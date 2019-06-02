Погода в Петрозаводске сегодня, 2 июня

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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +11 ° …+12 °
|5 м/с
|Ю
|751 мм.рт.ст.
|83%
|день
|Небольшой дождь, +12 °
|5 м/с
|ЮЗ
|749 мм.рт.ст.
|87%
|вечер
|Небольшой дождь, +10 ° …+12 °
|3 м/с
|З
|750 мм.рт.ст.
|87%
|ночь
|Облачно с прояснениями, +8 ° …+10 °
|3 м/с
|З
|752 мм.рт.ст.
|79%
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