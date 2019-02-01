Прогноз погоды на пятницу

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой снег, -9 ° …-8 °
|1 м/с
|СЗ
|758 мм.рт.ст.
|91%
|день
|Небольшой снег, -10 ° …-8 °
|1 м/с
|С
|758 мм.рт.ст.
|90%
|вечер
|Небольшой снег, -13 ° …-11 °
|1 м/с
|СВ
|758 мм.рт.ст.
|90%
|ночь
|Небольшой снег, -15 ° …-14 °
|2 м/с
|СВ
|759 мм.рт.ст.
|90%
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