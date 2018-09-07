Самые читаемые новости за 7 сентября

Эксперты приняли у строителей Перинатальный центр Карелии

Эксперты выдали заключение о соответствии построенного Перинатального центра требованиям проектно-сметной документации, сообщили в правительстве Карелии.

В минувшую среду, 6 сентября, состоялось знаковое событие в процессе строительства Перинатального центра – было подписано заключение о соответствии построенного объекта проектно-сметной документации. Впереди – процедуры лицензирования и ввода в эксплуатацию.

Свою подпись в документе поставил руководитель Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев. В подписании также приняли участие заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, заместитель генерального директора ООО "РТ-Соцстрой" Станислав Коновалов, главный врач Перинатального центра Евгений Тучин.

Обследование социального объекта проводили инспекторы Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору совместно с представителями ООО "РТ-Соцстрой" и госкорпорации "Ростех".

"Дополнительно было организовано сотрудничество с пожарной лабораторией МЧС, которая параллельно с нашим инспектором-специалистом по противопожарной безопасности давала свои рекомендации. Мы, наверное, единственный субъект Федерации, который использовал данную форму при сдаче объекта", − подчеркнул Александр Темнышев.

Перед открытием центра необходимо получить ряд разрешительных документов, в том числе положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензии на оказание медицинской деятельности. После получения соответствующих документов Перинатальный центр, который уже укомплектован персоналом и оборудованием, начнет принимать первых пациентов.

ВИДЕО: Камера запечатлела, как велосипедист попал под колеса иномарки на улице Чапаева

На улице Чапаева произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В четверг в 20.05 на перекрестке улиц Чапаева и Муезерской водитель BMW при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу, не спешившись.

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

"Нежелание инвестировать в молочное животноводство не свидетельствует о серьезных планах"

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов прокомментировал федеральному изданию ситуацию вокруг Олонецкого молочного комбината.

По словам руководителя регионального министерства сельского хозяйства и одновременно вице-премьера карельского правительства Владимира Лабинова, директор предприятия из Олонца Галина Ширшина действительно обращалась в ведомство с предложением выкупить помещения комбината (все внутреннее оборудование и так уже находится в частной собственности). Министерство в ответ сообщило, что готово продать государственную собственность, но только вместе с Ведлозерским совхозом, расположенным в соседнем районе и находящимся не в самом лучшем состоянии. Замысел региональный властей прост: чтобы развивать молочное производство в Карелии, нужно больше сырья, а кому, как не успешным предприятиям заниматься расширением сырьевой базы. Тем не менее, владельцы комбината не проявили интереса к такой сделке, пишет федеральное издание SM News.

Нежелание инвестировать в молочное животноводство не свидетельствует о серьезных планах развития молочного бизнеса как такового. Поэтому логика "мы хотим развиваться, но нам не дают" противоречит отказу на наше предложение о покупке Ведлозерского совхоза", — считает Владимир Лабинов.

Как сообщает издание, молочный скандал разгорелся в Карелии в конце августа. Началось все с того, что руководство Олонецкого молококомбината заявило о том, что правительство Карелии отказывается продавать здание комбината, договор аренды на которое истекает в 2020 году.

Масла в огонь подлило то, что у руля комбината стоит некогда оппозиционный мэр столицы Карелии Галина Ширшина, а собственник предприятия – известный в республике предприниматель Василий Попов, обвиняемый в мошенничестве, заочно арестованный в России и получивший политическое убежище в Финляндии.

Подробнее – в материале издания.

ВИДЕО: Суд снял с подсудимого по делу о гибели детей на Сямозере уголовную ответственность по одной из статей

Бывший замдиректора парк-отеля "Сямозеро" Вадим Виноградов заявил ходатайство об освобождении его от статьи "оставление в опасности".

В минувшую среду, 6 сентября, на очередном заседании в Петрозаводском городском суде фигурант уголовного дела о гибели детей на Сямозере Вадим Виноградов заявил ходатайство об освобождении его от статьи "оставление в опасности", сообщили "ГТРК "Карелия".

Ходатайство было подано в связи с истечением срока давности. Как пояснил адвокат Виноградова, наказание, предусмотренное по этой статье, составляет один год, а его подозреваемый находится под арестом уже два года.

Прокуратура не возражала, и поэтому фигуранта по сямозерскому делу будут судить только по одной статье – "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальное наказание по которой составляет 10 лет".

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Строители второй очереди "Лотос Плазы" пожаловались, что их не оформляют официально на работе

Управление труда и занятости Карелии выявило случаи неформальной занятости среди строителей физкультурно-оздоровительного центра - второй очереди ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске.

Об этом было объявлено на прошедшем в Управлении заседании рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации теневой части заработной платы,

Управлению стало известно о жалобах рабочих, строящих физкультурно-оздоровительный центр, недовольных тем, что их официально не оформляют на работу.

Что ответил на это представитель подрядной организации, занятой на строительстве, читайте в материале деловой ин6тернет-газеты "Вести Карелии".

Названы новые сроки начала строительства аэровокзала под Бесовцом

Строительство нового аэровокзала в аэропорту Петрозаводск в Бесовце начнется в следующем году.

Об этом сообщил заместитель руководителя госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Рашид Нургалиев в ходе совещания по вопросам реконструкции аэропорта.

"На сегодняшний день важно подготовить проектно-сметную документацию, и мы должны выйти на решение этой задачи в конце этого года. Со следующего года, я думаю, уже будут конкретные работы в этом направлении, строительство", - сказал Нургалиев.

Подробнее о строительстве аэропорта читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Лишенные "золотых парашютов" петрозаводские чиновники не останутся в проигрыше

Инициатива властей Петрозаводска приостановить единовременные выплаты чиновникам при выходе на пенсию не означает полный отказ от таких выплат – они будут выданы после окончания моратория.

Согласно документу, предлагается прекратить единовременные выплаты выходящим на пенсию муниципальным служащим до 1 января 2024 года.

Ранее с таким предложением к главе Петрозаводска обратился председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

Что пояснил по поводу своей идеи Боднарчук, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Дорогами Петрозаводска займутся два новых отдела мэрии

Администрация Петрозаводска планирует упразднить отдел дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения и создать вместо него два обособленных подразделения: отдел дорожного хозяйства и отдел транспорта и безопасности дорожного движения.

Отделу дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения в его нынешнем виде стало сложно справляться со своими обязанностями, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Завтра, 8 сентября, - "день тишины"

ЦИК Карелии напоминает, что в ночь на 8 сентября в 00.00 часов наступает "день тишины" перед Единым днем голосования 9 сентября 2018 года.

Накануне голосования наступает так называемый "день тишины". С момента его наступления (с 00:00 часов по местному времени) запрещается любая предвыборная агитация. Этот запрет распространяется и на сам день выборов.

Запрещены также опросы, связанные с Единым днем голосования, и прогнозы его результатов. Этот день необходим избирателям, чтобы окончательно, без влияния извне, определиться, за кого они отдадут свой голос.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Республике Карелия состоятся масштабные муниципальные выборы. В 15-ти районах Карелии пройдут выборы глав поселений. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается более 600 мандатов. В 10-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов – в том числе в Петрозаводске - будет замещен мандат в Петрозаводском городском совете по избирательному округу №4.

Подробную информацию о муниципальных выборах в Республике Карелия можно уточнить на официальном сайте ЦИК Карелии в подразделе "Единый день голосования 9 сентября 2018 года".

Президент предложил сократить продолжительность выплат пособий по безработице

Период выплат пособий по безработице в России сократится с года до шести месяцев для всех, кроме граждан предпенсионного возраста.

Это следует из проекта поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста, внесенного в Госдуму президентом РФ.

Согласно действующему закону "О занятости населения в РФ" безработным гражданам пособие по безработице выплачивается в течение одного года. Президент предложил сократить период выплаты до шести месяцев.

Для тех безработных, кто ищет работу впервые и ранее никогда не работал, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины и кто не успел проработать 26 недель, президент предложил сократить период выплаты пособия с текущих шести до трех месяцев.

Какие еще грядут изменения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Теплоход "Леонид Соболев" застрял на Свири под Лодейным Полем из-за тумана. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков занял третью позицию в медиарейтинге руководителей регионов СЗФО по итогам сообщений СМИ в августе. Подробнее

В Петрозаводске прошел очередной, третий по счету митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста. Подробнее

Режиссер Олег Липовецкий, который теперь редко бывает в Петрозаводске, рассказал о своей работе за пределами Карелии. Там он оказался более востребован, чем здесь. Подробнее

Олег Липовецкий рассказал "Столице на Онего" о работе над мюзиклом "Бременские музыканты" в Музыкальном театре Карелии. Подробнее

Поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет Карелии по итогам 2018 года вырастут на 1,6 млрд рублей по сравнению с первоначальным прогнозом. Подробнее

Выборочное обследование деловой активности в розничной торговле, проведенное в III квартале, показало ухудшение ситуации в отрасли. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 7 сентября. Подробнее

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что в ближайшие шесть лет уровень налоговой нагрузки в стране меняться не будет. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

В Петрозаводске 6 сентября скончался известный в Карелии журналист, бывший собственный корреспондент газеты "Правда" по Карелии и Мурманской области Анатолий Минаев, сообщил Союз журналистов Карелии. Подробнее

В Костомукше 39-летний мужчина украл коробку с бытовой техникой, пока рабочие разгружали машину, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

В Сегежском районе перевернулась в кювет, сообщает УГИБДД по Карелии. Подробнее

В Костомукше 37-летнего мужчину, осужденного за убийство на 19 лет, освободили по УДО, а потом обратно вернули в тюрьму, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

В Карелии фирмы ликвидируются в два раза чаще, чем регистрируются новые, сообщили в Карелиястат. Подробнее

Молодая петрозаводчанка пожаловалась в полицию на кражу сумки, которую она оставила без присмотра, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

В Карелии арестован обвиняемый в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает региональный СКР. Подробнее

На улице Чапаева произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста, сообщает ЕДДС Петрозаводска. Подробнее

Британская певица Рита Ора дважды за день произвела фурор своим внешним видом. Подробнее