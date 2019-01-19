Самые читаемые новости за 19 января

фото: правительство Карелии

Власти рассказали, как отремонтируют Медвежьегорск ко Дню республики

В правительстве Карел обсудили организацию и проведение Дня Республики Карелия в Медвежьегорском районе.

Как сообщил глава Медвежьегорского района Сергей Яляев, в прошлом году была отремонтирована и благоустроена площадь Привокзальная, практически завершено благоустройство площади Кирова. Обновились ограждения городского стадиона, там же установлены системы видеонаблюдения и освещения. Отремонтирован центр социального обслуживания населения на Дзержинского, 6, заменены окна в Школе искусств и в актовом зале Дома детского творчества.

"Еще больше работ по реконструкции и ремонту объектов запланированы на этот год. Преобразятся улица Советская и улица 23 июня. Завершится ремонт исторического здания на Дзержинского, 22. Городской парк будет радовать горожан новыми дорожками, велодорожками, скамейками. В парке железнодорожников отремонтируют мосты", - говорится в сообщении.

На совещании был также затронут вопрос строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске: на сегодняшний день установлены 11 опор, на стройплощадку поставлены 80% стройматериалов, в ближайший понедельник будут завезены элементы металлоконструкций. Однако, по мнению участников заседания работы по строительству подрядной организации необходимо ускорить.

День республики пройдет в Медвежьегорске 24 августа.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Как прошли Крещенские купания в Петрозаводске

В карельской столице купель организовали на Онежской набережной.

В Петрозаводске обряд погружения в купель был организован на льду Онежского озера вблизи памятника Петру I на городской набережной. Массовые крещенские купания начались с торжественного богослужения и выстрела из пушки. Купания в проруби длились 23.00 18 января до 3.00 19 января.

Всего на территории Карелии были выделены 16 специально оборудованных мест в 11 районах и двух городских округах.

Обеспечивали правопорядок и безопасность Крещенских купаний сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные.

Как прошло Крещение в Карелии смотрите в наших фото- и видеорепортажах.

фото: УГИБДД по Карелии

ФОТО: Три фуры столкнулись на трассе в Карелии

Столкновение трех большегрузов произошло в Сегежском районе ночью, сообщает УГИБДД по Карелии.

Авария произошла в 23.25 на федеральной трассе "Кола".

По предварительной версии, 34-летний житель Воронежской области на автомобиле DAF с полуприцепом неправильно выбрал дистанцию до автомобиля Volvo, который двигался в попутном направлении в сторону Мурманска.

Полуприцеп занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с большегрузом МАН. В ДТП пострадал 33-летний водитель MAH, житель Ленинградской области, ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

ФОТО: Парфенчиков окунулся в Крещенскую купель

Глава Карелии Артур Парфенчиков окунулся в прорубь и поздравил всех с Крещением.

"Поздравляю с Крещением Господним! Пусть этот большой христианский праздник подарит всем чувство духовной чистоты и радости!", - написал Парфенчиков на свой официальной странице "ВКонтакте".

фото: Столица на Онего

"Люди перестали верить телевизионному вранью и поддерживать власть"

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов считает, что нынешний политический режим в России доживает последние годы.

"После принятия закона о повышении пенсионного возраста в сознании людей произошел сдвиг, - они перестали верить телевизионному вранью и поддерживать власть. Рейтинги президента и "Единой России рухнули. На выборах в регионах стала побеждать оппозиция. По опросам более половины населения хотят отставки правительства. В 2018 году в нашей стране началась новая политическая эпоха", - считает лидер карельского отделения КПРФ, депутат Заксобрания Евгений Ульянов.

В интервью "Столице на Онего" Евгений Ульянов подвел итоги 2018 года и поделился мнением, как будет развиваться политическая ситуация в России и Карелии.

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фото: Корпорация развития Республики Карелия

Что сейчас происходит с Корпорацией развития Карелии?

Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.

Удивительные вещи происходят с Корпорацией развития Карелии. Под ёлочку 28 декабря она запустила свой ютьюб-канал. Пока у него не так много подписчиков, а сами ролики имеют относительно ограниченное количество просмотров. Очевидно, что потенциальная аудитория не достаточно информирована о новых медийных возможностях "особого института регионального развития, созданного Правительством республики для формирования благоприятного инвестиционного климата".

Не исключено, что скоро мы станем свидетелями оффлайн-продвижения корпоративного ютьюб-канала. Ведь кросс-медийность – неотъемлемый элемент успеха в пресыщенном мире цифровой реальности. Поэтому не стоит удивляться, если у Корпорации развития появятся свои телеграм-канал и инстаграм.

По первой видео-продукции сложно судить об объёме затраченных на её производство средств. Но в любом случае это – ненулевые издержки, формирующие расходную часть корпоративного бюджета.

Как только применительно к Корпорации возникает тема финансовых ресурсов, так сразу вспоминаются слова ее генерального директора Юрия Савельева о необходимости выхода на параметры полной самоокупаемости к концу 2019 года. Конечно, это не единственное обещание руководства Корпорации, оказавшееся в центре общественного внимания в республике.

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Куда пойти в Петрозаводске 19 января: Боксерские поединки и самые разные ритмы

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, Дом бокса (ул. Шотмана, 38а). Чемпионат и Первенство Республики Карелия по смешанному боевому единоборству (ММА). Участвуют спортсмены из Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги и Сортавалы. Соревнования пройдут среди юниоров 16-17 лет в 9 весовых категориях, взрослые спортсмены будут определять сильнейших в 8 весовых категориях.

12.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). А. Веселов. "Солнышко и снежные человечки". На заснеженной детской площадке двое детей, мальчик и девочка дружно лепят снеговиков. Дети ушли домой, а со снеговиками начинают происходить сказочные превращения. С 3 лет. 250 руб.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский. "Щелкунчик". Самый популярный спектакль в репертуаре Музыкального театра Карелии, интересный как для детей так и для взрослых любителей классического балета. 150-1200 руб.

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Первое занятие литературной студии "Краткий курс". Тема занятия – "Идея, фабула, сюжет". Ведущая – Яна Жемойтелите.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). В. Ляпин. "Шалости жизни". Современная история в одном действии.

18.00, Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Ритм плюс". Второй концерт абонемента №8 "Музыкальный салон". 400 руб.

18.30, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "От Севильи до Гренады". Концерт в одном отделении. В программе - произведения Мануэля де Фальи и Дмитрия Шостаковича в исполнении солистов Музыкального театра Карелии Жанны Запольской и Игоря Макарова. Партия фортепиано - Александр Онькин. 150 руб.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Сны…". Режиссер и автор инсценировки Андрей Тупиков создал спектакль по нескольким произведениям Ф.М.Достоевского. 400 руб.

21.00, ресторан "Аврора" (ул. Энгельса, 10). Вечеринка-концерт Николая Никонова. Каверы популярных песен, зажигательные танцы.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Техно под хаусом на виниле: Nowave, Nikas, Bolshoe Uho; дабстеп-культура: Normdj, Shamaz. До 00.00 вход свободный.

23.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Строгий ритм. Оффсэп, Редфрай, Савандер, Пацифистик. 200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Девочки играют, мальчики, смотрите! Жаркий сет от девушек диджеев Cappuccino. До 00.00 вход свободный.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Оптимизация школ Карелии, продажа "Карелии ДСП" и срок для начальника колонии

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Карелия лишилась завода



фото: Segezha Group

Входящий в ПАО АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group продал завод по производству пиломатериалов АО "Карелия ДСП". АО "Карелия ДСП" была исключена из списка аффилированных лиц АФК "Система". "Акции АО "Карелия ДСП" были проданы стратегическому партнеру.

Поморы не хотят отдавать детей в интернат



фото: Валерий Поташов

В Карелии жители поморского села Нюхча организовали собрание в защиту своей школы. Заявление правительства Карелии о том, что у республиканских властей нет планов по закрытию школы в поморском селе Нюхча, не убедило его жителей. Они намерены собраться в ближайшее воскресенье, 20 января, в сельском доме культуры, чтобы обсудить ситуацию вокруг образовательного учреждения, которому грозит оптимизация.

В то же время в правительстве заявили, что закрытия школы в Нюхче не будет.

Экс-начальник колонии отправляется сидеть по месту бывшей работы



фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Сегежский суд в среду вынес приговор в отношении экс-начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева и его бывшего заместителя Анатолия Луиста. Суд приговорил Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ (" Превышение должностных полномочий"). Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Цены идут вверх



фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Продукты в Карелии в 2018 году подорожали в среднем на 5,6%. А потребительские цены в Карелии в декабре 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2017 года. Это один из основных показателей уровня инфляции. Так, продовольствие подорожало на 5,6%, непродовольственные товары – на 3,8%, услуги – на 3%.

Туризм из воздуха



фото: © Flickr / Joao Carlos Medau

Аэропорт "Петрозаводск" планирует развивать новое направление – авиатуризм, первые рейсы ожидаются весной. Как сообщается на сайте предприятия, руководством аэропорта совместно с компанией из Санкт-Петербурга "Центр поддержки и популяризации малой авиации в Северо-Западном регионе "АвиаДом" и турфирмами разработано направление уникального туристического продукта "Авиационный туризм". Результатом совместной работы стало соглашение о сотрудничестве в области организации и развития авиатуризма.

Два миллиарда – в Карелию



фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

А вот еще одна новость, касающаяся сферу туризма - АФК "Система" планирует вложить 2 млрд рублей в развитие этой отрасли в нашей республике. Компания намерена принять участие в создании туристического кластера в Карелии: вместе с партнерами она планирует инвестировать в строительство отелей на территории республики.

Сумму запланированных инвестиций он не назвал. Но в ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе около 2 млрд рублей.

Прорыва не обещают



фото: Валерий Поташов

Стратегия социально-экономического развития Карелии на период до 2030 года не производит впечатления действительно прорывного документа.

29 декабря 2018 года Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства Республики Карелия, которым была утверждена Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

Вне сомнений, Стратегия социально-экономического развития – наиважнейший документ стратегического планирования субъекта федерации, определяющий миссию, приоритетные направления, стратегические цели, основные задачи и ключевые мероприятия долгосрочного развития региона. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий, а положения Стратегии детализируются в региональных государственных программах.

Несколько удивляет, что обсуждение и редактирование Стратегии проходило кулуарно, без привлечения представителей экспертных сообществ. По имеющейся у автора информации, разработчиком Стратегии выступил коллектив исследователей из московского кампуса РАНХиГС. Взгляд со стороны чувствуется во многих положениях Стратегии. Это неплохо работает в части критической оценки текущего уровня социально-экономического развития Карелии. Но этого явно недостаточно в тех случаях, когда дело касается выхода за пределы сложившихся тенденций и паттернов.

ФОТО: В мэрии рассказали, как убирают Петрозаводск

Компания-подрядчик продолжает убирать последствия снегопада в Петрозаводске, сообщает администрация.

"На улицах карельской столицы работают более 30 единиц техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники компании "ТехРент" круглосуточно убирают дороги Петрозаводска от снега. Остановки и пешеходные переходы убирают бригады "ручников".

Продолжается вывоз снега с городских магистралей. Сегодня эта работа ведется на улице Пушкинской и на участке Лесного проспекта, соединяющем районы Кукковка и Древлянка.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 19 января.

План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.

Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".

10.00 – в ДЮЦ на пр. А. Невского, 71 пройдут открытые городские соревнования по спидкубингу "КУБОР 2019".

13.00 – в губернаторском саду состоится торжественная церемония открытия общественного катка.

16.00 – в ремесленном квартале на ул. Малая Слободская, 12 откроется выставка работ учащихся Дома творчества № 2 "Крещенские узоры".

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

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До закрытия сезона остается полгода, за которые карельская опера и балет планируют и показать премьерные спектакли, и порадовать публику гастролями интересных коллективов, и даже провести международный фестиваль современной хореографии. Подробнее

Ситуация с ценами на основные виды продуктов в России в целом остается стабильной, заявил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя". Подробнее

Стратегия социально-экономического развития Карелии на период до 2030 года не производит впечатления действительно прорывного документа. Подробнее

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи подростком, сообщает МВД Карелии. Подробнее

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 20 января. Подробнее