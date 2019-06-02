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Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
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Новости. Погода
07:05, 02 Июня 2019

Погода в Петрозаводске сегодня, 2 июня

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +11 ° …+12 ° 5 м/с Ю 751 мм.рт.ст. 83%
день Небольшой дождь, +12 ° 5 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 87%
вечер Небольшой дождь, +10 ° …+12 ° 3 м/с З 750 мм.рт.ст. 87%
ночь Облачно с прояснениями, +8 ° …+10 ° 3 м/с З 752 мм.рт.ст. 79%
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