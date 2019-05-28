Самые читаемые новости за 28 мая

фото: Радио Свобода

Мирошник потребовала очистить Петрозаводск от мусора

Горожане прислали за несколько дней более 200 жалоб на несвоевременный вывоз мусора, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За период с 25 по 27 мая в ЕДДС Петрозаводска, а также через виртуальную приемную администрации поступило более 200 обращений граждан по факту переполнения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и захламления территорий контейнерных площадок в Центре, Октябрьском и Первомайском районах. В рамках проверок данные факты подтвердились.

Глава Петрозаводска направила в адрес директора компании-регионального оператора ООО "Автоспецтранс" обращение с требованием очистить город.

"Несвоевременный вывоз мусора также способствует захламлению территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, что вызывает закономерное и справедливое возмущение горожан, оплачивающих данные услуги, ухудшает эстетический облик городских территорий, – говорится в обращении Ирины Мирошник. – прошу Вас в кратчайшие сроки обеспечить организацию деятельности по сбору твердых коммунальных отходов надлежащим образом, исключив факты несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов, а также обеспечить уборку мест погрузки и прилегающих территорий, захламленных разбросанным мусором".

фото: Столица на Онего

В Карелии заключенный хочет отсудить миллион у Минфина и УФСИН, чтобы отдать деньги на благотворительность

Петрозаводский городской суд рассматривает иск находящегося в заключении гражданина, который требует возмещения морального вреда за незаконный выговор.

Во вторник в Петрозаводском суде состоялось заседание по иску Дмитрия Голованова к начальнику СИЗО-1 УФСИН России по Карелии Олегу Тарасову, начальнику УФСИН России по республике Карелия Александру Тереху и министерству финансов страны в лице управления федерального казначейства.

Голованов добивается взыскания компенсации морального вреда. Дело рассматривает судья Олег Цепляев.

Самого истца или его представителя в зале не было. На заседании присутствовали только представители трех сторон, выступающих ответчиками в тяжбе.

"У нас Голованов находится в местах лишения свободы. Видеоконференцсвязь с ним не организовывалась", - пояснил судья.

Как выяснилось в суде, в исковом заявлении Голованова содержится информация о том, что зимой этого года он, находясь в местах лишения свободы, был привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему было объявлено взыскание в виде выговора.

Истец считает, что эти действия в отношении него являлись незаконными. Он уверен, что по состоянию здоровья не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. В этой связи Голованов просит снять с него дисциплинарное взыскание, взыскать с ответчиков один миллион рублей и перечислить денежные средства в благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце".

Из информации, оглашенной в ходе заседания, не удается установить, по какой статье проходит истец, и как долго он находится в местах лишения свободы. Предположительно, по его делу ведется следствие, а сам фигурант пребывает под стражей.

"Мы запросили материалы, связанные с переводом Голованова в медицинскую организацию… Не поступили сведения из лечебного учреждения о том, закончил ли Голованов курс лечения. И не поступили сведения по уголовному делу, которое находится сейчас в расследовании, расследуется управлением министерства внутренних дел", - сказал судья Олег Цепляев.

Суд на месте определил отложить заседание с целью получения недостающих сведений.

Также суд планирует запросить мнение истца по поводу участия в процессе журналистов. Суд считает, что в деле может быть раскрыта информация о здоровье истца, которая по закону представляет личную тайну. Если истец не пожелает, чтобы на процессах присутствовала пресса, последующие заседания могут быть закрыты по решению суда.

ВИДЕО: Пассажирский автобус "развалился" прямо в центре Петрозаводска

На улице Куйбышева в Петрозаводске у пассажирского автобуса отвалилось колесо.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котолром автомобилист запечатлел, как на пересечение ул.Куйбышева и пр.Ленина у пассажирского автобуса отвалилось колесо.

фото: gubdaily.ru

Власти Карелии рассказали о судьбе помещений закрытого ресторана "Петровский"

Министерство имущественных и земельных отношений республики сообщило, в чьих руках оказались площади, на которых ранее располагался популярный ресторан.

Находившийся в центре Петрозаводска и располагавшийся в историческом здании на пл. Ленина ресторан "Петровский" прекратил свою работу. Ранее Арбитражный суд Карелии обязал владельца заведения освободить помещение.

Как указали в министерстве, помещения переданы Центру "для осуществления уставной деятельности".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Pixabay

Появились подробности жестокого убийства в Карелии

В декабре мужчина из ревности задушил спящую сожительницу ремнем, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, 23 декабря обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения дома в п. Лендеры Муезерского района напал на свою спящую сожительницу и из чувства ревности задушил ее ремнем.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый после совершения преступления, пытался избежать уголовной ответственности, сообщив знакомым, что сожительница совершила суицид.

Впоследствии допрошенный в качестве подозреваемого дал признательные показания, от которых после предъявления обвинения отказался, пояснив, что не совершал убийства.

Несмотря на отказ обвиняемого от своих признательных показаний, его причастность к совершенному преступлению органами следствия была установлена свидетельскими показаниями, заключениями проведенных по делу экспертиз.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

фото: карельское управление следственного комитета

"Лучше бы на их месте оказались мужчины" – Ипатов заявил, что жалеет убитых им девушек

Близится к завершению расследование уголовного дела Антона Ипатова, обвиняемого в убийствах двух девушек в сентябре прошлого года в Петрозаводске.

Об этом сообщил адвокат Ипатова Юрий Петровский. По словам защитника, следователь по особо важным делам карельского Следкома Валерий Елизаров закончит расследование буквально в ближайшие дни. После этого 29-летнему петрозаводчанину Антону Ипатову будет предъявлено окончательное обвинение, после чего материалы дела передадут в прокуратуру.

Как пояснил Петровский, судебный процесс может начаться до 10 августа. До этого времени продлен арест обвиняемого.

В марте Ипатов был признан вменяемым петербургскими психиатрами.

В настоящее время обвиняемый и его защитник знакомятся с результатами различных экспертиз по делу, в частности, генетическими, которые были проведены питерскими экспертами. На одежде Ипатова обнаружены следы крови его несчастных жертв.

По словам Юрия Петровского, сейчас Ипатов жалеет убитых им девушек и говорит, что "лучше бы на их месте оказались мужчины". В следственном изоляторе № 1 на улице Герцена Ипатова по-прежнему не навещают ни его мать, ни гражданская супруга. Передачи приносит только его бабушка. Однако, по нашим данным, последнее время она, по просьбе внука, попросившего ее не перетруждать себя походами в СИЗО в преклонном возрасте, стала реже приходить в изолятор.

Напомним, что помимо совершения двух убийств, Ипатов также обвиняется в нанесении тяжкого вреда здоровью молодому приятелю, вместе с которым он участвовал в застолье, а также своей несовершеннолетней знакомой.

ВИДЕО: Полчища крыс на помойке запечатлел житель Петрозаводска

Больше десятка крыс бегают на контейнерной площадке в центре Древлянки.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал видео, на котором запечатлел, как утром на Древлянке, на контейнерной площадке на Лососинском шоссе у торгового центра, больше десятка крыс – больших и маленьких бегают под мусорными баками.

"Видимо, у них появилось потомство, - написал горожанин, - маленькие крысята шныряют под баками, а большие крысы их пытаются загнать под контейнер. Судя по выглядывающим со всех щелей крысиным мордам, их там полчища".

Напомним, что дератизационные мероприятия в Петрозаводске проводились с 18 по 22 марта. По информации мэрии, крыс травили на контейнерных площадках, придомовых территориях и подвальных помещениях многоквартирных домов.

фото: пресс-служба "ТНС энерго Карелия"

Виталий Красулин предложил решение проблемы с предоставлением жилья нуждающимся

Председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин предложил свое видение решения проблемы с предоставлением жилья отдельным категориям граждан.

Руководитель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии Виталий Красулин предложил механизм решения проблемы предоставления жилья детям-сиротам, ветеранам, а также семьям, которые живут в домах, признанных ветхими и аварийными. Не секрет, что эти люди дожидаются нового жилья годами, и даже сейчас, когда в регионах реализуются федеральные программы переселения, вопрос для каждой семьи решается небыстро.

За последний год, благодаря усилиям правительства Артура Парфенчикова, доходы бюджета Карелии значительно выросли.

Это значит, существует реальная финансовая возможность ускорить процедуру предоставления жилья.

По мнению депутата, в Карелии можно использовать опыт других стран, например, соседней Финляндии, когда граждан, пока для них не построили новое жилье, временно переселяют в арендованные государством квартиры. Ускорить решение проблемы также помогут бюджетные кредиты на покупку недвижимости, которыми могут воспользоваться региональные и муниципальные власти, чтобы в максимально короткие сроки переселить людей.

Как Виталий Красулин предлагает решить вопрос с предоставлением жилья нуждающимся, читайте здесь.

фото: Архив © EPA/ANATOLY MALTSEV

ВИДЕО: Лысый мужчина в сланцах украл продукты из магазина в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска устанавливает личность мужчины, подозреваемого в хищении продуктов питания в одном из сетевых магазинов.

Как сообщили в МВД Карелии, на вид мужчине 35-40 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, лысый. Был одет в белый свитер, спортивные брюки темного цвета, сланцы, с ним была мужская сумка через плечо.



Всех, кому что-либо известно о личности мужчины или его местонахождении, просят им сообщить по телефонам: 8-921-455-28-85, 8-911-402-94-84.



Конфиденциальность гарантируется.

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль наехал на ребёнка

ДТП произошло накануне на Комсомольском проспекте.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием пешехода и легкового автомобиля произошла накануне около 14 часов на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с проспектом Александра Невского.

Легковой автомобиль выезжал на Комсомольский проспект из межквартального проезда, совершая правый поворот. В это же время группа пешеходов пересекала проезжую часть Комсомольского проспекта по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

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