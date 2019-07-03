Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: пресс-служба ТГК-1

Петрозаводская ТЭЦ начала подачу горячей воды в город

Петрозаводская ТЭЦ 3 июля возобновила подачу горячей воды после окончания летней ремонтной программы в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города.

В течение двух недель энергетики выполнили большой объем работ, обеспечив надежную работу станции и магистральных тепловых сетей для успешного прохождения осенне-зимнего отопительного периода 2019/2020 гг.

Специалисты провели техническое диагностирование и капитальный ремонт теплотрасс по результатам гидравлических испытаний и плановых "шурфовок", а также ремонт тепловых камер магистральных тепловых сетей.

— При проведении гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей были выявлены повреждения прямого теплопровода, находящегося под проезжей частью. Для того, чтобы не прекращать движение троллейбусов и автотранспорта, а также не продлевать сроки отключения горячей воды сотрудники цеха тепловых сетей Петрозаводской ТЭЦ провели сложнейшие работы без вскрытия дорожного полотна в стесненных условиях непроходного канала, — поясняет главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

Также был выполнен второй этап замены тепловых сетей в рамках трехлетнего проекта по реконструкции трубопроводов протяженностью 1,6 км в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра на участке от Первомайского проспекта до Павильона №1 и от ТЭЦ до подкачивающей насосной станции №1. В районе железной дороги была проложена временная тепловая сеть и дорога.

Третий этап реконструкции запланирован в 2020 году и затронет важнейшую для города тепловую магистраль, которая обеспечивает горячей водой и теплом более 200 тысяч жителей Сулажгоры, Октябрьского района, центра города, Зареки, Кукковки и Голиковки.

Полное восстановление подачи горячей воды зависит от работы коммунальных служб и управляющих компаний.

фото: ДТП ПТЗ / Наталья Чернова

Водителю, сбившему лося под Петрозаводском, грозит лишение прав

Водитель сбил лося 2 июля в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Около 15.30 на 409 км трассы "Кола" произошло ДТП – водитель Mazda сбил лося. В результате происшествия животное погибло.



Водитель автомобиля покинул место ДТП, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении водителя за уезд с места ДТП. Устанавливается личность водителя.



Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до пятнадцати суток за побег с места ДТП.

ВИДЕО: В Петрозаводске недалеко от "Ленты" заметили медвежонка

Видеорегистратор запечатлел, как медвежонок перебегает дорогу.

Инцидент произошел 1 июля недалеко от гипермаркета "Лента", сообщили в "ДТП ПТЗ".

Медвежонок перебежал дорогу.

фото: ДТП ПТЗ / Наталья Чернова

ФОТО: На трассе в Карелии погиб лось

Инцидент произошел на днях в Прионежском районе.

В группе "ДТП ПТЗ" появилась информация о том, что около деревни Половина на днях был сбит лось.

Мужчина сообщил, что когда проезжал мимо, лось еще был жив.

В комментариях к посту появилось фото сбитого животного.

По информации ГИБДД, в ДТП никто, кроме лося, не пострадал.

фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Около 300 организаций Петрозаводска заявили о потребности в кадрах

Более 51% предприятий и других организаций Петрозаводска будут нуждаться в дополнительных кадрах в 2020 году.

В опросе приняла участие 551 организация, что составляет 35,4% от общего числа обследованных организаций.

О потребности в кадрах заявили 285 организаций.

Наиболее востребованы машинист (кочегар) котельной, инженер, лесовод, продавец продовольственных товаров, слесарь по сборке металлоконструкций и другие.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

На судебном процессе по иску известного спортсмена к карельскому изданию возник "национальный вопрос"

Мастер боевых искусств Джахангир Кадашев требует взыскать 300 тысяч рублей с онлайн-издания из Петрозаводска за публикацию о прошлогодней драке.

В городском суде Петрозаводска 3 июля состоялось рассмотрение иска о защите чести, достоинства и деловой репутации известного в республике мастера боевых искусств Джахангира Кадашева к онлайн-изданию "Карелия. Ньюс". Поводом для иска послужила статья редактора издания Евгения Белянчикова "Эхо Кондопоги. Группа кавказцев провоцирует в Петрозаводске новый межнациональный конфликт", опубликованная на этом сайте в конце августа прошлого года.

Речь в публикации Белянчикова шла о драке на улице Варламова между Джахангиром Кадашевым и одним из жителей карельской столицы. Его жестокое избиение попало в камеры видеонаблюдения, сюжеты федеральных телеканалов и стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении спортсмена. Выясняя подробности драки, Евгений Белянчиков пообщался с охранниками городских увеселительных заведений и несколькими сотрудниками силовых структур, которые, как утверждает журналист, на условиях анонимности рассказали ему о группе молодых кавказцев, регулярно устраивающих потасовки в злачных местах. Причем, по словам собеседников Белянчикова, эти молодые люди избивают "только русских пацанов", провоцируя тем самым межнациональный конфликт.

Подробнее читайте здесь.

фото: рендер DC Lab

Компания, планирующая строить дата-центр в Карелии за 8 млрд рублей, задолжала по налогам

Компания, которую правительство Карелии называет новым крупным инвестором, имеет в штате одного сотрудника и числится в реестре налоговых должников.

На официальном Интернет-портале органов исполнительной власти Карелии появилась новость о подписании соглашения о взаимодействии между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью "ДИСИЛЭБ" (DC Lab).

Сообщается, что московская фирма заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг. По информации пресс-службы правительства РК, компания приобретает 6 га земли на территории бывшего НАЗа и к концу 2020 года планирует построить базовую площадку дата-центра. Уточняется, что ООО "ДИСИЛЭБ" собирается вложить на первом этапе в развитие "облачных" технологий около 8 млрд рублей – это стоимость строительства и закупаемого оборудования.

Для более полной информации мы обратились к сайту DC Lab, где указывается, что DC Lab управляет центрами обработки данных на двух площадках: дата-центра на территории особо экономической зоны "Дубна" в Московской области; дата-центра "Надвоицы" на территории TOZER, Республика Карелия. Инфраструктура позволяет предлагать конечным пользователям все виды услуг в высокозащищенной, эффективно охлаждаемой, мощной и экологичной среде с доступом к услугам мирового класса 24/7".

Ничего себе! Оказывается, в Надвоицах уже существует ЦХОД (центр хранения и обработки данных) мирового уровня! Сайт компании не сообщает, что такое TOZER, но не сложно предположить, что так с ошибкой было указано сокращение территории опережающего социально-экономического развития - ТОСЭР. Странным показалось и то, что информация о дата-центре дана не в будущем, а в настоящем времени.

Подробнее читайте здесь.

фото: Валерий Поташов

Дерево дружбы включили в список объектов, обладающих признаками культурного наследия

Аллея городов-побратимов со скульптурной композицией "Дерево дружбы" включена в Список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Карелии.

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии в ответ на обращение жителя Петрозаводска сообщило, что достопримечательное место "Аллея городов-побратимов" (скульптурная композиция "Дерево дружбы", березовая аллея – памятный знак с указанием городов-побратимов), расположенная в исторической части города на площади Кирова, в части, примыкающей к спуску в пойму реки Лососинка, включено в Список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, расположенных на территории Республики Карелия.

В соответствии с федеральным законом Управлением в срок не более 90 дней будет организована работа по установлению историко-культурной ценности объекта с целью включения либо отказа от включения в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики Карелия.

С момента опубликования уведомления Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Дерево дружбы в течение 90 дней находится под защитой, с ним нельзя проводить какие-либо манипуляции, связанные с демонтажем или другими видами работ.

Напомним, ранее городские и республиканские власти поддержали ветеранов, обратившихся с просьбой установить стелу "Город воинской славы" на Аллее городов-побратимов вблизи площади Кирова на месте памятного знака Дерево дружбы, и планировали перенести символ дружбы на набережную, где уже стоят подарки городов-побратимов.

фото: Петрозаводский городской совет

Геннадий Боднарчук поддержал решение главы Карелии об отзыве законопроекта о монетизации льгот

Председатель Петросовета, секретарь петрозаводского отделения "Единой России" Геннадий Боднарчук поддержал решение главы Карелии Артура Парфенчикова отозвать из Заксобрания законопроект премьер-министра правительства республики об изменении мер социальной поддержки.

"Вопрос внесения каких-либо изменений в нормативные документы, регламентирующие предоставление льгот, всегда очень непростой, так как он напрямую затрагивает интересы самых социально незащищенных категорий граждан. В связи с этим подход к принятию подобных решений требует самой тщательной и кропотливой предварительной подготовки, ответственной проработки на всех уровнях, широкого общественного обсуждения. Любая малейшая недоработка может привести к роковым ошибкам и как результат – к ухудшению положения граждан, нуждающихся в реальной помощи", – отметил Геннадий Боднарчук.



По словам председателя Петросовета, законопроект, представленный накануне на заседании парламентской фракции "Единая России", затрагивал интересы многих жителей республики, пользующихся социальными льготами.



В их число попадали ветераны, проживающие в Петрозаводске. В ходе обсуждения председатель Законодательного собрания РК Элиссан Шандалович и представители депутатского корпуса от "Единой России" высказали свои опасения о возможных рисках, привели весомые аргументы, которые были услышаны.



"В итоге главой Карелии Артуром Парфенчиковым принято взвешенное и, на мой взгляд, единственно правильное решение – отозвать данный документ. Это яркий пример конструктивного взаимодействия депутатов от партии "Единая Россия" и правительства республики Карелии. Уверен, подобный открытый и честный диалог с участием всех заинтересованных сторон является основой всей совместной работы, в том числе и в направлении дальнейшего совершенствования механизмов социальной поддержки населения", – заключил Боднарчук.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Парламентарии не стали рассматривать вопрос об увеличении выплат ветеранам труда в Карелии

Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии решил отложить рассмотрение законопроекта об увеличении ежемесячных выплат ветеранам труда, бывшим труженикам тыла и жертвам политических репрессий.

Включить его в повестку заседания комитета предложил депутат Иван Гусев. Он стал одним из авторов проекта закона вместе с депутатами оппозиционных фракций Эмилией Слабуновым, Андрем Рогалевичем и Евгением Ульяновым.

Подробне читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Во время рабочей поездки по северным районам республики 2 июля заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев побывал на стройплощадке павильона над группой петроглифов "Бесовы следки" в Беломорском районе, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии. Подробнее

В Пудоже спасатели помогли детям из центра реабилитации достать собаку, провалившуюся в глубокий колодец. Подробнее

Политические свободы благополучия не гарантируют, но когда их нет, государство с неизбежностью превращается в репрессивную машину, считает политолог Олег Реут. Подробнее

Артур Парфенчиков в прямом эфире расскажет о "Мусорной реформе" в Карелии. Подробнее

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения, согласно которым с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума ребенка. Подробнее

Московская компания "ДИСИЛЭБ" заявила о планах строительства на территории опережающего социально-экономического развития "Надвоицы" дата-центра для размещения серверного и сетевого оборудования и предоставления информационных услуг. Подробнее

Предприятия и другие организации Карелии в 2020 году будут нуждаться в дополнительных кадрах в количестве более 6 тыс. человек, что на 700 человек больше, чем в 2019 году. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 3 июля. Подробнее

В Карелии пожарные на свои деньги установили памятник "Огнеборцам Суоярвского района посвящается". Подробнее

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о снижении транспортного налога на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил, документ направлен на поддержку туристического бизнеса. Подробнее

Мужчины обокрали гостевой дом на 100 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

На 7 контейнерных площадках Петрозаводска общественники наткнулись на древесный спил, автопокрышки, строительные отходы, сообщили в ООО "Автоспецтранс". Подробнее

В СИЗО №2 прошли соревнования по силовому экстриму, сообщили в УФСИН по Карелии. Подробнее

В июле изменится схема автомобильного движения по Катерному проезду на Ключевой, сообщает мэрия Петрозаводска. Подробнее

Владельцу киоска на улице Коммунальной необходимо освободить земельный участок до 16 июля, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Вместо асфальта на дорогу кладут железобетонные плиты, которые используются для покрытия аэродромов, сообщили в правительстве Карелии. Подробнее

Мужчину задержали после получения посылки, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

В Сортавале сотрудники вневедомственной охраны задержали двух местных жителей, которые избили посетителей кафе топором и дубинкой, сообщили в отделе Росгвардии Карелии. Подробнее

Сувениры и изделия для благоустройства домов, изготовленные в ИК-9, были представлены на Дне города, сообщили в УФСИН Карелии. Подробнее

В Олонецком районе задержали группу лиц, причастных к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в МВД Карелии. Подробнее