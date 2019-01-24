Самые читаемые новости за 24 января

фото: Сергей Мятухин

СРОЧНО: Косареву за взятки дали 5 лет колонии строгого режима и арестовали в зале суда

Петрозаводский городской суд со второго раза приговорил бывшего председателя комитета по управлению Госимуществом Карелии Дениса Косарева за взятки к 5 годам колонии строгого режима.

Соответствующее решение принял в четверг судья Александр Мерков после пересмотра дела в особом порядке.

Также Косареву назначен штраф 5 млн рублей.

Косарева взяли под стражу в зале суда.

"Окончательное наказание Косареву назначить путем частичного сложения назначенных настоящим приговором наказаний и определить по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в размере 5 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях сроком на три года с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал судья Александр Мерков.

Ранее в суде Косарев сообщил, что в настоящее время является студентом первого курса медицинского колледжа. Его адвокат предоставил характеристику на подзащитного, выданную в учебном заведении.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки.

Верховный суд Карелии в ноябре отменил решение первой инстанции и отправил уголовное дело на пересмотр. Его рассмотрел судья Александр Мерков.

"Предъявленное обвинение признаю в полном объеме, согласен с формулировкой. Вину признаю полностью", - сказал в суде Косарев.

Он рассказал, что после ареста заключил досудебное соглашение. Что до сих пор содействует правоохранительным органам и ФСБ. Деньги от взяток, в основном, он потратил на учёбу в Санкт-Петербурге и какие-то бытовые нужды для семьи.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Подробнее о деле Косарева читайте здесь.

фото: РИА Новости / Константин Чалабов

Карелия вошла в топ-10 регионов с худшим питанием в школах и больницах

По итогам опроса о качестве питания в образовательных и медицинских учреждениях, проведенного в конце 2018 года, эксперты ОНФ выявили топ-10 регионов с худшей и лучшей ситуацией в сфере социального питания. Куда вошла и Карелия.

В среднем по стране треть респондентов негативно отзываются о качестве оказания услуги питания в больницах, школах и детских садах регионов. В опросе приняли участие 48 тысяч человек.

Методика ранжирования регионов строилась на среднем значении ответа на три основных вопроса: вкусовые качества, достаточность питания и условия, в которых оказывается услуга.

"Это первый столь масштабный опрос, который проходит на независимой площадке проекта ОНФ "За честные закупки". Конечно, методику надо совершенствовать, и мы внесем ряд существенных дополнений, например оценку доступности горячего питания. Но главное: большое количество респондентов – это явный сигнал о том, что проблема очень волнует общество", – заявил эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

Самые негативные оценки респондентов получили Оренбургская область – 52,3% отзывов, Республика Дагестан – 52,3%, Ульяновская область – 52%.

На 10-м месте оказалась Карелия с показателем 43,3% негативных отзывов.

фото: Николай Смирнов

Кадровые изменения произошли в органах власти Карелии

И.о. начальника Управления по туризму республики Денис Максимов покинул свой пост.

Как рассказали в правительстве Карелии, с 24 января к исполнению обязанностей начальника Управления по туризму республики приступила Екатерина Дмитриевна Биктимирова. Соответствующее распоряжение подписал глава Карелии.

До настоящего времени находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Ранее эту декретную должность занимали Денис Максимов (бывший замдиректора по туризму заповедника "Костомукшский"), а также Юлия Никтина.

Екатерина Биктимирова окончила Петрозаводский государственный университет по специальности "Социально-культурный сервис и туризм", была председателем Молодежного правительства республики, с августа 2015 года работала в должности начальника управления по туризму Министерства культуры республики.

фото: МВД Карелии

ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже

Женщину подозревают в краже товара из магазина на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции устанавливается личность и местонахождение гражданки, причастной к краже товаров из магазина.

Преступление совершено 4 января в одной из торговых точек на проспекте Ленина.

Полиция просит всех, располагающих любой информацией о подозреваемой, сообщать по телефону: 8-968-180-55-85, 8- 911-426-81-77.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: ГИБДД Петрозаводска

В ДТП под Петрозаводском пострадали 4 человека

Автомобиль съехал в кювет вечером 23 января на трассе, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.05 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации происшествия на автомобильной дороге – съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием.

Авария произошла в Прионежском районе на 3 км автомобильной дороги "Кола 423 км – Петрозаводск". 4 человека получили травмы.

По данным ГИБДД, 33-летний водитель управляя автомобилем Renault Sandero не учел погодные и дорожные условия, машина съехала в кювет.

"В результате происшествия травмированы четыре жителя Петрозаводска: водитель и его пассажиры: 21-летний и 58-летний мужчины и 57 летняя женщина", - отметили в ГИБДД.

фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

Введение соцнормы за электричество дало противоречивые результаты

Эксперименты по введению социальной нормы энергопотребления для граждан дали противоречивые результаты.

Об этом заявил в ходе правительственного часа в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"Эксперименты завершились, их результаты получились противоречивыми. Эти предложения есть, они обсуждаются на площадках правительства. Пока позиция Минстроя – скорее нет, чем да. С этой позицией мы участвуем в консультациях", – сказал Якушев.

Подрорбности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Косарев продолжает сотрудничать с правоохранителями

В городском суде Петрозаводска продолжается рассмотрение уголовного дела бывшего председателя Госкомитета по управлению госимуществом Карелии Дениса Косарева.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки. Верховный суд Карелии в ноябре отменил решение первой инстанции и отправил уголовное дело на пересмотр. Теперь процесс ведет судья Александр Мерков. Дело рассматривается в особом порядке.

"На прошлой неделе меня приглашали для дачи показаний по другому уголовному делу, где я выступаю свидетелем", - сказал в суде Косарев.

Он рассказал, что после ареста заключил досудебное соглашение. Что до сих пор содействует правоохранительным органам и ФСБ.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

фото: скриншот видео "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Фургон протаранил легковой автомобиль в центре Петрозаводска

На площади Гагарина в Петрозаводске произошло столкновение фургона и легкового автомобиля.

23 января в 13-54 в центре Петрозаводска произошло ДТП с участием фургона "Газель" и легкового автомобиля, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобили столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Шотмана.

Фургон двигался по улице Шотмана со стороны улицы Красноармейская. Легковой автомобиль двигался по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании "Ситилинк".

фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков распорядился создать "Центр мониторинга и аналитической работы"

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился создать ГКУ РК "Центр мониторинга и аналитической работы".

Соответствующий документ размещен на сайт органов власти республики.

"Создать государственное казенное учреждение Республики Карелия "Центр мониторинга и аналитической работы" Определить основными целями деятельности казенного учреждения организационное, аналитическое, информационное, документационное, материально-техническое обеспечение осуществления в Карелии регионального государственного строительного надзора, регионального государственного жилищного надзора, регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения", - отмечается в тексте документа.

Государственному комитету Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору поручено в срок до 20 февраля 2019 года провести мероприятия, связанные с созданием учреждения.

Штатная численность казенного учреждения – 8 единиц.

фото: © Paula Bronstein /Getty Images

Автоперевозчики отказываются от маршрутов в дачные места под Петрозаводском

Все петрозаводские автоперевозчки отказались от предложения Минтранса обслуживать маршруты по направлению в Заозерье и в Пиньгубу, где расположено множество дач и загородных домов жителей столицы Карелии.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента министр транспорта Алексей Кайдалов.

По его словам, маршруты Петрозаводск-Заозерье-Лехнаволок, Петрозаводск-Пиньгуба, Петрозаводск-Суйсарь обслуживала компания "Вираж", но с 1 ноября 2018 года она отказалась работать на этих направлениях из-за их нерентабельности.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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