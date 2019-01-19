Погода в Петрозаводске сегодня, 19 января

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|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -13 ° …-11 °
|3 м/с
|З
|741 мм.рт.ст.
|86%
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|743 мм.рт.ст.
|85%
|вечер
|Небольшой снег, -14 ° …-12 °
|3 м/с
|З
|744 мм.рт.ст.
|84%
|ночь
|Небольшой снег, -16 ° …-14 °
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|З
|746 мм.рт.ст.
|84%
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