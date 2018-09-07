Самые читаемые новости за 7 сентября

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Эксперты выдали заключение о соответствии построенного Перинатального центра требованиям проектно-сметной документации, сообщили в правительстве Карелии.
В минувшую среду, 6 сентября, состоялось знаковое событие в процессе строительства Перинатального центра – было подписано заключение о соответствии построенного объекта проектно-сметной документации. Впереди – процедуры лицензирования и ввода в эксплуатацию.
Свою подпись в документе поставил руководитель Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев. В подписании также приняли участие заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков, заместитель генерального директора ООО "РТ-Соцстрой" Станислав Коновалов, главный врач Перинатального центра Евгений Тучин.
Обследование социального объекта проводили инспекторы Государственного комитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору совместно с представителями ООО "РТ-Соцстрой" и госкорпорации "Ростех".
"Дополнительно было организовано сотрудничество с пожарной лабораторией МЧС, которая параллельно с нашим инспектором-специалистом по противопожарной безопасности давала свои рекомендации. Мы, наверное, единственный субъект Федерации, который использовал данную форму при сдаче объекта", − подчеркнул Александр Темнышев.
Перед открытием центра необходимо получить ряд разрешительных документов, в том числе положительное санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензии на оказание медицинской деятельности. После получения соответствующих документов Перинатальный центр, который уже укомплектован персоналом и оборудованием, начнет принимать первых пациентов.Смотреть подробнее
На улице Чапаева произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В четверг в 20.05 на перекрестке улиц Чапаева и Муезерской водитель BMW при повороте налево на разрешающий сигнал светофора сбил велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу, не спешившись.
Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.Смотреть подробнее
Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов прокомментировал федеральному изданию ситуацию вокруг Олонецкого молочного комбината.
По словам руководителя регионального министерства сельского хозяйства и одновременно вице-премьера карельского правительства Владимира Лабинова, директор предприятия из Олонца Галина Ширшина действительно обращалась в ведомство с предложением выкупить помещения комбината (все внутреннее оборудование и так уже находится в частной собственности). Министерство в ответ сообщило, что готово продать государственную собственность, но только вместе с Ведлозерским совхозом, расположенным в соседнем районе и находящимся не в самом лучшем состоянии. Замысел региональный властей прост: чтобы развивать молочное производство в Карелии, нужно больше сырья, а кому, как не успешным предприятиям заниматься расширением сырьевой базы. Тем не менее, владельцы комбината не проявили интереса к такой сделке, пишет федеральное издание SM News.
- Нежелание инвестировать в молочное животноводство не свидетельствует о серьезных планах развития молочного бизнеса как такового. Поэтому логика "мы хотим развиваться, но нам не дают" противоречит отказу на наше предложение о покупке Ведлозерского совхоза", — считает Владимир Лабинов.
Как сообщает издание, молочный скандал разгорелся в Карелии в конце августа. Началось все с того, что руководство Олонецкого молококомбината заявило о том, что правительство Карелии отказывается продавать здание комбината, договор аренды на которое истекает в 2020 году.
Масла в огонь подлило то, что у руля комбината стоит некогда оппозиционный мэр столицы Карелии Галина Ширшина, а собственник предприятия – известный в республике предприниматель Василий Попов, обвиняемый в мошенничестве, заочно арестованный в России и получивший политическое убежище в Финляндии.
Подробнее – в материале издания.Смотреть подробнее
Бывший замдиректора парк-отеля "Сямозеро" Вадим Виноградов заявил ходатайство об освобождении его от статьи "оставление в опасности".
В минувшую среду, 6 сентября, на очередном заседании в Петрозаводском городском суде фигурант уголовного дела о гибели детей на Сямозере Вадим Виноградов заявил ходатайство об освобождении его от статьи "оставление в опасности", сообщили "ГТРК "Карелия".
Ходатайство было подано в связи с истечением срока давности. Как пояснил адвокат Виноградова, наказание, предусмотренное по этой статье, составляет один год, а его подозреваемый находится под арестом уже два года.
Прокуратура не возражала, и поэтому фигуранта по сямозерскому делу будут судить только по одной статье – "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, максимальное наказание по которой составляет 10 лет".
Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.
В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.Смотреть подробнее
Управление труда и занятости Карелии выявило случаи неформальной занятости среди строителей физкультурно-оздоровительного центра - второй очереди ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске.
Об этом было объявлено на прошедшем в Управлении заседании рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации теневой части заработной платы,
Управлению стало известно о жалобах рабочих, строящих физкультурно-оздоровительный центр, недовольных тем, что их официально не оформляют на работу.
Что ответил на это представитель подрядной организации, занятой на строительстве, читайте в материале деловой ин6тернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Строительство нового аэровокзала в аэропорту Петрозаводск в Бесовце начнется в следующем году.
Об этом сообщил заместитель руководителя госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии Рашид Нургалиев в ходе совещания по вопросам реконструкции аэропорта.
"На сегодняшний день важно подготовить проектно-сметную документацию, и мы должны выйти на решение этой задачи в конце этого года. Со следующего года, я думаю, уже будут конкретные работы в этом направлении, строительство", - сказал Нургалиев.
Подробнее о строительстве аэропорта читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Инициатива властей Петрозаводска приостановить единовременные выплаты чиновникам при выходе на пенсию не означает полный отказ от таких выплат – они будут выданы после окончания моратория.
Согласно документу, предлагается прекратить единовременные выплаты выходящим на пенсию муниципальным служащим до 1 января 2024 года.
Ранее с таким предложением к главе Петрозаводска обратился председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.
Что пояснил по поводу своей идеи Боднарчук, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Администрация Петрозаводска планирует упразднить отдел дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения и создать вместо него два обособленных подразделения: отдел дорожного хозяйства и отдел транспорта и безопасности дорожного движения.
Отделу дорожного хозяйства, транспорта и безопасности дорожного движения в его нынешнем виде стало сложно справляться со своими обязанностями, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.Смотреть подробнее
ЦИК Карелии напоминает, что в ночь на 8 сентября в 00.00 часов наступает "день тишины" перед Единым днем голосования 9 сентября 2018 года.
Накануне голосования наступает так называемый "день тишины". С момента его наступления (с 00:00 часов по местному времени) запрещается любая предвыборная агитация. Этот запрет распространяется и на сам день выборов.
Запрещены также опросы, связанные с Единым днем голосования, и прогнозы его результатов. Этот день необходим избирателям, чтобы окончательно, без влияния извне, определиться, за кого они отдадут свой голос.
Напомним, 9 сентября 2018 года в Республике Карелия состоятся масштабные муниципальные выборы. В 15-ти районах Карелии пройдут выборы глав поселений. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается более 600 мандатов. В 10-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов – в том числе в Петрозаводске - будет замещен мандат в Петрозаводском городском совете по избирательному округу №4.
Подробную информацию о муниципальных выборах в Республике Карелия можно уточнить на официальном сайте ЦИК Карелии в подразделе "Единый день голосования 9 сентября 2018 года".Смотреть подробнее
Период выплат пособий по безработице в России сократится с года до шести месяцев для всех, кроме граждан предпенсионного возраста.
Это следует из проекта поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста, внесенного в Госдуму президентом РФ.
Согласно действующему закону "О занятости населения в РФ" безработным гражданам пособие по безработице выплачивается в течение одного года. Президент предложил сократить период выплаты до шести месяцев.
Для тех безработных, кто ищет работу впервые и ранее никогда не работал, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины и кто не успел проработать 26 недель, президент предложил сократить период выплаты пособия с текущих шести до трех месяцев.
Какие еще грядут изменения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
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