Чем запомнился этот день

фото: Нина Макарова/vk.com/sortavalafm

В Карелии начал ходить ретропоезд на паровой тяге

РЖД сегодня запустили ретропоезд на участке Сортавала–Маткаселькя, который будет ходить до Рускеалы.

Сегодня, 1 июня, в Сортавалу прибыл ретропоезд на паровой тяге, сообщается в паблике "СортавалаFM - Главный портал города!"

Интерьер ретропоезда выполнен в стиле "Николаевского экспресса". Поезд состоит из трех вагонов: один вагон-ресторан и два купейных вагона с местами для сидения (91 место).

Данный поезд ежедневно будет курсировать между станциями Сортавала и Маткаселькя. На нем туристы смогут доехать и к горному парку "Рускеала".

Поезд будет отправляться из Сортавала в 10.40 и прибывать в Маткаселькя в 11.35. В обратную сторону поезд будет отправляться в 17.30 и прибывать в Сортавала в 18.20. График ретропоезда разработан с учетом удобной пересадки на "Ласточку".

фото: vk.com/mchssegezha

ФОТО: Страшный пожар за 2,5 часа уничтожил жилой дом в поселке Карелии

В поселке Волдозеро Сегежского района пожарные 2,5 часа боролись с огнем, охватившим двухэтажный деревянный жилой дом, сообщили в МЧС Карелии.

В последний день весны, 31 мая, в 19.02 произошел пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном жилом доме на улице Школьной в поселке Волдозеро Сегежского района.

Более 2,5 часов пожарные боролись с огнем, и в 21.30 пожар был полностью ликвидирован.

По информации МЧС Карелии, на пожаре погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются.



фото МЧС 4 отряд Сегежский район



фото МЧС 4 отряд Сегежский район

фото: правительство Карелии

Парфенчиков сообщил о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра

За сутки в Карелии пострадали трое детей, оставленных без присмотра, сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети обратился к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать опасных ситуаций.

"Уважаемые родители, бабушки и дедушки, - написал Артур Парфенчиков, - пожалуйста, не оставляйте без присмотра маленьких детей, а подростков учите избегать опасных для здоровья ситуаций! За сутки помощь нашей санитарной авиации потребовалась троим детям, один из которых пострадал в результате падения с высоты. Все они своевременно доставлены в больницы, оказывается необходимая помощь".

ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска красиво станцевал под свой трек

Егор Павлов из Петрозаводска круто танцует под свои треки на фоне гор.

Видео разместил паблик "Живой Петрозаводск".

"Чтобы написать классный трек, его надо почувствовать в танце", - пишет сам автор музыкальной композиции и исполнитель танца петрозаводчанин Егор Павлов.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске одинокая инвалид-колясочница просит помощи

В столице Карелии 45-летняя Галина Широкорад, которая с детства является инвалидом первой группы, боится попасть в интернат.

Галина Широкорад - инвалид первой группы с детства, у нее тяжелая форма ДЦП, руками она не владеет, на компьютере работает ногой. Родители у Галины умерли, а старший брат погиб на службе в полиции. Женщина осталась одна, без помощи. Сама она не может ни лечь, ни встать, ни поесть, ни одеться. Жить ей помогает сиделка, которая находится с ней 24 часа. Работу сиделки государство оценило в 1200 рублей в месяц, остальные деньги - 18 тысяч Галина вносит самостоятельно - это средства, накопленные мамой. Мама у Галины умерла 8 лет назад. Все это время женщина-инвалид тратила деньги на сиделку, чтобы иметь возможность жить дома, а не в интернате.

И сейчас, когда деньги подходят к концу, Галина в отчаянии.

Она просит взять ее на работу. Она умеет создавать видеооткрытки на компьютере, вести группы. Пока никто из работодателей не предложил рабочее место Галине.

Не теряя надежды, она создала группу "Сбор средств на оплату сиделки" и обращается ко всем за помощью.

Подробнее о жизни Галины Широкорад, которая, несмотря на то, что прикована к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате, читайте здесь.

ФОТО: Водитель в Петрозаводске ищет вандалов, разбивших его машину

В Петрозаводске неизвестные разбили стекло в автомобиле.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель иномарки разместил обращение с просьбой помочь найти злоумышленников, которые прыгали ночь 1 июня на его машине, припаркованной напротив дома №62 по проспекту А.Невского, и разбили лобовое стекло.

фото: Столица на Онего

ВИДЕО: В Петрозаводске легковой автомобиль "столкнул" внедорожник с проезжей части на ограждение

Столкновение легкового автомобиля и внедорожника произошло на улице Чапаева.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент ДТП, как 31 мая в 19.13 на пресечении улиц Чапаева и Ватутина столкнулись легковой автомобиль и внедорожник Mercedes-Benz.

"Транспортные средства двигались по улице Чапаева со стороны центра в прямом направлении: легковой автомобиль - в правой полосе движения, внедорожник в левой, - пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", - касательное столкновение бортами произошло, когда легковой автомобиль начал перестраиваться в левую полосу".

В результате Mercedes выехал влево на разделительное ограждение, сбил дорожный знак и оказался на проезжей части встречного направления.

Куда пойти в Петрозаводске 1 июня: Международный день защиты детей

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

10.00, Точка кипения – Петрозаводск (IT-парк ПетрГУ, пр. Ленина, 31). Региональный фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи "ОнегоТехно". Защита проектов Открытого конкурса научно-технического творчества среди обучающихся, выставка моделей технического творчества детей и молодежи Республики Карелия.

11.00, стадион "Юность". Забег "Километр здоровья". Специальный детский забег в честь Дня защиты детей.

11.00, Agriculture_club (ул. Коммунальная, 20а). AgriFemFest – фестиваль, посвященный феминизму и гендерному равенству. В программе фестиваля: ярмарка, воркшопы, лекции, концерт, аукцион, сбор средств на благотворительность и многое другое.

11.30, ул. Нойбранденбургская. Праздник в честь Дня защиты детей. Конкурсы, зажигательные танцы с отважным Черепашкой Ниндзя, а также розыгрыш бесплатных занятий и много скиднок на празднование детских дней рождения.

12.00, Карельская государственная филармония (ул. Кирова, 12). К Международному дню защиты детей. "Бременские музыканты". Музыкальная сказка Г. Гладкова. 250-300 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Литературно-игровая программа "Дети. Лето. Книги", посвященная Дню защиты детей.

12.00, кафе "Хорошее место" (пр. Первомайский, 2). Международный день настольных игр. Большая игротека – более 300 настольных игр. 350 руб.

13.00, Национальный театр Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Республиканский праздник "Международный день защиты детей".

16.00, кафе-клуб "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Zwook-мастер-класс. Молодой художник Ярослав Бурмистров расскажет о создании своих работ в стиле абстракции и паникаизма, параллельно расписывая холст 1.5х1.5 метра. Розыгрыш татуировок. Вход свободный.

17.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Торжественное открытие VIII Республиканского фестиваля детских и юношеских театров кукол "Куклантида". 17.20 - спектакль Театра кукол Карелии "Мойдодыр".

17.00, стадион ПетрГУ (ямка на ул. Герцена). Турнир по футболу "Дворовый спорт".

18.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). Хидден. 300 руб.

21.00, антикафе "Квартира" (ул. М. Горького, 25). Пижамная вечеринка. 500 руб.

20.40, BIG "Z-Studio" (Неглинская наб., 44). "Z-games" - настольные игры, чай в теплой компании и музыка. Вход - любая сумма, чай и конфетки включены.

23.00, кафе-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 7). Первая вечеринка лета "Мы в это лето ворвались на ходу". До 00.00 вход бесплатный.

23.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Drumfunk Excursion. Раздает внутри: Bolshoe Uho. Вход свободный.

фото: Анна Кузнецова/фото Валерия Поташова

Жители деревни в Карелии устроили протест против съемок кинофильма Михалкова "Огонь"

Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.

"Уважаемые гости деревни! Мы приносим свои извинения за изменения в виде деревни в худшую сторону. Так мы показываем свой протест против съемок кинофильма о подвиге пожарных. Съемки не только мешают жизни деревни, но и ставят под угрозу ее существование", – такие плакаты развесили в последние дни мая в исторической карельской деревне Кинерма ее жители, безуспешно пытавшиеся остановить подготовку съемочной площадки фильма-катастрофы "Огонь".



Валерия Поташов

Рядом с историческим поселением, которое три года назад было включено в список самых красивых деревень России, уже вырос лагерь кинематографистов, которые на протяжении нескольких недель возводят деревянные декорации на совхозном поле – всего в двухстах метрах от жилых домов. Часть декораций собирается в самой деревне, прямо возле часовни Смоленской иконы Божией Матери XVIII века.

Когда жители Кинермы увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов, но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, карелы завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова".

Большой репортаж Валерия Поташова с места событий – из деревни Кинерма читайте здесь.

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 1 июня.

1 июня – Международный день защиты детей.

1 июня-1 сентября – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а состоится выставка картин педагога ДМХШ Анастасии Поповой, посвященная 100-летию Республики Карелия, – "Долго будет Карелия сниться...".

10.00 – в "Точке кипения" пройдет региональный фестиваль научно-технического творчества детей и молодёжи "ОнегоТехно". Защита проектов Открытого конкурса научно-технического творчества среди обучающихся, выставка моделей технического творчества детей и молодежи Карелии.

11.00 – на стадионе "Юность" состоится специальный забег в честь Дня защиты детей "Километр здоровья".



13.00 – в Национальном театре РК пройдет республиканский праздник "Международный день защиты детей".

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