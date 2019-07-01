Погода в Петрозаводске сегодня, 1 июля

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|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Небольшой дождь, +12 ° …+16 °
|3 м/с
|ЮВ
|747 мм.рт.ст.
|70%
|день
|Небольшой дождь, +16 ° …+18 °
|5 м/с
|ЮВ
|743 мм.рт.ст.
|67%
|вечер
|Дождь, +15 ° …+17 °
|4 м/с
|ЮВ
|742 мм.рт.ст.
|84%
|ночь
|Пасмурно, +14 ° …+15 °
|2 м/с
|Ю
|740 мм.рт.ст.
|94%
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