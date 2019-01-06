Все, что случилось сегодня

фото: фото: tOrange.biz

Водители Петрозаводска сообщают о росте цен на бензин

В столице Карелии автомобилисты отметили повышение цены на топливо.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водители стали сообщать о повышении цен на бензин.

Так, по данным автомобилистов, 95-й на заправках стоит 43.70, а где-то уже достиг 44.30, подорожав на 70 копеек.

Не менее популярный 92-й вырос в цене до 40.82 рублей.



фото "Столицы на Онего"

Ранее сообщалось, что с начала января бензин может подорожать из-за роста ставки НДС, однако рост цены вряд ли будет значительным, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

фото: "Столица на Онего"

В эти новогодние праздники жители Карелии вызывали "скорую" по 500 раз в день

Более 2500 вызовов поступило на петрозаводскую станцию скорой медицинской помощи за пять дней новогодних "каникул", сообщили в Минздраве Карелии.

В интенсивном режиме работает петрозаводская станция скорой медицинской помощи в дни новогодних "каникул".

Как рассказала главный внештатный специалист Минздрава Карелии по скорой медицинской помощи Наталья Седлецкая, с 31 декабря по 5 января на станцию поступило 2587 вызовов.

Среднесуточная нагрузка составила более 500 вызовов (при том, что даже в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ - около 400).

Из числа обратившихся за помощью 381 человек госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с обострением хронических заболеваний, а также с ранениями, ожогами, черепно-мозговыми травмами и переломами.

В Республиканский сосудистый центр доставлено 68 человек с признаками инфаркта и инсульта.

Пять раз бригады скорой медицинской помощи выезжали на ДТП, три раза – по поводу ножевых ранений.

Почти 400 человек обратились за экстренной медицинской помощью из-за болей в животе и других расстройств желудочно-кишечного тракта, в том числе спровоцированных нарушением диеты и злоупотреблением блюдами и напитками праздничного стола.

84 выезда бригад скорой помощи оказались безрезультатными, когда не открыли дверь, пациентов не было на месте или они отказались от осмотра. Зарегистрировано 500 вызовов по поводу высокой температуры, в половине случаев - у взрослых и в часы, когда работают территориальные поликлиники.

Обратиться за экстренной медицинской помощью, когда есть угроза жизни человека, можно по телефону 03, с мобильного телефона следует набирать номер 103 или 112.

Напоминаем, что при остром заболевании или обострении хронической болезни в праздничные дни дежурного врача поликлиники по месту жительства можно вызвать на дом до 16.00 часов.

ВИДЕО: Смотрите, как ловили пьяных водителей на выезде из Петрозаводска

В Петрозаводске 5 января прошел очередной рейд по выявлению любителей пьяной езды.

С начала года в Петрозаводске 11 водителей попались инспекторам ГИБДД за управление автомобилем в нетрезвом виде и один автомобилист задержан за пьяное вождение повторно, сообщается в репортаже ГТРК "Карелия".

Очередной рейд по выявлению пьяных водителей прошел на выезде из Петрозаводска на Лососинском шоссе 5 января.

Инспекторы останавливали все машины, проверяли документы, смотрели – не наблюдается ли у водителя сонливость, потеря внимания – первые признаки состояния опьянения.

Как отметил инспектор пропаганды ГИБДД Петрозаводска Борис Потрашкин, водителям надо помнить, что легкий алкоголь выводится из организма через 10 часов, а после крепких напитков необходимо более 20 часов для полного восстановления.

В результате проведенного рейда пьяных водителей зафиксировано не было, всего с начала года в Петрозаводске остановлено 11 автомобилистов в состоянии алкогольного опьянения, а по всей Карелии – 18.

ВИДЕО: В Петрозаводске девушка, уткнувшись в телефон, перешла дорогу на "красный"

На Зареке девушка так увлеклась телефоном, что не заметила, как нарушила ПДД.

В камеру наружного наблюдения компании "Сампо.ру" попал момент, как 4 января на перекрестке пр.Невского-ул.Луначарского в 17.57 юная петрозаводчанка, увлеклась телефоном, и не заметила, как вышла на проезжую часть под запрещающий сигнал светофора.

Как отмечают водители в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", девушка-пешеход не торопилась.

"Дама спокойным шагом, уткнувшись в телефон, переходила дорогу на красный, а потом водители виноваты", - написали в комментарии к видео очевидцы.

ВИДЕО: Пушистая лиса пришла в Петрозаводск

У бассейна на Древлянке житель Петрозаводска запечатлел на видео лису.

Дикий зверь все чаще и ближе подходит к домам горожан.

Так, петрозаводчанин Олег Турков 5 января запечатлел на видео пушистую лису, которая гуляла у бассейна на улице Хейкконена.

фото: фото: Игорь Георгиевский

Власти Карелии планируют построить в 2019 году 34 объекта туризма

Управление по туризму Республики Карелия обнародовало план развития туристической инфраструктуры на 2019 год, согласно которому предполагается строительство 34 новых туробъектов.

И.о. начальника Управления Денис Максимов представил план в ходе встречи главы Карелии Артур Парфенчиков с заместителем руководителя Ростуризма Николаем Королевым.

"Это 11 туристических и порядка 23 инфраструктурных объектов, среди которых туристические базы, гостиницы и гостевые дома, а также подъездные пути к ним", - сообщает пресс-служба правительства.

Что еще планируется построить, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Карелия провалила ФЦП

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев раскритиковал ход выполнения Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года.

Патрушев отметил низкую эффективность выполнения решений Госкомиссии. Также указал на несоблюдение сроков реализации части запланированных мероприятий и поручений, на риски незавершения в установленные сроки строительства программных объектов, включая дороги, объекты спорта, образования, культуры, здравоохранения.

Какие еще значимые события произошли в Карелии в 2018 году, читайте здесь.

"Понятно, не асфальт, но он и не нужен"

Так рассуждал Сергей Щебекин, министр имущественных и земельных отношений Карелии, о дорогах в Костомукше.

"Товарищ глава республики. Сейчас по городу полтора часа колесил. По Костомукше. По дворам и дорогам. В целом впечатление от состояния дорог положительное. Везде смогли проехать, к каждому объекту и подъезду домов подойти. Почти все социальные объекты обошёл ногами. Школы, аптеки, суд, детсады, поликлиники, спортивные и медицинские объекты. Город весь освещён: и муниципальное жилье, и частный сектор, и дороги. Все окна домов горят. Много праздничной иллюминации, елки горят и торговые центры. Дороги почищены, как минимум грейдером. Понятно, не асфальт, но он и не нужен. Сугробы по обочинам присутствуют. Но это объяснимо. Обещают с завтрашнего дня вывозить начать. Видно, что уборка идёт онлайн. Деревья под снегом действительно гнутся, но ничего критичного".

Лучшие цитаты политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнился 2018 год, читайте здесь.

фото: паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ФОТО: В Петрозаводске иномарка въехала в дом

ДТП произошло на Лососинской набережной.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", иномарка врезалась в дом №3 по Лососинской набережной.

"У кого-то удался новый год", - написал автор фото в комментарии.



фото паблика

фото: читателя "Столицы на Онего"

ФОТО: В Петрозаводске любители зимней рыбалки, рискуя жизнью, вышли на тонкий лед Онего

Любители зимней рыбалки вышли на еще не закрытое льдом Онежское озеро в районе микрорайона Ключевая.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел, как в районе Ключевой рыбаки ловят рыбу у самой кромки льда.

"Рыбаки на Онего в районе Ключевой. Вода еще открыта, - написал автор фото, - но это нисколько не пугает рыбаков. Экстрим - это прекрасно! Но неужели стоимость рыбы и радость от улова затмевает собой разумную составляющую?"

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