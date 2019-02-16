Чем запомнился этот день

фото: Группа "ВКонтакте" - "Тропа Ивана Царевича"

Коррекционную школу в Петрозаводске хотят построить на месте парка, который планировали благоустроить

Жители города негодуют из-за того, что для строительства школы могут уничтожить парк "Лягушка" на Древлянке.

В группе "Тропа Ивана Царевича" появилась информация о строительстве коррекционной школы на месте парка.

"Республика хочет построить коррекционную школу - интернат в экологически чистом районе. Минимущества отправило в мэрию приказ о выделении участка рядом с парком "Лягушка" для строительства этой школы. Так как площади участка не хватает, то планируют изменить назначение земель части территории парка – вывести их из зоны рекреации в зону застройки. 29 января было предварительное заседание комиссии по этому вопросу, не все сотрудники АПГО поддержали данное местоположение школы. В конце февраля данный вопрос будет вынесен на публичные слушания. Их результат носят рекомендательный характер, но к ним могут прислушаться".

Петрозаводчане боятся, что парк уничтожат.

На выборах в марте 2018 года проект благоустройства "Тропы Ивана Царевича" и парка "Лягушка" был поддержан жителями и вошел в 15 проектов-победителей по программе Комфортная городская среда. Его реализация запланирована на 2022 год.

фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова

В Карелии создадут технопарк почти за 240 миллионов рублей

Деньги выделены из федерального бюджета на создание технопарка в Карелии. Решение было принято в рамках Российского инвестиционного форума.

По словам Парфенчикова, идея создать технопарк, который бы помогал развиваться камнеобрабатывающей отрасли в Карелии, появилась после посещения выставки в китайском Наньане, где также были представлены производители региона, пишет издание "РИА Новости".

"С помощью Минэкономики РФ перенимаем этот опыт. Мы будем делать аналогичный технопарк в Петрозаводске. На это получили поддержку 237,5 миллиона рублей", – сообщил Парфенчиков.



По словам собеседника агентства, Карелия развивает сотрудничество с Китаем, в частности с провинцией Фуцзянь, в сфере камнеобработки, при этом власти республики интересуют не только поставка сырья китайской стороне, но и использование их технологий для развития этой отрасли.

фото: ГИБДД Карелии

Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии

В Пряжинском районе 15 февраля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали 2 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе на федеральной автодороге Сортавала (в объезд деревни Крошнозеро) в ДТП пострадали 2 человека.

В 15.35 водитель автомобиля Nissan допустила занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo (в составе с прицепом).

В результате ДТП пострадала 27-летняя водитель автомобиля Nissan и ее 26-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

фото: Официальный аккаунт Артура Парфенчикова в соцсети

Парфенчиков прокомментировал строительство коррекционной школы на месте парка в Петрозаводске

Петрозаводчане негодуют из-за того, что для строительства школы могут уничтожить парк "Лягушка" на Древлянке. Об этом они написали в соцсети. Глава Карелии прокомментировал.

Ранее мы писали, что коррекционную школу могут построить на месте парка "Лягушка".

"Мне представляется, что этот вопрос можно рассматривать, как проверку общества на милосердие и доброту, ибо для школы, для таких детей должно быть выбрано лучшее место. Уверен, что такая школа должна находиться именно в парковой зоне, которая при строительстве объекта должна быть максимально сохранена.

Можно безусловно найти альтернативные варианты, но каждый из выбранных должен быть по всем параметрам лучше рассматриваемого в настоящее время", – оставил комментарий Артур Олегович.

Также глава Карелии добавил, "что предложенный в настоящее время участок – это очевидно не окончательный вариант.

Надо детально прорабатывать эскизный проект ,смотреть как он ложится на всю инфраструктуру. Мне бы очень хотелось ,чтобы были подобраны и альтернативные варианты".

фото: Pixabay

Карельский депутат хочет контролировать сборщиков ягод и грибов

Валентина Пивненко продвигает в Госдуме инициативу о регламентации сбора дикоросов.

Госдума России готовится рассмотреть во втором чтении ряд поправок в Лесной кодекс страны и закон о потребительской кооперации, которые касаются заготовки грибов, ягод, лекарственных трав и других недревесных лесных ресурсов.

К Карелии этот законопроект имеет самое прямое отношение – и не только потому, что значительная часть населения республики вынуждена выживать за счет почти первобытного собирательства, но и потому что одним из авторов документа является карельский депутат Валентина Пивненко.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он разработан в "целях устранения пробелов правового регулирования заготовки и сбора гражданами лесных ресурсов".

В частности, документ предлагает дополнить Лесной кодекс РФ нормами, определяющими заготовленные лесные ресурсы как "лесную продукцию, полученную при использовании лесов". Кроме того, проект поправок также закрепляет понятие закупки у граждан собранных ими дикоросов и их последующей переработки.

Полный текст читайте здесь.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель автомобиля создал аварийную ситуацию

ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ-2106 и KIA Sportage произошло 15 февраля на Лососинском шоссе, сообщили в ДТП ПТЗ Петрозаводска и Карелии.

Видеорегистратор очевидца запечатлел потенциально опасную дорожную ситуацию:

ВАЗ-2106 совершал левый поворот, выезжая со второстепенной дороги со стороны Высотного проезда на Лососинское шоссе. В это же время KIA двигался по главной дороге (Лососинскому шоссе) в сторону центра.

Избегая столкновения с выезжающим ВАЗ-2106, водитель кроссовера выехал вправо за пределы проезжей части на заледеневший снежный бруствер.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: На набережной Петрозаводска тают ледовые скульптуры "Гипербореи"

Несмотря на то, что скульпторы укутывают ледовые и снежные скульптуры фольгой и полиэтиленом, они все равно продолжают таять.

Старт состязания был дан утром в четверг.

Корреспондент побывал поздним вечером 15 февраля на набережной и обнаружил, что часть скульптур повредилась. Снег и лед тают.

Уже сегодня станут известны победители всех конкурсов "Гипербореи-2019".

По традиции в конкурсе принимают участие по 10 команд в каждой из трех номинаций: "ледовая скульптура", "большой снежный куб" и "малый снежный куб".

География участников широка: свои произведения искусства на Онежской набережной представят творцы из Петрозаводска, Олонца, Кондопоги, Суоярви, Лахденпохьи, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Королева, Кандалакши, Екатеринбурга, Пермского края, Вологодской области, Финляндии и Белоруссии.

Программа "Гипербореи-2019" здесь.

Экс-замначальника Управтодора Карелии признался, что брал миллионные взятки под воздействием авторитета товарищей

Игорь Новокшонов рассказал, что толкнуло его на коррупционные преступления.

По версии следствия, начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин (его дело выделено в отдельное производство, процесс ведет судья Александр Мерков) и его заместитель Игорь Новокшонов вошли в организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

В течение 2015-2017 годов соучастники получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций.

На вопрос, почему брал взятки, Новокшонов ответил:

"Материальная составляющая – это раз. Деньги, которые были мной получены, потрачены на ипотеку, кредиты, собственное проживание… В какой-то части на спортивные мероприятия… мне приходилось поддерживать. Отчасти в меру своего молодого возраста просто не осознавал того, к чему меня данные товарищи подтолкнули. Так скажем, их авторитет чересчур давил на меня, и где-то надо было принять решение отказаться. Сказать "нет". Считаю, что это – молодой возраст".

Полный тест читайте здесь.

Куда пойти в Петрозаводске 16 февраля: Все на "Гиперборею" - соревнования, концерты и фейерверк!

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

9.00, наб. Онежского озера. Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2019". "Онежский окушок" – турнир рыбаков-любителей города по подледному лову рыбы на мормышку. Полная программа "Гипербореи-2019" здесь.

10.30, спортивный зал ВСЦ "Акватика" (ул. Пушкинская, 7). Чемпионат, первенство Петрозаводска и РК по фитнес-аэробике.

11.00, наб. Онежского озера. II Республиканский фестиваль по скандинавской ходьбе "ScandiKarjala. Легенды Гипербореи" (старт Марша здоровья в 11.10).

11.00, Прибрежный парк. Беговело/велосоревнования от клуба ПедалейNET.

11.00, ФОК (ул. Ключевая, 10). Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа России по киокусинкай.

11.00, РСК "Курган". Чемпионат и Первенство Республики Карелия по лыжным гонкам.

11.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Премьера. "Серая шейка". По сказке Д. Мамина-Сибиряка С 3 лет. От 250 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Лекция "Уникальность художественного дарования и его проявление в творчестве Николая Рериха". Лектор – Ирина Мамонтова (Москва), художник, дизайнер, член Союза художников России.

12.30, арт-пространство Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Клуб всестороннего развития ребенка "Головастик". Развитие речи, знакомство с элементами мнемотехники; знакомство с окружающим миром; развитие мелкой и крупной моторики; сенсорное развитие и т.д. 200 руб.

13.30, ул. Пушкинская/ул. Г. Титова. "Я могу! Гиперборея спортивная". II Зимний спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

14.00, Центр национальных культур и народного творчества РК (пл. Ленина, 2). День родного языка (совместно с Обществом украинской культуры "Калина").

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Презентация сборника стихов "Грани проявления" - первая и единственная книга Валентины Галышевой. Издание включает поэзию и публицистику автора.

16.00, ПетрГУ, манеж (Герцена, 31б). Всероссийские соревнования по легкой атлетике "Шиповка юных".

16.00, котокафе "Х-cat" (пр. Ленина, 3). Мастер-класс: утеплитель для кружки из фетра. 350 руб. (+100 руб. с помощником).

18.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). "Струнные: от дуэта до октета". Третий концерт абонемента № 8 "Музыкальный салон". На сцене - артисты струнной группы Симфонического оркестра. 400 руб.

18.00, концертный зал Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио (ул. Свердлова, 25). Ансамбль "Кантеле" и камерный хор "Теллерво". Концертная программа "Берегите любовь!". Лучшие, любимые, самые красивые песни о любви российских и зарубежных авторов.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). И. Вырыпаев. "Валентинов день". Мелодрама с цитатами в сторону примитивизма. Текст Ивана Вырыпаева, выдающегося драматурга и режиссера современности, является "неким продолжением" пьесы Михаила Рощина "Валентин и Валентина" (1984), советского варианта "Ромео и Джульетты". От 600 руб.

19.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). Литературный нон-стоп. Читаем Марка Твена. 200 рублей, студенты и школьники – 150 руб., студенты филологического факультета бесплатно.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Не все коту масленица". Режиссер Владимир Михельсон предложил прочтение классического текста в фарсовом ключе. В яркой, игровой форме прослеживается непреходящая актуальность власти денег, основной темы драматургии А.Н.Островского, во все времена столичной жизни. 400 руб.

19.00, негосударственный авторский театр "Ad Liberum", сцена театра Дома Актера СТД Карелии (пр. К. Маркса, 19). Совместный проект театра "Ad Liberum" и СТД Республики Карелия при поддержке СТД РФ. "Наша кухня". Драма в одном действии. Пьеса о судьбе двух женщин, переживших войну. Действие происходит на старой общей кухне полуразвалившегося дома, который готовят под снос. 400 руб.

19.00, площадка в створе пр. Ленина. Международный зимний фестиваль "Гиперборея-2019". "До самых звезд" – гиперборейский фейерверк.

20.00, "Паб 119" (пр. Ленина, 26). Вечер памяти Егора Летова. Концерт блюз-музыки. "Истинный облик".

20.40, BIG "Z-Studio" (Неглинская наб., 44). Настольные игры, чай в теплой компании и музыка. Вход - любая сумма, чай и знаменитые конфетки включены.

21.00, клуб "Solo" (ул. Коммунальная, 20). "Все свои". 200 руб.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). TOP 5. Shamaz, E.Gest, Flag, Subtek, Normdj. 150 (до 00.00) – 200 руб.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). "Бегемот любит тебя". Ночь святого Валентина чуть-чуть с опозданием. Бесплатный вход до 00.00.

фото: ТАСС/ЕРА/MAXIM SHIPENKOV

Завтра на Карелию обрушится сильный ветер

В МЧС Карелии предупреждают об ухудшении погоды 17 февраля.

На территории Карелии ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра: ночью – юго-западного, западного, днем – северо-западного, северного с порывами до 15-20 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев.

Сегодня станут известны победители всех конкурсов "Гипербореи-2019". Подробнее

В Пряже 11 февраля от снега обрушились три козырька дома. Подробнее

Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев, которого приговорили к 5 годам колонии, сделал неожиданное заявление. Подробнее

В выходные, 16 и 17 февраля, подрядная организация продолжит уборку снега с улиц, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Инвестиционные форумы, конференции, семинары, деловые завтраки и обеды - все это, конечно, очень здорово. А выхлоп – нулевой, заявляет политолог Олег Реут. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе. Подробнее

В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 16 февраля. Подробнее

В школе Питкяранты 11 февраля из-за снега обрушилась крыша. Подробнее

Ученый, бывший карельский министр и торговый представитель РФ в Финляндии высказал свое мнение о ФЦП развития Карелии и будущем региона. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

Фейерверк "До самых звезд" завершит фестиваль снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2019" Подробнее

Александр Терех представил сотрудникам ИК-9 нового руководителя исправительной колонии – майора внутренней службы Ивана Савельева, сообщили в УФСИН Карелии. Подробнее

Ксения Собчак прокомментировала признание Максима Виторгана в нетрадиционной сексуальной ориентации. Подробнее

Карелия отправила в Китай первую пробную партию трески, крабов и алкогольной продукции, сообщил Артур Парфенчиков в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Подробнее

Подробнее

О погоде на 17 февраля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии. Подробнее

Любое правило, изложенное скучно, неинтересно, назидательно, с трудом воспринимается ребенком, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды. Бренд Vaquera представил новую коллекцию, которая способна удивить даже самых искушенных знатоков моды. Подробнее