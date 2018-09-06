Главные новости сегодняшнего дня

Горячее водоснабжение некоторых районов Петрозаводска будет ограничено

С 1 часа ночи 11 сентября до 8 утра 14 сентября будут проводиться работы по врезке новых участков теплопровода от территории Петрозаводской ТЭЦ до проспекта Первомайский.

В связи с вводом в работу новых участков тепловой сети будет ограничено горячее водоснабжение некоторых районов Петрозаводска

Для проведения указанных работ будет отключено горячее водоснабжение для потребителей следующих микрорайонов:

— Сулажгора;

— Октябрьский проспект, ограниченный ул. Достоевского — ул. Ленинградская — пр. Первомайский — ул. Шотмана;

— Центр города, ограниченный ул. Еремеева — ул. Дзержинского — пр. Карла Маркса;

— район сетей НГЧ (подразделение железной дороги), ограниченного ул. Шотмана, пр. Первомайский — ул. Железнодорожная — ул. Краснофлотская;

В связи с изменением гидравлического режима, горячее водоснабжение будет ограничено для следующих микрорайонов:

— Зарека;

— Кукковка;

— Голиковка;

— Привокзальный.

14 сентября после завершения работ по вводу новых участков теплотрассы энергетики начнут подключение горячего водоснабжения на сетях и оборудовании Петрозаводской ТЭЦ.

Приносим извинения за временные неудобства.

ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске

В Карелии полиция опубликовала оперативные кадры задержания группы спортсменов, устроивших жестокое избиение мужчины в одном из дворов Петрозаводска.

В Петрозаводске задержаны мужчины, которых подозревают в избиении петрозаводчанина, нанесении повреждений его автомобилю и оскорблении полицейских. Пострадавший получил травмы, его автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте.

Как сообщает телеканал "ГТРК Карелия", одним из предполагаемых участников избиения является титулованный спортсмен Джахангир Кадашев. Он был задержан бойцами СОБРа в спортивном клубе "Arena" в Петрозаводске. По одной из версий, именно он избивал пострадавшего.

Стало известно, что на момент совершения нападения у мастера спорта по карате и самбо Кадашева была непогашенная условная судимость за вымогательство.

Также в Петрозаводске были задержаны и двое его товарищей, тоже участвовавших в конфликте, в результате которого пострадал человек и была повреждена его машина.

Конфликт петрозаводчанина и спортсменов произошел вечером 25 августа во дворе одного из домов на улице Варламова. Мужчина был избит. Агрессоры также повредили автомобиль "Audi", принадлежащий жертве. Ремонт машины обойдется в 400 тысяч рублей. Кроме того, приехавшие на место происшествия полицейские услышали в свой адрес оскорбления.

ЧП зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовные дела по нескольким статьям: "Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений", "Оскорбление представителя власти". Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее "Столица на Онего" уже публиковала кадры задержания спортсмена Джахангира Кадашева, снятые зимой 2015 года. В январе 2016 года Кадашев и его подельник получили условные сроки за вымогательство.

Когда в Карелию придут осенние холода, рассказали в Гидрометцентре

О предстоящих осенних ливнях, заморозках и холодах рассказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина.

Как сообщила "Столице на Онего" Елена Ишкина, на сегодняшний день температура в Карелии выше нормы на 3-5 градусов.

И первая декада сентября, по словам Ишкиной, будет теплой.

"Но, несмотря на теплую погоду, количество осадков не уменьшится, - отметила Елена Ишкина, - правда, они будут иметь ливневый характер, когда за короткое время будет выпадать значительная часть от существующей нормы".

Заморозки, как заверила синоптик, в ближайшее время не предвидятся.

"До 8 сентября в Карелии будет сухая и теплая погода, - сказал Ишкина, - в субботу в большинстве районов пройдут дожди. Температура воздуха днем составит 13-18 градусов, ночью от 4-9 тепла".

Картошку лучше постараться выкопать в ближайшие выходные, посоветовала Елена Ишкина, так как со вторника 11 сентября в Карелию придут умеренные дожди и установится прохладная температура, в районе +13 радусов.

Римма Ермоленко уволилась с поста заместителя мэра Петрозаводска

Занимавшая с осени 2013 года должность заместителя мэра Петрозаводска Римма Ермоленко покинула свой пост.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в мэрии.

Напомним, в ноябре 2013 года бывший ректор карельского Института повышения квалификации работников образования Римма Ермоленко была назначена градоначальником Галиной Ширшиной исполняющей обязанности заместителя мэра Петрозаводска по социальным вопросам. После утверждения депутатами она избивалась от приставки и.о.

"Я написала заявление по собственному желанию", - прокомментировала "Столице на Онего" Римма Ермоленко.

Причины увольнения она не назвала.

Несколько опрошенных изданием уже бывших коллег, с сожалением восприняли эту новость, так как, по их словам, "Римма Евгеньевна была рабочей лошадкой, которая умела договариваться и решать вопросы".

Римма Ермолина окончила Петрозаводский государственный университет, по специальности - учитель русского языка и литературы. В 2004 году защитила диссертацию, став кандидатом педагогических наук.

Преподавала русскую и зарубежную литературу в различных учебных заведениях, в свое время возглавляла кондопожский муниципальный лицей. Позже трудилась в качестве председателя комитета по образованию, директора Петрозаводского педагогического колледжа. В последнее время работала ректором ИПКРО.

фото: rk.karelia.ru

Должность заммэра Петрозаводска вместо Риммы Ермоленко займет начальник управления образования

Начальник управления образования мэрии Петрозаводска Любовь Иконникова будет назначена на должность заммэра по социальным вопросам.

Напомним, 6 сентября заммэра Римма Ермоленко написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"На эту должность планируется назначить Любовь Викторовну Иконникову", - сказал "Столице на Онего" источник, знакомый с ситуацией.

Один из сотрудников мэрии, пожелавший остаться неизвестным, также подтвердил эту информацию.

Назван кадровый резерв правительства, составленный из "Лидеров Карелии"

Назван кадровый резерв правительства, составленный из "Лидеров Карелии"

Из десяти победителей пятеро занимают должности директоров или топ-менеджеров различных компаний. В их числе руководитель интернет-службы для управляющих компаний "РосКвартал" Борис Валит, генеральный директор ООО "Управляющая компания № 1" Алексей Головинкин, генеральный директор ООО "Русьимпорт-Карелия" Денис Соснин, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Суд в Карелии оставил в предвыборной гонке кандидата в депутаты с судимостями

Кандидат в депутаты Олег Дякин, имеющий уголовные судимости, продолжает участие в муниципальной избирательной кампании в Карелии.

Нынешняя муниципальная кампания в Карелии не отличается резким повышением политической активности, хотя, и это стоит признать, небольшое количество микроинтриг проявились уже на этапах выдвижения и регистрации кандидатов.

Особенностью кампании Дякина является то, что многие жители Прионежья и всей Карелии хорошо осведомлены о наличии у него трёх судимостей по статьям "Хулиганство", "Истязание" и "Умышленные лёгкие телесные повреждения или побои". Об этом часто писали региональные СМИ. Факты наличия обвинительных приговоров никогда не оставались незамеченными конкурентами кандидата.

Согласно справке информационного центра министерства внутренних дел Карелии, у Дякина действительно были зафиксированы три судимости. Однако в ней были указаны другие даты прекращения судимости.

На этом основании конкурент Дякина – Ання Елюкова, выдвинутая КПРФ и зарегистрированная кандидатом в депутаты по тому же избирательному округу, обратилась в суд с административным исковым заявлением, в котором просила признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии Прионежского района о регистрации Дякина.

Подробнее читайте здесь.

фото: https://dpchas.com.ua

Предприниматель обвинен в мошенничестве за некачественный ремонт дорог в Карелии

В Карелии прокуратура выявила нарушения при выполнении муниципального контракта по ремонту дорог.

Прокуратура Беломорского района провела проверку исполнения законодательства о закупках при выполнении муниципального контракта по ремонту дорог в одном из сельских поселений.

В результате проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель, с которым в сентябре 2017 года был заключен указанный контракт, в нарушение своих обязательств по договору не выполнил работы по установке подстилающего (выравнивающего) слоя под щебнем на двух улицах населенного пункта, а также не в полном объеме произвел другие работы.

При приемке работ он скрыл ука­занные факты от заказчика, представив к оплате невыполненные и произведенные с нарушением требований контракта рабо­ты.

В результате противоправных действий предпринимателя муниципальному образованию причинен значительный ущерб на сумму более 262,8 тысячи рублей, сообщают в прокуратуре Карелии.

Материалы проверки по данному факту прокурор района направил в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

На основании указанных материалов в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, сопря­женное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба). Ведется следствие.

Создание компании по сборке автобусов в Карелии будет обсуждаться на переговорах в Китае

Представители крупнейшего автопроизводителя Китая – компании "Кинг Лонг" – обсудят с руководством Карелии возможность создания совместного предприятия на территории республики.

Такие переговоры намечены в рамках программы визита официальной делегации республики в китайскую провинцию Фуцзянь. С компанией "Кинг Лонг" планируется обсудить вопросы поставки автобусов или создания совместного предприятия в республике, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Сегодня КПРФ выйдет на митинг в Петрозаводске "против пенсионного геноцида"

В столице Карелии, сегодня, 6 сентября состоится митинг против повышения пенсионного возраста.

Протестная акция состоится в ближайший четверг в 17.30 в устье реки Лососинка.

"Путин фактически поддержал повышение пенсионного возраста. Предложенная им "смягченная удавка" не меняет сути закона, по которому у миллионов граждан России хотят отобрать пенсии. Пенсия 20 тыс. рублей в месяц к 2024 году, которую обещал президент, – это просто позор. На 20 тысяч в месяц и сейчас прожить очень трудно. А что будет через 6 лет? Мы обязаны бороться за свои права, гарантированные нам конституцией. Сегодня еще больше мы должны сплотить свои ряды и сказать твердое "нет!" пенсионной реформе. Даже если вы не разделяете нашу идеологию, это не повод отказаться от протеста. Наш митинг – общегражданский, мы призываем всех! В прошлый раз нас было около тысячи, власти испугались и теперь пытаются заткнуть людям рот. Нам не разрешили проводить митинг ни на одной из городских площадок, поэтому наше решение - гайд-парк в устье Лососинки. 6 сентября нас должно быть в разы больше. Если мы отступим сейчас, это развяжет власти руки на новые, еще более изощренные реформы. Вместе остановим пенсионный геноцид", - говорится в сообщении карельского отделения КПРФ.

Предстоящий митинг – третья протестная акция в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении, 31 августа президент РФ Владимир Путин в телеобращении рассказал о предполагаемых "смягчительных" поправках к закону.

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил в парламент республики законопроект, предусматривающий частичную оптимизацию налоговых льгот и повышение ставок некоторых налогов для бизнеса. Подробнее

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на автомобильное топливо в России. Подробнее

Полиция Петрозаводска запретила фотографу "Столицы на Онего" проходить на территорию проведения митинга против пенсионной реформы. Подробнее

В Петрозаводске участники митинга КПРФ против так называемой "пенсионной реформы" выразили недоверие российским властям и потребовали отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста. Подробнее

Особое внимание в программе праздничных дней будет уделено истории сотрудничества Петрозаводска и Нойбранденбурга. Подробнее

Дрон, снимавший виртуальный тур по Валааму застрял в сосне. Подробнее

Стоимость бензина основных марок и дизельного топлива в Петрозаводске за последнюю неделю выросла, в среднем, еще на 0,1%-0,3%. Подробнее

Суд включил требования ФНС в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Онежский тракторный завод", в отношении которого введена процедура банкротства. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 6 сентября. Подробнее

Обязанность по уплате НДС в повышенном размере с 1 января 2019 года будет распространяться на предпринимателей, заключивших госконтракты до этой даты. Подробнее

Арбитражный суд в Карелии рассмотрел заявление кредитора АО "Пряжинское", требовавшего возврата более 3 млн рублей долга. Подробнее

Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил проект бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов с учетом индексации пенсий на 1 тысячу рублей ежегодно. Подробнее

Из Сегежи в Петрозаводск на вертолете санавиации доставили 23-летнюю роженицу с тяжелой степенью токсикоза, сообщает Национальная служба санитарной авиации. Подробнее

ДТП с пострадавшими произошло минувшей ночью, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В Петрозаводске мужчина лишился дорогой иномарки и погасил долги, сообщает служба судебных приставов Карелии. Подробнее

Коммерсанты в Петрозаводске осуждены за коммерческий подкуп и приготовление к мошенничеству, сообщили в прокуратуре. Подробнее

Комиссия УФАС Карелии частично подтвердила наличие нарушений в процедуре торгов по продаже имущества обанкроченного молокозавода в Медгоре. Подробнее

Антимонопольная служба поддержала позицию администрации Петрозаводска – сорвавшая сроки сноса аварийных домов компания включена в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает мэрия. Подробнее

В карельской столице 7 сентября ожидается переменная облачность, дождь, сообщает Гидрометцентр. Подробнее

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве приятеля, сообщает СУСК по Карелии. Подробнее