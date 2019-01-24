Самые читаемые новости за 24 января

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Петрозаводский городской суд со второго раза приговорил бывшего председателя комитета по управлению Госимуществом Карелии Дениса Косарева за взятки к 5 годам колонии строгого режима.
Соответствующее решение принял в четверг судья Александр Мерков после пересмотра дела в особом порядке.
Также Косареву назначен штраф 5 млн рублей.
Косарева взяли под стражу в зале суда.
"Окончательное наказание Косареву назначить путем частичного сложения назначенных настоящим приговором наказаний и определить по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях сроком на три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья Александр Мерков.
Ранее в суде Косарев сообщил, что в настоящее время является студентом первого курса медицинского колледжа. Его адвокат предоставил характеристику на подзащитного, выданную в учебном заведении.
Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки.
Верховный суд Карелии в ноябре отменил решение первой инстанции и отправил уголовное дело на пересмотр. Его рассмотрел судья Александр Мерков.
"Предъявленное обвинение признаю в полном объеме, согласен с формулировкой. Вину признаю полностью", - сказал в суде Косарев.
Он рассказал, что после ареста заключил досудебное соглашение. Что до сих пор содействует правоохранительным органам и ФСБ. Деньги от взяток, в основном, он потратил на учёбу в Санкт-Петербурге и какие-то бытовые нужды для семьи.
По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.
Подробнее о деле Косарева читайте здесь.Смотреть подробнее
По итогам опроса о качестве питания в образовательных и медицинских учреждениях, проведенного в конце 2018 года, эксперты ОНФ выявили топ-10 регионов с худшей и лучшей ситуацией в сфере социального питания. Куда вошла и Карелия.
В среднем по стране треть респондентов негативно отзываются о качестве оказания услуги питания в больницах, школах и детских садах регионов. В опросе приняли участие 48 тысяч человек.
Методика ранжирования регионов строилась на среднем значении ответа на три основных вопроса: вкусовые качества, достаточность питания и условия, в которых оказывается услуга.
"Это первый столь масштабный опрос, который проходит на независимой площадке проекта ОНФ "За честные закупки". Конечно, методику надо совершенствовать, и мы внесем ряд существенных дополнений, например оценку доступности горячего питания. Но главное: большое количество респондентов – это явный сигнал о том, что проблема очень волнует общество", – заявил эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.
Самые негативные оценки респондентов получили Оренбургская область – 52,3% отзывов, Республика Дагестан – 52,3%, Ульяновская область – 52%.
На 10-м месте оказалась Карелия с показателем 43,3% негативных отзывов.Смотреть подробнее
И.о. начальника Управления по туризму республики Денис Максимов покинул свой пост.
Как рассказали в правительстве Карелии, с 24 января к исполнению обязанностей начальника Управления по туризму республики приступила Екатерина Дмитриевна Биктимирова. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии.
До настоящего времени находилась в отпуске по уходу за ребенком.
Ранее эту декретную должность занимали Денис Максимов (бывший замдиректора по туризму заповедника "Костомукшский"), а также Юлия Никтина.
Екатерина Биктимирова окончила Петрозаводский государственный университет по специальности "Социально-культурный сервис и туризм", была председателем Молодежного правительства республики, с августа 2015 года работала в должности начальника управления по туризму Министерства культуры республики.Смотреть подробнее
Женщину подозревают в краже товара из магазина на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками полиции устанавливается личность и местонахождение гражданки, причастной к краже товаров из магазина.
Преступление совершено 4 января в одной из торговых точек на проспекте Ленина.
Полиция просит всех, располагающих любой информацией о подозреваемой, сообщать по телефону: 8-968-180-55-85, 8- 911-426-81-77.
Конфиденциальность гарантируется.Смотреть подробнее
Автомобиль съехал в кювет вечером 23 января на трассе, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.05 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.
Авария произошла в Прионежском районе на 3 км автомобильной дороги "Кола 423 км – Петрозаводск". 4 человека получили травмы.
По данным ГИБДД, 33-летний водитель управляя автомобилем Renault Sandero не учел погодные и дорожные условия, машина съехала в кювет.
"В результате происшествия травмированы четыре жителя Петрозаводска: водитель и его пассажиры: 21-летний и 58-летний мужчины и 57 летняя женщина", - отметили в ГИБДД.Смотреть подробнее
Эксперименты по введению социальной нормы энергопотребления для граждан дали противоречивые результаты.
Об этом заявил в ходе правительственного часа в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
"Эксперименты завершились, их результаты получились противоречивыми. Эти предложения есть, они обсуждаются на площадках правительства. Пока позиция Минстроя – скорее нет, чем да. С этой позицией мы участвуем в консультациях", – сказал Якушев.
Подрорбности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
В городском суде Петрозаводска продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего председателя Госкомитета по управлению госимуществом Карелии Дениса Косарева.
Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки. Верховный суд Карелии в ноябре отменил решение первой инстанции и отправил уголовное дело на пересмотр. Теперь процесс ведет судья Александр Мерков. Дело рассматривается в особом порядке.
"На прошлой неделе меня приглашали для дачи показаний по другому уголовному делу, где я выступаю свидетелем", - сказал в суде Косарев.
Он рассказал, что после ареста заключил досудебное соглашение. Что до сих пор содействует правоохранительным органам и ФСБ.
По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.Смотреть подробнее
На площади Гагарина в Петрозаводске произошло столкновение фургона и легкового автомобиля.
23 января в 13-54 в центре Петрозаводска произошло ДТП с участием фургона "Газель" и легкового автомобиля, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобили столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Шотмана.
Фургон двигался по улице Шотмана со стороны улицы Красноармейская. Легковой автомобиль двигался по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке.
Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк".
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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился создать ГКУ РК "Центр мониторинга и аналитической работы".
Соответствующий документ размещен на сайт органов власти республики.
"Создать государственное казенное учреждение Республики Карелия "Центр мониторинга и аналитической работы" Определить основными целями деятельности казенного учреждения организационное, аналитическое, информационное, документационное, материально-техническое обеспечение осуществления в Карелии регионального государственного строительного надзора, регионального государственного жилищного надзора, регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения", - отмечается в тексте документа.
Государственному комитету Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору поручено в срок до 20 февраля 2019 года провести мероприятия, связанные с созданием учреждения.
Штатная численность казенного учреждения – 8 единиц.Смотреть подробнее
Все петрозаводские автоперевозчки отказались от предложения Минтранса обслуживать маршруты по направлению в Заозерье и в Пиньгубу, где расположено множество дач и загородных домов жителей столицы Карелии.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламента министр транспорта Алексей Кайдалов.
По его словам, маршруты Петрозаводск-Заозерье-Лехнаволок, Петрозаводск-Пиньгуба, Петрозаводск-Суйсарь обслуживала компания "Вираж", но с 1 ноября 2018 года она отказалась работать на этих направлениях из-за их нерентабельности.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
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