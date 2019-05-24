Важные новости 24 мая

фото: Валерий Поташов

Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш

Так руководитель Кедрозерского сельского поселения Анатолий Папченков отреагировал на предложение карельских чиновников об упразднении населенных пунктов.

По словам главы, его возмутило письмо исполняющего обязанности министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрия Кислова, которое было разослано в районы республики. Высокопоставленный карельский чиновник попросил районные власти предоставить предложения по перечню населенных пунктов, которые "целесообразно упразднить в целях оптимизации расходов бюджетной сферы".

"Я получил такое обращение от администрации Кондопожского района, к которому относится наше поселение и отправил в ответ кукиш с просьбой передать мой ответ в министерство экономического развития Карелии", - рассказал Анатолий Папченков "Столице на Онего".

Глава Кедрозерского сельского поселения выразил удивление позицией республиканских властей, которое занялось упразднением населенных пунктов. Как отметил Папченков, в его поселении, наоборот, давно стоит вопрос об их воссоздании, но действующее законодательство только препятствует этому.

"Мы хотели возродить бывшие деревни Кедрозеро и Колгостров, но, оказывается, по действующему законодательству нам необходимо провести опрос граждан, проживающих на территории нашего муниципального образования, чтобы выяснить, не возражают ли они против появления двух новых населенных пунктов, поскольку это может отразиться на финансировании поселения", - пояснил Папченков.

Как сообщил глава поселения, республиканское министерство экономического развития и промышленности запросило у районов предложения по упразднению населенных пунктов перед совещанием по вопросу изменения статуса муниципальных образований, которое планируется провести 29 мая.

фото: vk.com/mag_podvodoy

Первое в мире водородное судно придет в Петрозаводск

В Петрозаводск придёт уникальное судно Energy Observer.

Летом 2019 году в Мурманский порт придёт уникальное экспериментальное судно Energy Observer - это спортивный катамаран, который работает на возобновляемых источниках энергии – ветер, солнце и водород, сообщается в паблике "Подводой".

Морской поход Energy Observer стартовал в 2017 и запланирован на 6 лет. Команда судная планирует посетить 50 стран.

В Петрозаводске прикоснуться к легенде можно будет 24-27 июня.

В Санкт-Петребурге - 14 - 19 июня; на острове Кижи - 28 - 29 июня; на Соловецких островах: 3 - 5 июля; в Архангельске: 8 - 13 июля; Мурманск: 20 - 23 июля.

ВИДЕО: Иномарка спровоцировала групповое ДТП в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина столкнулись три иномарки и троллейбус.

В четверг на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского автомобиль, решивший перестроиться из одной полосы другую, спровоцировал столкновение с троллейбусом и двумя другими транспортными средствами.

Аварию зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк".

фото: ТАСС / Алексей Щукин

Парфенчиков хочет приравнять сборщиков грибов и ягод к фермерам

Глава Карелии Артур Парфенчиков убедил федеральный центр в необходимости приравнять грибы и ягоды к сельскохозяйственной продукции, чтобы сборщики и переработчики смогли получать государственную поддержку.

Это следует из сообщения Управления пресс-службы главы республики об итогах встречи руководителя региона с заместителем председателя правительства России Алексем Гордеевым.

Вице-премьер поручил подготовить предложения о поддержке развития заготовки и переработки дикоросов. В частности, речь идёт о внесении изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства России, что бы возложить на этот орган госуправления регулирование данной сферы хозяйственной деятельности.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: ГИБДД Карелии

В ДТП на трассе в Карелии пострадал 5-летний ребенок

Водитель иномарки уснул за рулем - автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 23 мая, в 6.00 на 547 км автодороги Вологда – Медвежьегорск 43-летний водитель автомобиля Лексус, по предварительным данным, уснул за рулем. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. Автомобиль двигался в направлении Вологды.

В результате происшествия два пассажира получили ушибы – 36-летняя женщина и 5 летняя девочка. Пострадавшим оказана медицинская помощь с назначением амбулаторного лечения.



ГИБДД Карелии

Девочка в автомобиле находилась в соответствии с ПДД РФ в детском удерживающем устройстве. Водитель был трезв. Стаж вождения – более 21 года. Все участники ДТП жители города Мурманск.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске ищут мотоциклиста, который "потерял" пассажира

Пассажир выпал с мотоцикла поздним вечером 19 мая на Ключевой, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В период времени с 23.00 до 00.00 в районе дома № 10 по ул. Ключевой неустановленный водитель мотоцикла (предположительно Hohda) допустил падение пассажира с мотоцикла.

В результате ДТП 35-летний пассажир получил телесные повреждения, был госпитализирован.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, полиция просит позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

ВИДЕО: Сотрудники ГИБДД Карелии вытащили фуру, упавшую в кювет

В Пряже инспекторы ГИБДД помогли водителю из Ленобласти вытащить на дорогу фуру, на которой он съехал в кювет.

В минувший четверг, 23 мая, в 21.50 на 3 км автодороги "Кола" в Пряжинском районе водитель из Ленобласти, следуя из Мурманска в Санкт-Петербург, допустил съезд большегруза в кювет без последующего опрокидывания.

К месту происшествия, по информации ГИБДД, прибыли сотрудники Госавтоинспекции и предложили водителю помощь, от которой он отказался.

Утром следующего дня уже другой наряд ГИБДД Пряжинского района вновь предложил свою помощь попавшему в ДТП водителю фуры.



фото сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

По словам инспекторов, на этот раз водитель принял предложение и попросил помочь с транспортом, чтобы вытащить большегруз из кювета.

Требующаяся помощь была оказана, фуру вернули на дорогу.

Водитель поблагодарил инспекторов за помощь и отметил, что в нашем регионе работают неравнодушные стражи порядка.

Фото и видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ВИДЕО: Очередная фура выехала на "встречку" в Петрозаводске

Водитель фуры запутался на перекресте на Кукковке и выехал на "встречку".

В объектив камеры наружного наблюдения попал очередной курьез, произошедший с большегрузом.

В четверг 23 мая очередная фура проехала по "встречке", запутавшись на перекрестке ул.Ровио-ул.Лыжная.

Как прокомментировали в ГИБДД Петрозаводска, за выезд транспорта на встречную полосу ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком на 4-6 месяцев. За повторное нарушение - лишение прав на год.

Видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: Валерий Поташов

Бывшее здание МИДа Карело-Финской ССР отреставрировать к 100-летию республики не удастся

Заказчик работ планирует завершить их только в четвертом квартале 2023 года.

Судьба бывшего здания министерства иностранных дел Карело-Финской ССР, которое более известно в Петрозаводске как детская поликлиника на проспекте Ленина, оказалась в центре внимания участников слушаний по проблемам сохранения памятников деревянного зодчества, состоявшихся вечером 23 мая в Общественной палате Карелии. Как рассказала на слушаниях руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, в настоящее время деревянная конструкция здания разобрана и перевезена на "удаленную площадку".

"Зимой велись работы по заготовке древесины, потому что должна быть зимняя древесина, – сообщила Алипова. – Сейчас речь идет не о реставрации сохранившейся конструкции, а о подготовке тех конструкций, которые будут использоваться в дополнение к ней. И на площадке велись работы по укреплению фундамента".



Юлия Алипова. Фото: Валерий Поташов

Как считает руководитель управления по охране объектов культурного наследия, к 100-летию республики этот объект сдать под ключ не удастся. Но если обратиться к паспорту объекта, который вывешен на ограждении, возведенном вокруг руин памятника, можно увидеть, что заказчик работ – ООО "Техпромстрой" – планирует сдать его в ... четвертом квартале 2023 года.



Фото: "Столица на Онего"

Читайте подробнее о слушаниях в статье "Сохранить все памятники деревянного зодчества" нам не удастся".

фото: © Fotolia / patpitchaya

ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Информация о низких зарплатах в стоматологии ООО "Улыбка" не соответствует действительности

В стоматологии ООО "Улыбка" в Петрозаводске не проводилась проверка трудовой инспекции.

Трудовая инспекция Карелии не проводила проверку в стоматологии ООО "Улыбка" в Петрозаводске. Проверка прошла в другом городе республики в компании с аналогичным названием. Именно там были выявлены нарушения Трудового кодекса РФ.

Редакция "Столицы на Онего" приносит свои извинения стоматологии "Улыбка".

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