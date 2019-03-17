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Грунт для рассады 10л
60
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Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
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Семена
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Новости. Погода
07:05, 17 Марта 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 17 марта

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой снег, -3 ° …0 ° 3 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 86%
день Небольшой снег, +1 ° …+2 ° 3 м/с Ю 751 мм.рт.ст. 77%
вечер Пасмурно, +1 ° …+2 ° 3 м/с ЮВ 752 мм.рт.ст. 84%
ночь Дождь со снегом, +1 ° …+2 ° 3 м/с ЮВ 751 мм.рт.ст. 89%
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