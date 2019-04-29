Погода в Петрозаводске сегодня, 29 апреля

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Обществоведение
В Петрозаводске уже этим летом будет ограничено движение большегрузного транспорта по городским дорогам.
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28.04.2019 12:15
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