Прогноз погоды на вторник

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|757 мм.рт.ст.
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При покупке квартиры в жилом комплексе "Иволга" на Древлянке Вы можете вернуть часть денег удобным для Вас способом.
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В минувшую субботу в селе Деревянное собрались 11 команд практически со всех школ Прионежского района, чтобы разыграть между собой Кубок АО "Прионежская сетевая компания".
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