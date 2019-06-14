Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава Минэка РФ стал куратором Карелии как региона со слабой экономикой

Регионы России со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров, Карелии достался министр экономического развития Максим Орешкин.

"Первый вице-премьер Антон Силуанов будет курировать Курганскую область. Алтай, Карелия и Тыва достались главе минэкономразвития РФ Максиму Орешкину", - пишут "Ведомости".

Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция "Согласен".

Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме. Во всех отобранных регионах среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по стране (31 422 руб. в месяц), и все они получают существенную помощь из федерального бюджета.

фото: Госавтоинспекция Карелии

В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии

В Кондопожском районе при лобовом столкновении легковых автомобилей погиб 23-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 14 июня, в 6.20 утра, водитель автомобиля Toyota Avensis, двигаясь по федеральной автодороге в сторону Петрозаводска, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2115".

В результате происшествия водитель ВАЗа, мужчина 1996 года рождения, погиб.

Двое мужчин, водитель Toyota и его пассажир, получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

фото: "Столица на Онего"

Утром на трассе в Карелии произошла смертельная авария

Смертельная авария в Кондопожском районе унесла жизнь одного человека.

Как стало известно "Столице на Онего" сегодня утром, 14 июня около 6.40, недалеко от деревни Сопоха Кондопожского района столкнулись иномарка и ВАЗ. От страшного удара иномарка оказалась в кювете, ВАЗ превратился в груду металла – остался на дороге.

В ГИБДД Карелии сообщили, что в аварии погиб один мужчина.

Подробности смертельного ДТП устанавливаются.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мэрия рассказала, чем порадует жителей Петрозаводска в День города

Горожан порадуют концертами, салютом, гонкой на яхтах и другим, сообщили в мэрии Петрозаводска.

День города пройдет 29 июня на разных площадках Петрозаводска. Празднование будет посвящено 75–летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков.

На пл. Кирова пройдет выставка военной техники (более 20 действующих единиц, включая легенду Великой Отечественной войны - танк Т-34).

В створе пр. Ленина для горожан выступят музыканты, пройдет финал III Российского фестиваля туризма и красоты.

В акватории Онежского озера состоится фестиваль в честь 50-летия клуба любителей водного туризма (гонки на яхтакх).

А в полночь состоится праздничный салют.

С полной программой можно ознакомиться на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов

Глава администрации Суоярвского района Болгов покинул свой пост

Олег Болгов перешел на новую муниципальную должность в Приладожье

На своей странице в соцсети глава суоярвской администрации Олег Болгов опубликовал в своем аккаунте прощальный пост, уходя с должности, в которой проработал два года.

"Уважаемые жители Суоярвского района, сегодня завершаю работу в должности главы администрации муниципального образования Суоярвский район. За эти два года я и команда администрации постарались сделать все возможное для нашего района, города и жителей. Многое было сделано, многое еще предстоит сделать. От всей души желаю Суоярвскому району и его жителям удачи, успехов и процветания! Всем жителям желаю быть добрее, позитивнее и ответственнее, и тогда точно все получится!".

Как стало известно "Сторлице на Онего", на сегодняшний день временно исполняющей обязанности главы администрации Суоярвского района стала замглавы по социальным вопросам Татьяна Тишкова. Конкурс на должность главы администрации будет объявлен во вторник, 18 июня, на внеочередной сессии депутатов Суоярвского района.

Сам Олег Болгов с должности главы администрации Суоярвского района пересел в кресло замглавы Лахденпохского района.

фото: https://www.facebook.com/apfssprus

Парфенчиков подстраховал дайверов на поверхности Ладоги во время экспедиции на место затонувшего теплохода

Глава Карелии Артур Парфенчиков стал участником экспедиции на Ладожском озере, которая 12 июня работала на месте затонувшего теплохода "Николай Рерих".

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал об участии в экспедиции на место, где 28 лет назад затонул теплоход "Николай Рерих".

"Я не ограничился ролью зрителя: основной задачей была доставка дайверов к месту погружения, страховка на поверхности и сбор участников после подъема на поверхность. Командная, слаженная работа! - написал Парфенчиков. - Задачей нашего погружения было уточнить детали, которые понадобятся опытным техническим дайверам при проведении поисковых работ на судне в июле. Ведь до сих пор затонувший в шторм в 1991 году на Ладожском озере теплоход остается загадкой. Он был обнаружен спустя 11 лет на глубине 40 метров. Есть версия, что "Николай Рерих" в свой последний рейс с Валаама в Сортавала вывозил архивный фонд Государственного Валаамского музея-заповедника. Есть и другая версия – в трюмах до сих пор находятся ящики с алкоголем из местного сельпо. Но не будем гадать - все это предстоит выяснить профессиональной экспедиции уже через месяц".

По словам Парфенчикова, "разведка" удалась, все поставленные задачи выполнены.

"Нашим трофеем стал телеграф с судна Valamon Luostari. Его наши дайверы посетили днем ранее. Это корабль Валаамского монастыря, вошедший в состав военной флотилии во время Зимней войны. Затонул после прямого попадания авиабомбы. Надеюсь, телеграф займет достойное место в экспозиции музея "Гора Филина".

фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Теплоснабжением районов Карелии займется новая компания, которой из бюджета выделят 600 млн рублей

Власти Карелии решили выделить госкомпании "КарелКоммунЭнерго" 600 млн рублей из бюджета региона на подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщил заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Павел Банковский 13 июня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам, где рассматривались поправки в бюджет на 2019 год.

"На сегодняшний день предлагается передать подготовку к отопительному периоду ГУП "КарелКоммунЭнерго", у которого в хозяйственном ведении находятся практически все сети и котельные районах", - сказал Павел Банковский.

По его словам, 300 млн рублей планируется направить на подготовку к отопительному периоду, который включает ремонт сетей и котельных. Кроме этого, 300 млн рублей власти хотят направить на уставной капитал создаваемых в шести районах республики фирм, с которыми в дальнейшем будут заключены концессионные соглашения на выполнении работ по теплоснабжению.

Задачей компании "Карелэнергоресурс", которая ранее занималась теплоснабжением районов, будет погашение долгов по налогам и за поставленное топливо, отметил чиновник. Павел Банковский признал, что "Карелэнергоресурс" не смог справиться с ситуацией на местах в прошлом отопительном сезоне.

Представитель министерства добавил, что пока "КарелКоммунЭнерго" не является теплоснабжающей организацией, компании не установлен тариф, поэтому она не имеет права собирать плату с граждан. В настоящее время готовится пакет документов на установление тарифа.

Добавим, что в Арбитражный суд Карелии направлено несколько заявлений с требованиями признать "Карелэнергоресурс" банкротом.

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода и сбежал с места ДТП

ДТП произошло днем 14 июня на улице Чапаева.

На ул. Чапаева в 12.30 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. Человек поднялся и пошел дальше – водитель не вышел из машины и покинул место ДТП.

В ГИБДД информации не поступало.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент происходящего.

фото: Региональное отделение ОНФ

Властям Петрозаводска придется расплатиться из бюджета за ошибки предшественников

Властям Петрозаводска придется расплачиваться бюджетными деньгами за ошибки предшественников, допустивших незаконное строительство на землях лесного фонда.

Чтобы узаконить постройки, возведенные на участках общей площадью почти 3 тысячи гектаров, администрация обязана будет посадить деревья на такой же территории в других частях города.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике заместитель министра по природным ресурсам и экологии РК Сергей Шарлаев, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: pixabay.com

Трое рыбаков пропали на Водлозере, их лодка перевернулась

В Пудожском районе Карелии проводятся поиски троих рыбаков, которые пропали после того, как их лодка перевернулась.

В Пудожском районе началась доследственная проверка по факту происшествия на озере Водлозеро. Об этом сообщили в следственном комитете Карелии.

По версии следствия, в ночь на 12 июня четверо мужчин на моторной лодке вышли в озеро Водлозеро в Пудожском районе. Лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Один мужчина смог добраться до берега, местонахождение троих человек неизвестно.

В районе Водлозера организованы поисковые мероприятия.

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