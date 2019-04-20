Самые читаемые новости за 20 апреля

фото: gov.karelia.ru

Фонд ЖКХ профинансирует реконструкцию очистных сооружений в Суоярви

Город в Карелии станет федеральным пилотным проектом, в рамках которого Фонд реформирования ЖКХ поможет с расселением аварийного жилья и созданием инфраструктуры.

Об этом сегодня сказал глава Карелии Артур Парфенчиков во время прямой линии в социальной сети "ВКонтакте".

Как отметил руководитель региона, правительство республики сегодня проводит работу по ситуации с выкупом очистных сооружений, которые находятся в частных руках. Власти республики обратились в правоохранительные органы. Но решить вопрос кардинально с сетями в городе поможет Фонд реформирования ЖКХ.

"Такое предложение прозвучало при приезде в Карелию председателя наблюдательного совета Фонда Сергея Степашина. По новой программе переселения из аварийного жилья в республике необходимо расселить 159 тыс. кв метров, из них 40 % жилья - в Суоярви. Новый город нужно построить! Мы договорились о том, что Фонд, у него есть такая программа, поможет в создании коммунальной инфраструктуры для города - это тепло, вода, энергообеспечение. Карелия представит для финансирования проект, и мы сделаем Суоярви неким федеральным пилотным проектом, на примере которого покажем, как можно решить в связке коммунальные и жилищные вопросы", - рассказал Артур Парфенчиков.

фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Карелия вошла в число регионов с высоким уровнем зараженности рыбы

Почти 20 тысяч россиян заразились паразитами от рыбы в 2018 году.

"Наиболее распространенными являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы, анизакидозы. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию. В целом по стране в 2018 году было выявлено 19077 случаев описторхоза (12,9 случаев на 100 тысяч населения)",- говорится в Роспотребнадзоре РФ.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других в необеззараженном виде, пишет ТАСС.

"В Российской Федерации в 2018 году было выявлено 4035 случаев дифиллоботриоза (2,75 случаев на 100 тыс. населения)", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Это паразитарное заболевание распространено в Республиках Саха (Якутия), Хакасия, Бурятия, Коми, Карелия, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Красноярском и Пермском краях.

Основным источником заражения дифиллоботриозом для человека являются не только рыбы, обитающие в пресноводных водоемах: щука, окунь, налим, ерш, судак, а также морские рыбы, которые нерестятся в пресноводных реках: тихоокеанский лосось, горбуша, кета и другие.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске дерево упало на машину

В Сети появилось видео, как дерево падает на припаркованную машину.

Индидент произошел утром 17 апреля.

Информация появилась в группе "ДТП ПТЗ".

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала момент падения дерева на автомобиль.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске игнорирование дорожных знаков привело к ДТП

ДТП с участием двух автомобилей произошло 19 апреля на ул. Гоголя, сообщили в ГИБДД Карелии.

На сайте "ДТП ПТЗ" сообщается, что авария с участием легковых автомобилей Lada 112 и Hyundai Elantra произошла в 13.57 на ул. Гоголя, в районе пересечения с ул. Коммунальной. Lada выезжала на перекрёсток с ул.Коммунальная, судя по видео, двигаясть в прямом направлении. В это же время Hyundai двигался по ул. Гоголя вверх. От столкновения автомобиль Lada развернуло на 180 градусов. Hyundai отбросило на полосу встречного движения. По информации ГИБДД, за рулем Lada находился 21-летний водитель В результате он пострадал, а также был травмирован его 22-летний пассажир.

фото: Кадр из прямой трансляции

Парфенчиков проходит в день не менее 10 км скандинавской ходьбой

Глава Карелии рассказал во время прямой линии о своих тренировках.

Руководитель республики Артур Парфенчиков начал свое субботнее утро с тренировки.

"Сейчас я больше занимаюсь скандинавской ходьбой в спортивном темпе. Мне нравится. 10-ку в день прохожу", – рассказал Парфенчиков сегодня во время прямого эфира во "Вконтакте".

Напомним, глава Карелии отвечал сегодня на вопросы жителей республики онлайн на официальной странице правительства региона в" ВКонтакте".

Прямая линия длилась более 1,5 часов. От жителей поступило около 500 вопросов, которые касались проблематики развития территорий, ЖКХ, образования, здравоохранения, дорожного строительства и транспорта.

фото: Валерий Поташов

Форелеводство грозит Карелии социально-экологическими конфликтами

Жительница Войницы заявила, что форелевые ферм на озерах ущемляют ее право на благоприятную окружающую среду и на беспрепятственное пользование водными ресурсами.

Иск жительницы карельской деревни Войница Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства, который рассматривается сейчас в Верховном суде Карелии, обнажил серьезную проблему, остающуюся без внимания региональных властей уже на протяжении последних полутора десятка лет – с тех пор, как в республике начался "форелевый бум".

Когда судья Елена Кудряшова попыталась выяснить у представителей республиканского министерства сельского и рыбного хозяйства, какой объем форели выращивает фирма "Кала я марьяпоят" на озере Верхнее Куйтто, никто из них не смог дать ответа на этот вопрос. В неведении оказался даже главный специалист Отдела развития рыбного хозяйства Алексей Рюкшиев, вызванный в суд в качестве свидетеля.

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фото: petrozavodsk-mo.ru

Петрозаводчане не хотят видеть стелу воинской славы в Петрозаводске

Редакция "Столицы на Онего" провела опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?".

Два ответа "Площадь Гагарина" (24%) и "Нигде" (24%) конкурируют в условной группе лидеров. При этом на них приходится практически половина всех полученных голосов.

Стела "Город воинской славы" для участвовавших в социологическом изыскании граждан однозначно отождествляется с "административным памятником". Вариант с установкой на площади Гагарина – прямая и непосредственная референция на установку стелы "на показ".

Опция "Нигде" фактически представляет собой отзеркаливание – озвучивание позиции, связанной с нежеланием значительной части горожан принимать "административный", а не народный памятник. Ведь в нём нет и никогда не будет памяти о родных и близких. Не будет искреннего гражданского ритуала и "стихийного" вспоминания.

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Парфенчиков проводит "прямую линию" в соцсети

Глава Карелии Артур Парфенчиков в 11.00 проводит "прямую линию", сообщили в правительстве республики.

В субботу 20 апреля в 11.00 глава Карелии Артур Парфенчиков проведет "прямую линию" в паблике "Республика Карелия".

Темой "прямой линии" станет социально-экономическое развитие республики, планы которого руководитель региона озвучит в своем Послании Законодательному собранию 19 апреля.

Артур Парфенчиков ответит на интересующие жителей республики вопросы, касающиеся развития различных сфер, включая образование, здравоохранение, производство, сельское хозяйство, туризм и т.д.

Вы сможете узнать, что будет сделано на той или иной территории в ближайшие годы. Вопросы можно задать как во время онлайн-трансляции в "ВКонтакте"

фото: Столица на Онего

В поселке Карелии женщины живут в доме, который держится на монтажной пене

Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене и который не попал в программу аварийного расселения жилья.

"Это из Чалны вас беспокоят, – позвонила женщина. - Мы живем в развалившемся доме, но нас не расселяют. Сейчас новая программа по расселению началась, но мы опять в нее не попали. Приезжайте, посмотрите – у нас маленькие дети, мы замерзаем, дом может обрушиться в любой момент, но наша администрация ничего о нас слышать не хочет. Куда мы только ни обращались – везде одни отписки, теперь уже заявление в суд подали".

Оказалось, что в 12-квартирном 2-этажном деревянном доме по улице Школьной, 49 живут всего четыре женщины – 34-летняя Люба с четырьмя детьми (сын 13 лет, дочь 12 лет, дочь-первоклашка 7 лет и самая маленькая девочка – полгода), 41-летняя Даша с тремя детьми – 14 лет, 8 лет и 6 лет, а также 72-летняя тетя Маша и еще Алена, которая на встречу не пришла, так как была на работе.

Остальные квартиры пустуют: кто-то умер от пьянства, кто-то коротает дни в колонии, кто-то, не выдержав ужасных условий проживания, съехал на съемные квартиры. Только вот этим женщинам деваться некуда: на пенсию квартиру не снимешь, а многодетные мамы и так едва сводят концы с концами.

Полный текст читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске прошел фестиваль по чирлидингу

В пятницу, 19 апреля, в ПетрГУ состоялся I Фестиваль по Чир спорту.

Чирлидинг – один из самых эффектных и зрелищных видов спорта, сочетающий в себе элементы спортивной гимнастики и акробатики, элементы художественной гимнастики и шоу.

В Фестивале приняли участие более 250 спортсменов.

Сильнейшие команды Санкт- Петербурга, Мурманска, Волгограда и недавно создавшиеся команды Карелии поборолись за призовые места.

О том, как прошел фестиваль, вы можете посмотреть наши видео (первое и второе), а так же большой фоторепортаж.

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