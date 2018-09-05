Главные новости сегодняшнего дня

ФОТО: Дебаркадер, на котором плавал Нелидов, продают в Карелии за 17,5 млн рублей

Дом на воде выставили на продажу за 17,5 млн рублей на популярный сайт объявлений.

Объявление разместила компания Недвижимость.ру. Как рассказали "Столице на Онего" в фирме, обременений на объект отсутствуют. Судно владеет частное лицо, отметили в компании.

В объявлении указано, что общая площадь двухэтажного дома на воде 140,2 кв.м. Он построен по индивидуальному проекту в 2010 году, а капитальном отремонтирован в 2014 году.

На судне есть кухня, два балкона, бассейн, сауна, хамам, душевая, туалет. Судно обеспечено отоплением, водоснабжением, канализацией, электроснабжением, вентиляцией и др.

Судно, согласно данным, располагается в районе Соломенного на Онежском озере. Цена: 17,5 млн рублей.

Ранее на дебаркадере видели экс-главу Карелии Андрея Нелидова.

Что будет с северными льготами после повышения пенсионного возраста, рассказал Левин

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Карелии Николай Левин рассказал о будущем северных льгот после повышения пенсионного возраста в стране.

По словам Левина, северные льготы должны учитываться при проведении в стране пенсионной реформы.

"Если общеустановленный возраст выхода на пенсию у мужчин 65 лет по тем поправкам, которые, возможно, будут приняты; будет право выхода на пенсию у мужчин в 60 лет. У женщин при общеустановленном праве выхода на пенсию в 60 лет льгота позволит выйти в 55 лет", - сказал он.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: На проспекте Невского автобус устроил групповое ДТП

В Петрозаводске около часа назад произошло ДТП с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей.

Инцидент зафиксировала камера компании "Ситилинк".

После случившегося движение на этом участке Невского на некоторое время оказалось затруднено.

фото: МВД Карелии

Появилось видео задержания членов ОПГ, обманывавших пенсионеров в Петрозаводске

МВД Карелии обнародовало видео задержания членов организованной преступной группы, которые под видом работников водоканала заставляли пожилых людей покупать фильтры для воды.

Кадры оперативной съемки были показаны в эфире телепрограммы "Дежурная часть".

"Мошенники работали быстро, четко, нахрапом. Под видом работников водоканала они проникали в квартиры к пожилым людям и сообщали ложную информацию о работах по замене труб и установке дополнительного очистного оборудования, якобы проводимых администрацией города", - сообщается в сюжете.

Авторы программы также пообщались с одной из потерпевших.

Видео: YouTube/Vesti Karelia.

ФОТО: Нургалиев предложил проводить ярмарки карельских товаров в парке 50-летия пионерской организации

Заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев посоветовал властям Петрозаводска подумать об обустройстве на территории обновляемой зоны отдыха площадки для проведения ярмарок товаров местных производителей.

Свое предложение о развитии парка 50-летия пионерской организации Нургалиев высказал в минувший вторник, инспектируя вместе с главой Петрозаводска Ириной Мирошник работы по благоустройству зоны отдыха. Парк обновляется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

"Во многих городах есть такие площадки, куда приезжают местные производители. Здесь могли бы проводиться ярмарки товаров из разных районов республики", - цитирует сайт администрации Петрозаводска заместителя секретаря Совета безопасности.

Как рассказали в мэрии, участники выездного заседания также отметили, что в настоящее время администрация города совместно с министерством природных ресурсов республики прорабатывает проект по очистке и углублению русла Неглинки.

"В этом году следует подготовить соответствующий пакет документов, если будут возникать какие-то вопросы, мы готовы помочь с их решением", - сказал Рашид Нургалиев.

Заместитель секретаря Совбеза также предложил свою помощь в дальнейшем обустройстве сквера около мемориала "Колокол Скорби" и обсудил с представителями общественных организаций ветеранов боевых действий планы по возможному обновлению территории вокруг мемориала "Черный тюльпан", сообщили в администрации Петрозаводска.

Напомним, проект благоустройства парка 50-летия пионерской организации разделен на несколько этапов. Во входной зоне со стороны улицы Анохина ведется асфальтирование участка дороги, выполняется оборудование нескольких пешеходных тропинок, выравнивается газон. Рядом со скульптурой "Медведь" установят урны и скамейки с чугунными ножками, на центральном газоне возле дерева появится большая круглая скамейка. Завершение всех работ запланировано на третью декаду сентября.

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович прокомментировал сохранение региональных льгот пенсионерам

Законопроект о сохранении региональных льгот будет рассмотрен на ближайшем заседании профильного комитета 11 сентября, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

"Пенсионное обеспечение – вопрос очень чувствительный для граждан, поэтому мы просто обязаны сделать всё для того, чтобы сохранить существующие льготы", - отметил спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

Как сообщалось ранее, депутаты Законодательного собрания Карелии от фракции "Единая Россия" внесли законодательную инициативу, которая позволит сохранить региональные льготы для жителей Карелии, независимо от того, как изменится возраст выхода на пенсию. Предложения депутатов прокомментировал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

- Мы предлагаем сохранить "северные" льготы в виде дополнительных ежемесячных выплат гражданам, у которых имеются заслуги перед республикой в государственной, хозяйственной и общественной деятельности. Сохранится и социальная поддержка работников противотуберкулезных учреждений. Если раньше этой категории граждан было дано право на льготу только с момента выхода на пенсию – в 50 лет женщинам и 55 лет мужчинам, то в условиях нового пенсионного законодательства возраст получателя этих льгот останется без изменения.

Кроме того, сохранятся ежемесячные выплаты и компенсация расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ, а также такая льгота, как бесплатное зубопротезирование. Параметры предоставления этих мер социальной поддержки не изменятся, люди по-прежнему будут получать их в 50 и 55 лет, - подчеркнул Шандалович.

Законопроект о сохранении региональных льгот будет рассмотрен на ближайшем заседании профильного комитета 11 сентября.

Левин нашел способ, как убедить работодателей не увольнять предпенсионеров

Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Карелии Николай Левин прокомментировал идею Владимира Путина ввести уголовное наказание за увольнение работников предпенсионного возраста.

Николай Левин предположил, что инициатива Владимира Путина будет эффективной, но подчеркнул, что работодателей необходимо не только наказывать, но и стимулировать.

"Если эти поправки будут приняты и в Уголовный кодекс, и в Административный кодекс, конечно, они будут работать",- предположил Левин.

Кто, по мнению Левина, будет контролировать такие действия работодателя, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

В Карелии 83-летняя бабушка пошла за грибами и заблудилась

В Прионежском районе Карелии спасатели карельской поисковой службы вывели из леса пожилую любительницу грибов.

Как сообщили в карельской поисково-спасательной службе, каждые выходные в лесах Карелии теряются люди, которых приходится искать и спасать.

Так, по информации спасателей, в минувшую субботу 1 сентября вывели из леса трех грибников, в воскресенье – двух.

Возраст любителей грибной охоты зачастую оказывается критическим для таких лесных походов.

"Вчера, 4 сентября, в Пяжиевой Сельге заблудилась 83-летняя бабушка, инвалид II группы, - сообщили в карельской поисково спасательной службе, - позвонила по номеру 112 и вышла на нас. Мы ее вывели из леса по телефону. Несколькими днями ранее в Кондопожском районе заблудились два человека – мужчина 59 года рождения и на следующий день женщина 35-го года рождения. На поиски выезжали спасатели – вывели из леса".

В поисково-спасательной службе напоминают любителям тихой охоты о том, что с собой в лес необходим брать набор туриста: компас, спички и еду.

Детский омбудсмен попросил защиты для бывшей приемной дочери Дмитриева после визита к ней блогера Трунова

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев попросил следственное управление СК РФ по республике защитить от посторонних лиц девочку, которая является потерпевшей по уголовному делу о педофилии, возбужденному в отношении главы карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева.

Как рассказал ТАСС адвокат Игорь Перов, представляющий интересы потерпевшей стороны, 1 сентября неизвестный пытался посетить семью и школу несовершеннолетней, которая была приемной дочерью Дмитриева, а в настоящее время находится под опекой бабушки. Мужчина хотел получить комментарий по уголовному делу и сфотографировать ребенка.

"Геннадий Александрович обратился в Следственный комитет с просьбой обеспечить защиту потерпевшей в связи с возникшей ситуацией. Любой человек, который сейчас поедет с этими вопросами, нарушит права ребенка", - сказала помощник уполномоченного Екатерина Беседина.

По ее словам, в адрес уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева также поступило официальное обращение от бабушки с описанием ситуации и просьбой обеспечить защиту девочки.

"Вторжение в частную жизнь, сбор персональных данных, к которым относится информация о месте проживания и образовательном учреждении, где она обучается, [может] создать угрозу ее безопасности. Подобные действия не могут оцениваться иначе, чем давление на семью потерпевшей. Считаю их недопустимыми не только с правовой, но и с моральной точки зрения", - говорится в заявлении Сараева, размещенном в соцсети "ВКонтакте".

В Петрозаводске с актером Геннадием Мелехиным простятся в театре

Прощание с актером Геннадием Мелехиным, который ушел на 83-году жизни, состоится 7 сентября в Музыкальном театре Карелии.

Напомним, актер скончался 4 сентября после продолжительной болезни.

Как рассказали "Столице на Онего" в театре Ad Liberum, прощание пройдет в здании Музыкального театра Карелии (Бывший Русский драматический театр Карелии) в пятницу, 7 сентября, в 10 часов утра.

Геннадий Мелехин родился 31 марта 1936 года в городе Рузаевка Мордовской АССР. В 1960 году закончил Ленинградский театральный институт по специальности актёр драмы (класс Б.Жуковского). После окончания института вошел в труппу Государственного русского драматического театра Мордовской АССР. Играл в Челябинском театре драмы им.Цвиллинга, Свердловском театре драмы, Красноярском музыкально-драматическом театре (Красноярск-26).

В 1984-2006 гг. служил в Русском драматическом театре Карельской АССР (позже - Русский театр драмы Карелии, а ныне Музыкальный театр республики). Участвовал в телеспектаклях, был режиссером-постановщиком ряда спектаклей и концертных программ.

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