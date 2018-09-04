Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
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Новости. Погода
07:05, 04 Сентября 2018

Прогноз погоды на вторник

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Пасмурно, +11 ° …+18 ° 1 м/с ЮВ 761 мм.рт.ст. 90%
день Небольшой дождь, +19 ° …+21 ° 2 м/с ЮВ 760 мм.рт.ст. 71%
вечер Небольшой дождь, +14 ° …+20 ° 1 м/с ЮВ 759 мм.рт.ст. 84%
ночь Малооблачно, +13 ° …+14 ° 1 м/с Ю 759 мм.рт.ст. 92%

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