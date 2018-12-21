Главные новости сегодняшнего дня

фото: "Столица на Онего", "Республика", Николай Смирнов, РИА Новости, Илья Тимин

Обвинение попросило реальные сроки для подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере

Представитель прокуратуры во время прений попросила признать руководство и сотрудников лагеря "Парк-отель Сямозеро" виновными в гибели 14 детей во время водного похода.

"Прошу признать виновными Котович, Коваленко, Решетову, Виноградова, Круподерщикова, Ильина", - сказала представитель обвинения Ирина Кириллович.

Директору лагеря Елене Решетовой она попросила назначить 9 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима.

Инструктору Павлу Ильину - 4 года колонии общего режима.

Инструктору Валерию Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимыъ также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

фото: фото: Иллюстрация: artfile.ru

Три человека обгорели на заводе в Карелии

На Сеесъярвском мачтопропиточном заводе в Медвежьегорском районе произошел несчастный случай, в огне пострадали трое рабочих, сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

Так, 20 декабря в 14.40 на пульт дежурной части МЧС Медвежьегорского района поступило сообщение о том, что в поселке Паданы на Сеесъярвском мачтопропиточном заводе загорелась 20-кубовая цистерна, в которой находились трое рабочих.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание и с помощью веревки достали из емкости пострадавших.

Мужчины, получившие ожоги 2-3 степени, были переданы бригаде скорой помощи и доставлены в Медвежьегорскую больницу.

По информации МЧС, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии: его готовят к отправке в Санкт-Петербург.

Обстоятельства происшествия выясняются.

фото: Pixabay

Житель Карелии изнасиловал 8-летнюю девочку

Суд Беломорска направил педофила, надругавшегося над ребенком, на лечение в психбольницу, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в июле житель Беломорска на улице изнасиловал 8-летнюю девочку.

В ходе расследования мужчине проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает хроническим психическим расстройством.

Суд направил насильника на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Трехлетний ребенок попал под машину в Петрозаводске

Автомобиль сбил ребенка, которого мама везла на санях по обочине , сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг, 20 декабря, в 16:45 на бул. Интернационалистов, 6. 64-летний водитель Hyundai Santa Fe совершил наезд на трехлетнего мальчика, которого везла на "ватрушке" мама, двигаясь по ходу движения автомобиля.

Ребенок получил ушиб левого голеностопного сустава. Ему назначено амбулаторное лечение.

фото: Pixabay

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни и Новый год

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на выходные дни и Новый год.

В Карелии значительных перемен в погоде не будет. Днем температура составит -7,-12 градусов, ночью ожидается мороз до -18. Возможно, и выше. Выпадет больше снега.

Температура в Карелии ниже нормы на 2-5 градусов.

24-25 декабря при северном циклоне Карелия войдет в область повышенного давления.

О погоде на Новый год пока нет точных данных. Однако Елена Ишкина говорит, что может прийти североатлантический циклон. Сильных морозов не будет. Но ветер усилится до 14 м / с.

фото: pixabay.com

Медведя-шатуна, терроризировавшего жителей поселка на севере Карелии, убили

Бурый медведь, который бродил у поселка Суккозеро Муезерского района, был убит.

По информации Министерства природных ресурсов республики, полуторагодовалое животное небольшого размера, не проявляющего агрессии, было добыто к 20 декабря. За два дня до этого на основании служебной записки от государственного инспектора по Муезерскому району министерство издало распоряжение о регулировании численности одной особи бурого медведя в данном районе. Поводом для этого стали сообщения, поступившие от жителей Суккозера с 1 по 15 декабря. Дикий зверь периодически заходил на территорию поселка.

Также на основании жалоб населения Минприроды было принято решение издать распоряжение о регулировании численности бурого медведя на территории Кондопожского (окрестности поселка Эльмус), Медвежьегорского (окрестности деревни Паданы), Пудожского (окрестности Пудожа) муниципальных районов.

По данным ведомства, численность бурого медведя в Карелии составляет 3205 особей. По всем поступившим сообщениям о выходе медведей госинспекторы провели выездные проверки на территории, где зафиксированы встречи граждан с бурым медведем или обнаружены его следы жизнедеятельности. Всего с июля по октябрь издано уже 45 распоряжений о регулировании численности бурого медведя, добыто 28 особей.

Кроме того, в 2018 году на территории республики добыто 225 волков - на 83 особи больше, чем годом ранее. Для контроля за ситуацией в каждом муниципальном районе создан оперативный штаб и оперативные группы.

"Правила поведения для предупреждения конфликтных ситуаций и трагических случаев при встрече с дикими животными, а также все необходимые материалы по данной теме размещены на официальном сайте министерства. В случае появления диких животных и их следов вблизи населенных пунктов следует незамедлительно обращаться по телефону круглосуточной прямой линии охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80, 8 (8142) 796-747, 89212220585", - уточнили в Минприроды Карелии.

Напомним, о том, что жители деревни Суккозеро пожаловались на терроризирующего их медведя, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков в минувший четверг на заседании правительства.

"С медведем этим в Суккозеро разберитесь, а то будете вместе с ним Новый год встречать", - сказал Парфенчиков.

фото: Санавиация

Обгоревшие на заводе в Карелии рабочие эвакуированы в Санкт-Петербург

Трое рабочих, получивших ожоги от 30 до 80% тела на одном из заводов в Медвежьегорском районе, эвакуированы в специализированное профильное учреждение Санкт-Петербурга, сообщили в Минздраве Карелии.

В минувший четверг 20 декабря на Сеесъярвском мачтопропиточном заводе в Медвежьегорском районе Карелии трое рабочих получили ожоги. На машине скорой помощи в сопровождении врача анестезиолога-реаниматолога пострадавшие были доставлены в отделение интенсивной терапии и реанимации Медвежьегорской ЦРБ.

Специалистами проведены первичная хирургическая обработка ожогов, мероприятия по стабилизации состояния пострадавших, подготовка к санитарной эвакуации в специализированное профильное учреждение.

В три часа ночи все пострадавшие, состояние которых тяжелое (обожжено от 30 до 80% тела), реанимобилями эвакуированы в профильное учреждение в Санкт-Петербурге.

Напомним, трое рабочих мачтопропиточного завода В послеке Паданы потеряли сознание при проведении покрасочных работ в 20-кубовой цистерне, их коллеги, желая помочь пострадавшим, решили распилить цистерну и обеспечить доступ кислорода. При провдении работ по резке металла произошло воспламенение и их товарищи, находившиеся в цистерне, получили ожоги 2-3 степени.

По факту произошедшего начали проверку следственные органы.

фото: "Столица на Онего"

ВИДЕО: В Карелии при реконструкции стадиона варварски уничтожили теннисные корты

Администрация Олонецкого района варварским способом проводит реконструкцию стадиона, заявляют спортсмены.

В редакцию "Столицы на Онего" житель Карелии прислал фото и видео, где запечатлел, как в Олонце строители перекопали теннисный корт, уничтожив искусственное травяное покрытие.

За комментарием по ситуации мы обратились к тренеру по большому теннису спортивной школы в Олонце Вячеславу Звездину.

"Открытый корт в Олонце перестал существовать, - с горечью признал Вячеслав Звездин, - в 2010 году на территории стадиона с разрешения властей мы с коллегами-теннисистами своими силами оборудовали корт. На открытии присутствовали чиновники из Минспорта Карелии. Все эти годы корт активно использовался: на нем проводились детские республиканские соревнования, ежегодно проходил турнир "Карельский Уимблдон", участниками которого были теннисисты Карелии и Санкт-Петербурга. Юные теннисисты из спортивной школы города летом тренировались на открытом корте. А сегодня все уничтожено. Приехал трактор, все перекопал и оставил лежать каменными замершими глыбами. Безвозвратно испорчено травяное универсальное покрытие, которое можно было свернуть и перенести в любое другое место, на любую школьную площадку и в дальнейшем использовать хоть для игры в волейбол, баскетбол…"

По информации Звездина, власти получили в конце года деньги на реконструкцию стадиона и в морозы приступили к зачистке площадки.

"Пространство, где был корт пустили под дробилку, уничтожили волейбольную и баскетбольную площадки, - рассказал Вячеслав Звездин, - планируют снести раздевалку и хозпостройку. После реконструкции на стадионе должно появиться футольное поле и вокруг легкоатлетическое ядро – беговые дорожки и административное здание".

Теннисист очень удивлен такому плану реконструкции, так как, по его словам, в спортивной школе Олонца нет легкоатлетического направления, и этим видом спорта никто не занимается.

"А вот открытого корта больше в городе нет и, наверное, не будет ни с таким покрытием, - сокрушается Звездин, - замены этой площадки нет, не предложили никакого места".

Уничтожение теннисного корта в Олонце вызвало резонанс в спортивной среде.

"По данному происшествию планируется обращение к министру спорта Александру Воронову и к главе Карелии Артуру Парфенчикову", - заявил председатель федерации тенниса Карелии Максим Орленок.

фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Следкоме Карелии рассказали, как обгорели рабочие на заводе в Медгоре

В Медвежьегорском районе проводится проверка по факту получения работниками травм на производстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что вечером 20 декабря один из работников мачтопропиточного завода в селе Паданы Медвежьегорского района проводил покрасочные работы в технической цистерне.

Во время указанных работ мужчина потерял сознание в связи с токсичностью внутри цистерны, и двое других работников предприятия залезли в емкость, чтобы помочь человеку, но тоже потеряли сознание.

После этого рабочие предприятия приняли решение вскрыть емкость с внешней стороны и при помощи тяжелого оборудования начали производить резку металла. В этот момент внутри цистерны произошло воспламенение горючих паров, и мужчины получили ожоги различной степени.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, потерпевшим оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что трое рабочих мачтопропиточного завода в селе Паданы получили ожоги 2-3 степени и были госпитализированы.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, решается вопрос об отправке его в Санкт-Петербург. Двое других рабочих с ожогами находятся в реанимации.

фото: eparhia.karelia.ru

РПЦ намерена возвести храм на набережной Онежского озера в Петрозаводске

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин захотел преподнести подарок горожанам к 100-летию Республики Карелия.

Не успели в карельской столице утихнуть ожесточенные споры вокруг строительства на площади Кирова часовни святого Фаддея Петрозаводского и передачи Русской православной церкви бывшего здания глазной больницы в историческом квартале города, как руководство Карельской митрополии РПЦ заявило о своих планах возвести огромный храм на набережной Онежского озера. Построить его хотят как раз по соседству с бывшей глазной клиникой, где сейчас располагается Петрозаводское епархиальное управление.

Выступая на годовом собрании духовенства и прихожан епархии, митрополит Петрозаводский и Карельский Константин пообещал продолжить усилия, чтобы добиться разрешения на строительство храма "Всех святых в земле Карельской просиявших" на территории епархиального управления. "В Карелии нет ни одного храма, который был бы посвящен им. В храме планируется поместить памятные доски с именами выдающихся деятелей Карелии. Храм может стать достойным подарком к 100-летию республики", – сказал глава Карельской митрополии.

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