбора материала и воспроизведения традиционных технологий с использованием исторических плотницких инструментов. Ведущие специалисты по реставрации деревянного зодчества — исследователи, проектировщики, плотники-реставраторы северо-запада России - готовы объединить свои усилия в этой работе",- сообщает пресс-служба Артура Парфенчикова.

Успенская церковь была уничтожена огнем 10 августа. По предварительным данным, причиной пожара был поджог. Подозреваемым является 15-летний подросток.

ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске

Смертельное ДТП произошло на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Правды.

Автомобили двигались по улице Правды во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников движения совершал левый поворот на проспект Александра Невского, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

О происшествии сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате столкновения оба автомобиля отбросило на угол перекрёстка.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется.

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк" .

Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила подробности смертельного ДТП, произошедшего на пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского.

31 августа в 20 часов 39 минут в районе пересечения улицы Правды и проспекта Александра Невского столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и "Фольксваген Пассат".

По предварительным данным, водитель отечественного авто, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество иномарке, двигавшейся прямо. Произошло столкновение. Видео происшествия запечатлели камеры наблюдения.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения водитель автомобиля "ВАЗ-2107" и пассажир 1957 года рождения, который скончался на месте ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Левин рассказал, кого не должна пугать пенсионная реформа

Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.

В настоящее время в России активно обсуждаются предстоящие изменения в пенсионном законодательстве. Законопроект, подготовленный правительством РФ, Госдума приняла в первом чтении. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, но уже сейчас у жителей Карелии возникает много вопросов о предстоящих изменениях.

- Николай Иванович, о причинах повышения пенсионного возраста уже было написано много. Сейчас, в основном, жителей Карелии волнуют вопросы о том, всех ли коснется повышение пенсионного возраста? Для кого пенсионный возраст останется прежним и кто будет иметь право на досрочный выход?

- Есть ряд категорий, для которых возраст выхода на пенсию останется прежним. Это граждане, работающие в опасных и вредных условиях труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам. Среди них работники плавсостава на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, летный состав гражданской авиации, водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах и еще есть десять профессий – их полный перечень размещен на сайте ПФР в разделе "Что необходимо знать о законопроекте".

Также повышение пенсионного возраста не коснется тех граждан, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья. Это, к примеру, женщины, родившие пятерых или более детей, инвалиды по зрению, имеющие первую группу инвалидности и еще ряд категорий.

Не изменится пенсионный возраст также для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.

Более того, законопроектом предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 40 лет и мужчины со стажем не менее 45 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с учетом предусмотренного законопроектом переходного периода.

Исходя из данных о количестве всех назначенных пенсий в 2017 году в Республике Карелия, запланированные изменения законодательства о праве на страховую и государственную пенсию в 2019 году не затронут порядка 1672 человек или 19,7% от общего числа пенсионеров.

Полностью интервью Николая Левина читайте здесь.

"Земля буквально пропитана кровью"

Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.

Совместная поисковая экспедиция РВИО и 90 отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в Медвежьегорском районе Карелии, не успев начаться, привлекла к себе внимание. Против раскопок выступили родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох. Они обратились с открытым письмом к министерству культуры России, правительству Карелии, управлению по охране объектов культурного наследия республики, администрации Медвежьегорского района, Российскому военно-историческому обществу, отделению РВИО по Ленинградской области и руководителю раскопок Олегу Титберия, который руководит экспедицией.

"Карельские леса хранят память о тех сражениях, земля буквально пропитана кровью. Ранее здесь проводились исследовательские работы, но в связи с локальными очаговыми боевыми действиями и большой труднодоступной территорией обследование данного района сильно затруднено. По сути, останки советских солдат здесь целенаправленно не искали. Сейчас по просьбе региональных властей мы проверим гипотезы, выдвинутые историками-краеведами. Если мы найдём павших воинов, то сможем увековечить их память, перезахоронить с воинскими почестями", - сказал руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы РВИО Сергей Баринов.

Подробности экспедиции РВИО в Сандармохе- в материале "Столицы на Онего".

Парфенчиков сказал, что думает о юном подозреваемом в поджоге Успенской церкви

Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые высказал свое отношение к подростку, подозреваемому в поджоге Успенской церкви.

В среду в Петрозаводске в рамках августовской педагогической конференции состоялся круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, формирования позитивных жизненных ценностей и установок. Естественно, тригером для данной темы послужил поджог Успенской церкви в Кондопоге 10 августа. В преступлении подозревается 15-летний школьник из 20-й школы Петрозаводска.

На заседании выступил Артур Парфенчиков.

- Ситуация, когда церковь сожжена руками, будем откровенно говорить, ребенка, я бы в последнюю очередь обвинял бы его. Ребенок – это орудие. Даже 15-летний. Вследствие каких-то процессов, которые нужно изучать, нужно понимать… Надо разбираться, как случилось так по вине взрослых, что его мозги оказались засорены вот этой мерзостью. Засорены, а потом не очищены,- заявил глава Карелии во время своего выступления.

Что еще говорил Артур Парфенчиков о поджоге храма в Карелии- читайте в материале "Столицы на Онего".

ФОТО: Автомобилисты Петрозаводска показывают чудеса парковки

В Сети появились фотографии необычных мест парковок, которые выбирают городские автолюбители.

Автолюбители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" делятся снимками необычно припаркованных машин.

Так, на Древлянке владелец автомобиля просто оставил его в центре проезжей части. Автор фото назвал предполагаемую хозяйку машины "богиней парковки".

В Соломенном, на ул. Труда, автомобилист припарковал свою иномарку на холме. "Был удивлен такой парковке во дворе. Вопрос: как так? И зачем? Может, кто знает подробности...",- написал очевидец.

Сегодня в Петрозаводске пройдет Ресторанный день

Арт-пространство "Agriculture-club" проводит в столице Карелии Фестиваль еды и празднует новоселье.

Открытие "Ресторанного дня" состоится сегодня в 15.00. Об этом сообщает паблик Agriculture_club в соцсети.

"Сегодня в 15.00 наш Ресторанный день открывает новую эру в истории Agriculture_club. Поедим, послушаем песен, пообщаемся. Семь роскошных народных ресторанов, шикарная атмосфера, концерт от Квартирника! Нас ждет великий день вместе с музыкантами, рестораторами и друзьями",- сообщают организаторы праздника.

Agriculture_club в новом сезоне переехал и теперь располагается по адресу ул. Коммунальная, д. 20-а.

Полпред президента подарил квадрокоптер директору школы в Карелии

Полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов посетил кондопожскую школу № 8 и вручил ее руководителю презент.

Александр Беглов во время своего визита в Карелию посетил ряд социальных объектов Кондопоги: Дворец искусств, Ледовый дворец, центральную районную больницу, школу № 8. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Во время посещения кондопожской школы №8 полпред президента вручил ее руководителю Елене Мотрий квадрокоптер.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, квадрокоптер учебное заведение "будет использовать при проведении занятий и праздников".

Праздник "Калакунда" в Петрозаводске вошел в топ-10 лучших событий начала осени

Международный рыбный фестиваль «Калакунда», который откроется в Петрозаводске, вошел в десятку наиболее интересных событий России, по оценке сайта "ТурСтат".

Аналитическое агентство ТурСтат определило лучшие события и фестивали для туристов на первые осенние выходные.

Эксперты выяснили, где проходят лучшие мероприятия для отдыха гостей.

Праздник "Калакунда" оказался на шестой позиции в составленном ТОПе.

Весь список самых интересных мест для досуга 1-2 сентября выглядит так:

Фестиваль «День Бородина», Московская область, 1-8 сентября 2018 Фестиваль «Секреты мастеров», Нижний Новгород: 1-2 сентября 2018 Всемирные Игры Кочевников 2018, Киргизия, 2-8 сентября 2018 Фестиваль «Лоза и Муза», Должанская, Краснодарский край, 1-2 сентября 2018 Карнавал «Я, ты, он, она — вместе дружная Югра!», Югорск, ХМАО, 1 сентября 2018 Праздник «Калакунда», Петрозаводск, Карелия: 2 сентября 2018 Фестиваль «ШаньгаФест», с. Ыб, Коми: 1-2 сентября 2018 Фестиваль «Герои улицы», Пермь: 1-2 сентября 2018 Фестиваль «Среда», Волгоград, 1-2 сентября 2018 Праздник «Серебряная Лира», Красный Рог, Брянская область: 2 сентября 2018

"Калакунда" – семейный праздник с развлекательной программой. Он пройдет 2 сентября в устье реки Лососинка в Петрозаводске. В этом году там впервые пройдут соревнования среди профессиональных рыбаков. Также в рамках праздника состоится фестиваль карельского меда и пройдут мастер-классы по приготовлению рыбы.

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