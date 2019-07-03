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Новости. Погода
07:05, 03 Июля 2019

Прогноз погоды на среду

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C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность
утро Небольшой дождь, +13 ° …+17 ° 1 м/с З 743 мм.рт.ст. 89%
день Небольшой дождь, +17 ° …+19 ° 0 м/с СВ 743 мм.рт.ст. 73%
вечер Небольшой дождь, +14 ° …+18 ° 1 м/с СЗ 743 мм.рт.ст. 81%
ночь Небольшой дождь, +12 ° …+13 ° 2 м/с СЗ 742 мм.рт.ст. 94%
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