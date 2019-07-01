Важные новости 1 июля

фото: Школа в Деревянке, фото ОНФ Карелии

Ассоциация сельских школ Карелии считает законопроект о монетизации льгот ущемлением прав учителей

Ассоциация сельских школ Карелии возмущена новым законопроектом правительства республики о монетизации льгот педагогам и готовится к протестам.

Общественная организация, объединяющая сельские школы Карелии, и их педагогов, обратилась с открытым письмом к депутатам карельского парламента, которым в ближайшее время предстоит рассматривать законопроект правительства о монетизации льгот. Согласно законопроекту, учителям сельских школ вместо 100% компенсации расходов на освещение, отопление и жилье будут выплачивать 3378 рублей в месяц, а сельским учителям-пенсионерам - 3147 рублей. Не предусмотрена индексация компенсаций. И, наконец, ежемесячные выплаты будут назначаться только неработающим ветеранам труда, доход которых не превышает два минимальных прожиточных минимума в месяц. По мнению членов Ассоциации, все это сократит число получающих льготы сельских педагогов.

"Ассоциация сельских школ Республики Карелия выступает против данного проекта закона в связи с резким снижением уровня жизни жителей Карелии, где 17% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это приведет к дальнейшему падению платежеспособности населения, усилению социальной напряженности и протестных настроений, росту оттока молодежи из сельской местности и республики. Ассоциация сельских школ Республики Карелия призывает депутатов защитить все группы населения, в том числе учителей сельских школ, чьи интересы затронуты в данном законопроекте. Ассоциация оставляет за собой право поддержки протестных выступлений учителей Республики Карелия", - говорится в обращении, которое подписали председатель общественной организации Татьяна Танцева и исполнительный директор Зинаида Ефлова.

фото: "Столица на Онего"

Врач, обвиняемый в смерти пациента в больнице Петрозаводска, уволился

Стали известны новые подробности, связанные с уголовным делом о смерти в республиканской больнице 19-летнего пациента Сергея Труфанова.

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года в кардиохирургическом отделении 19-летнему жителю Пудожа Сергею Труфанову сделали плановую операцию на открытом сердце (протезирование аортального клапана). Не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, юноша спустя 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации.

Основной причиной смерти по заключению стал "инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий". По версии следствия, во время операции произошел массивный вброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения – через предсердие и аорту – в мозг пациента, что повлекло его обширное поражение, несовместимое с жизнью.

Обвиняемым по этому уголовному делу, которое в 2018 году начал рассматривать Петрозаводский городской суд, проходит 54-летний врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Курапцев. Ему вменяется в вину преступление, предусмотренное ч.2 ст.109 УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Максимальное наказание по ней – до трех лет лишения свободы.

СамКурапцев вину не признает. На одном из судебных заседаний, врач, согласившись, что "причиной смерти пациента стала воздушная эмболия", заявил: "Воздух, который должны удалять хирурги, появился, когда аппарат искусственного кровообращения (за его работу отвечал Курапцев – прим. ред.) уже был остановлен.

Однако ассистент подсудимого Курапцева, медсестра Елена Завгородняя, как в судебном заседании, так и в разговоре с журналистом, сообщила, что "воздух появился во время работы аппарата".

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фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко

Рабочий погиб под катком на трассе "Сортавала"

В Приозерском районе в понедельник утром трагически погиб дорожный рабочий, попав под асфальтовый каток.

Как сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, 1 июля около 7.35 на 118 километре трассы "Сортавала", при проведении дорожных работ, 33-летний водитель асфальтового катка при движении задним ходом совершил наезд на 38-летнего дорожного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства гибели человека.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

В мэрии Петрозаводска назвали день включения горячей воды

Горячая вода вернётся в дома большинства петрозаводчан 3 июля, сообщили в администрации Петрозаводска.

Центр, Привокзальный район, Октябрьский и Первомайский проспекты, Сулажгору, Голиковку, Зареку, Кукковку, Древлянку, Перевалку, Рыбку, Пятый поселок и район Радиозавода подключат к снабжению по запланированному графику.



Сегодня на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона Александр Вдовиченко, директор Петрозаводской ТЭЦ ПАО "ТГК-1", объявил о завершении всех ремонтных работ и испытаний на объекте. По его словам, со 2 июля ТЭЦ совместно с ПКС полностью обеспечит циркуляцию на сетях, а с 3 июля, по плану, будет подан теплоноситель, и горячая вода вернётся в дома жителей города.

По подготовке к отопительному сезону отчиталась Александра Спиридонова, заместитель директора МКУ "Служба заказчика". По её словам, средняя готовность организаций – 40%. Однако одна управляющая компания (ООО "КЭСКО") до сих пор не предоставила данные по ведению работ.

Срочник из Карелии сбежал из военной части в Ростовской области

В Новочеркасске ищут сбежавшего из части рядового-срочника из Карелии.

В Новочеркасске ищут 18-летнего рядового, самовольно оставившего часть на улице Кривошлыкова, пишет Donday.

Солдата не обнаружили в части при вечерней поверке 28 июня в 22.00. Военнослужащий оставил расположение части 6910 в форме Росгвардии. С собой он также прихватил спецсредства.

Какие именно, не уточняется, но предположительно, резиновую дубинку, газовый баллончик и электрошокер.

Рядовой был призван в армию по достижению 18-летия из Пудожского района республики Карелия и проходил срочную службу в Новочеркасске в 50-й бригаде оперативного назначения Росгвардии. В день исчезновения утром солдат зашел на свою страничку в социальной сети "Вконтакте", изменив статус на "172 дня" - срочник таким образом вел обратный отсчет до конца службы. Больше он на связь после этого не выходил.

Если вам что-либо известно о местонахождении сбежавшего военнослужащего, просьба сообщить по телефонам: 8(8635)27-80-42, 8-961-401-36-66, 8-928-146-36-57 или 102.

фото: ГИБДД Карелии

На трассе в Карелии погиб водитель и пострадал ребенок

Смертельное ДТП произошло 30 июня в Кемском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.20 на 860 км федеральной автодороги М-18 "Кола" 47-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai, находясь в утомленном состоянии, выехал на полосу встречного движения. Инормака столкнулась с грузовым автомобилем Scania в составе с полуприцепом.





В результате ДТП водитель Nissan получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице. Так же его 12-летний пассажир получил травмы, ему оказывается медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ФОТО: В Петрозаводске заасфальтировали ливневку на новой дороге

На улице Сыктывкарская в Петрозаводске дорожники сделали неработающую ливневку.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото ливневой канализации, которую сделали на новой дороге на Древлянке.

"На Сыктывкарской положили новый асфальт и сделали ливневку, - написал горожанин, - я обрадовался, думал, что и у нас стали делать сливы с дороги. Решил сфотографировать, а там "пустышка" – никакого желобка нет, просто асфальт под решеткой".

фото: © Fotolia / memorystockphoto

В мэрии Петрозаводска назвали место, где появится новый автосалон

Администрация Петрозаводска определила участок для строительства еще одного центра по продаже и обслуживанию автомобилей.

Строительство комплексного автотехцентра – предприятия автосервиса с выставочными залами – разрешено в районе Суоярвского шоссе – не доезжая 300 м до поворота на родник.

Под строительство этого объекта планируется выделить земельный участок площадью 13,3 тысяч кв м. Начальный размер годовой арендной платы определен в размере 316,9 тысяч рублей.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Фотохроника ТАСС/Олег Кузьмин

На Карелию обрушится сильный ветер с грозами, предупредили в МЧС

По информации МЧС Карелии, с 2 по 4 июля в большинстве районов республики при грозах прогнозируется усиление ветра.

В период со 2 по 4 июля в районах Карелии при грозах прогнозируется усиление ветра западных направлений порывами до 15-17 м/с.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.



Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" МЧС Карелии – (88142) 79-99-99.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Женщина-водитель сбила мотоциклиста у ТЦ в Петрозаводске

ДТП произошло утром на улице Мерецкова, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП с участием легкового автомобиля и мотоциклиста произошло 1 июля в 10.22 на ул. Мерецкова у ТЦ.

Водитель автомобиля пр развороте не заметила мотоциклиста.

Мужчина врезался в автомобиль и "перелетел" через капот.

По информации ГИБДД, никто не пострадал.

В Сортавале после ДТП госпитализировали 24-летнего юношу с открытой травмой живота, сообщили в Санавиации Карелии Подробнее

Представители КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" обсудили совместные действия, как не допустить принятия в Карелии законопроекта о монетизации льгот, который ущемляет права жителей республики. Подробнее

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Группа депутатов парламента Карелии подготовила проект закона об увеличении ежемесячных выплат ветеранам труда, бывшим труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Подробнее

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