Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 25 января

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Обществоведение
Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.
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Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
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